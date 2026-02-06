search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum îi sprijinim pe tinerii care ies din sistem, în cea mai delicată etapă a vieții?

0
0
Publicat:

Când împlinește 18 ani, un tânăr din sistemul de protecție a copilului ajunge în fața uneia dintre cele mai importante decizii din viața lui. Poate rămâne în sistem, dacă își continuă studiile, sau poate alege să plece și să își înceapă viața pe cont propriu.

Tabara ATSI jpg

Pentru mulți, acest moment este pregătit din timp. Specialiștii din cadrul DGASPC încearcă să îi sprijine să își găsească un loc de muncă, o soluție de locuire, să înțeleagă ce presupune viața independentă. Și totuși, mirajul libertății este puternic. Mulți tineri simt nevoia să plece cât mai repede, convinși că independența va însemna, automat, fericire.

Doar că, în scurt timp, realitatea își face simțită prezența: responsabilități pentru care nu au fost niciodată pregătiți complet, lipsa unui sprijin constant, singurătate. Unii regretă decizia și ar vrea să se întoarcă, însă sistemul nu le mai permite. Alegerea dintre libertate și siguranță devine, astfel, primul mare test al maturității.

Tranziția de la protecție la independență rămâne una dintre cele mai fragile etape din viața unui tânăr. Este, în același timp, o provocare majoră pentru sistemul social: cum îi putem pregăti pe acești tineri nu doar să supraviețuiască, ci să trăiască demn, autonom și cu încredere în propriile forțe?

O generație care se maturizează singură și prea repede

În România, peste 40.000 de copii trăiesc astăzi în sistemul de protecție, în plasament familial, case de tip familial sau centre rezidențiale, potrivit datelor ANPDCA. În fiecare an, peste 3.000 de tineri ies din sistem la doar 18 ani.

În acte, devin adulți. În realitate, mulți se trezesc brusc într-o lume care le cere să se descurce singuri, fără o rețea stabilă de sprijin. Potrivit unui reportaj de presă, doar 1 din 20 reușește să obțină un loc de muncă legal în primul an după ieșirea din sistem. Restul se confruntă cu șomajul, lipsa unui adăpost sigur sau dificultăți majore în a-și gestiona noul statut de adult.

Pentru unii, această perioadă de vulnerabilitate vine la pachet cu riscuri suplimentare: dependențe, exploatare prin muncă, trafic de persoane sau relații abuzive. Din perspectivă emoțională, mulți tineri trăiesc stări de anxietate, confuzie sau epuizare, reacții firești într-o tranziție dificilă, amplificate de absența unui adult de referință care să le ofere siguranță și continuitate.

Fiecare tânăr care se pierde pe drum înseamnă nu doar o poveste de viață frântă, ci și un potențial pierdut pentru societate: un adult care ar fi putut deveni coleg, contribuabil, părinte stabil, membru activ al comunității.

Când autonomia se învață pas cu pas

Tranziția la viața adultă nu se poate face peste noapte. Este un proces gradual, care presupune timp, încredere și ghidaj. În centrele de plasament, specialiștii DGASPC depun eforturi reale pentru a-i pregăti pe tineri, însă lucrează adesea sub presiunea unui sistem birocratic și a lipsei de resurse. Un asistent social gestionează uneori zeci de cazuri simultan, fără formare specializată în lucrul cu trauma sau cu tineri aflați în criză.

De aceea, tot mai multe DGASPC-uri colaborează cu organizații non-guvernamentale pentru a completa ceea ce statul, singur, nu poate încă oferi: consiliere vocațională, ateliere non-formale, sprijin emoțional, formare profesională sau soluții de locuire de tranziție.

Asociația The Social Incubator este una dintre organizațiile care intervin exact în acest spațiu fragil dintre protecție și independență. De peste 11 ani, lucrăm cu tineri care ies din sistem pentru a-i sprijini să își construiască un drum propriu, bazat pe educație, autonomie și încredere.

Cum arată parcursul unui tânăr sprijinit de echipa noastră? Procesul este complex, dar adaptat fiecărei persoane

Începem cu o evaluare inițială, pentru a înțelege în profunzime nevoile, resursele și vulnerabilitățile fiecărui tânăr. Roberto, venit în București cu entuziasm, a căutat chirie aproape două luni și s-a lovit de refuzuri constante din cauza vârstei și a lipsei unui job. La evaluare, am clarificat rapid prioritățile: venit stabil, locuire, acte și o minimă rețea de sprijin. Am dat telefoane împreună, am mers la vizionări și am ajustat planul în funcție de realitate.

Consilierea vocațională ajută tinerii să își descopere abilitățile și să contureze un plan de carieră realist. Sibel avea 17 ani când a participat la un atelier de autocunoaștere organizat de noi, în parteneriat cu DGASPC. Urma să împlinească 18 ani și își dorea să părăsească sistemul. După o discuție de cunoaștere, a început terapie, a participat la ateliere și a fost acceptată în programul „Plan de viață”. Astăzi, are un contract de muncă, își continuă studiile și visează să devină asistent medical pe ambulanță.

Educația și meditațiile sunt o altă componentă esențială. Construim punți către examene-cheie prin structură, feedback constant și sprijin adaptat ritmului fiecărui tânăr.

Atelier ATSI jpg

Consilierea psihologică oferă sprijin emoțional constant pentru reglarea anxietății, fricii și nesiguranței. Lucrăm pe încredere, limite sănătoase, relații și reziliență. Mulți tineri ne spun că terapia nu schimbă trecutul, dar le oferă puterea de a-și rescrie viitorul.

Formarea profesională și mentoratul completează acest parcurs. Pentru Roberto, colegii noștri au identificat un post de motostivuitorist, domeniu care corespundea intereselor lui. După angajare, găsirea unei locuințe a devenit posibilă. Mentorul l-a însoțit în primele luni de muncă, sprijinindu-l în relația cu superiorii, gestionarea bugetului și înțelegerea regulilor de la locul de muncă.

Atunci când este posibil, susținem și soluții de locuire de tranziție sau orientare pe piața chiriilor, inclusiv negocierea contractelor și planificarea bugetului.

Investiție cu sens, impact pe termen lung

Un parcurs autentic de sprijin se construiește în timp și prin relații sigure, nu prin intervenții izolate. Continuitatea și prezența consecventă a unor adulți de încredere sunt esențiale pentru ca un tânăr să își poată regla emoțiile, să își recapete încrederea și să își construiască autonomia.

În spatele fiecărui parcurs de integrare reușit stau resurse alocate constant: profesioniști implicați, sprijin personalizat și intervenții adaptate fiecărei situații. Aceste costuri nu sunt întotdeauna vizibile, dar ele susțin fiecare pas spre autonomie și echilibru. Investiția în prevenție și stabilitate rămâne una dintre cele mai eficiente forme de responsabilitate socială.

Peste 65.000 de tineri au beneficiat până acum de programele The Social Incubator, prin parteneriate cu licee și DGASPC-uri din întreaga țară.

În spatele fiecărui număr se află o poveste. Iar unele povești au puterea să ne amintească de ce merită să luptăm pentru șansa cuiva. Tinerii din sistem nu sunt excepții și nici cazuri pierdute. Au resurse interioare uriașe. Uneori, tot ce le lipsește este sprijinul oferit la momentul potrivit și un adult care să le spună, cu onestitate: poți mai mult decât crezi.

ATSI jpg

Acest articol deschide o serie dedicată tranziției tinerilor din sistem către viața adultă. În materialele următoare vom explora mai în profunzime ce înseamnă sprijinul real: sănătate mintală, locuire, relații, eșecuri, reușite și rolul comunității în toate acestea.

Aniela Firulovic ATSI jpg

De Aniela Firulovic, Director de Comunitate și Transformare la Asociația The Social Incubator

Opinii

Mai multe de la Tineri de Viitor

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
digi24.ro
image
Cât ne costă planul de relansare economică. Cum promite Guvernul să reinvestească banii publici înapoi economie
stirileprotv.ro
image
Robert Negoiță a ieșit fără cătușe de la DNA. Surse Gândul: Este sub control judiciar cu cauțiune de 800.000 de lei
gandul.ro
image
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
mediafax.ro
image
După FCSB – Botoșani 2-1, Gigi Becali a ales între Bîrligea și Thiam: „E mai bun!”
fanatik.ro
image
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
libertatea.ro
image
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică”
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
digisport.ro
image
Daniel David a demisionat de la Educație și lansează o profeție sumbră pentru România: Riscăm să ajungem o colonie!
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
Dezvoltatorul care a dat țeapa imobiliară din sectorul 5 încă vinde apartamente. Păgubiții au mers peste notar
observatornews.ro
image
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Cât te costă lunar un apartament nelocuit în România. Calcul complet
playtech.ro
image
Clipe de teroare pentru un apropiat al lui Horațiu Potra, inculpat în dosarul lui Călin Georgescu. A fost bătut cu bâtele și i s-a incendiat un imobil
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură pentru bărbatul care și-a părăsit soția după 34 de ani și s-a recăsătorit cu cea mai bună prietenă a fiicei sale
digisport.ro
image
Accelerează mega proiectul care va face din România principalul jucător din Europa: Din 2027 se schimbă total datele jocului
stiripesurse.ro
image
Un bărbat de 66 de ani a ajuns la spital după ce a fost despicat cu... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Vine urgia, iarna se întoarce cu MINUS 20 de grade, nămeţi şi viscol, 7 zile consecutive de intemperii
romaniatv.net
image
Prețul gazelor naturale nu se modifică. Ministrul Energiei anunță ce se întâmplă concret în următorul an
mediaflux.ro
image
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit în privința eliberării din spital
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
click.ro
image
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Supa crema de conopida Sursa foto shutterstock 757943452 jpg
Supă-cremă de conopidă, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum pregătește Elwira Petre prăjitura tiramisu pentru copii. Cu ce înlocuiește cafeaua din desert
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală

OK! Magazine

image
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani