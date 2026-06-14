search
Duminică, 14 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Suntem mai puțin inteligenți emoțional decât alte popoare? Ce spune un psiholog despre o dezbatere virală de pe Reddit

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O întrebare aparent simplă a stârnit sute de reacții pe Reddit: „Mi se pare doar mie sau românii nu sunt inteligenți emoțional?”. Utilizatorii au descris comportamente precum dificultatea de a exprima emoțiile, teama de a spune „nu”, conflictele gestionate prin agresivitate sau rușinea oamenilor de a-și arăta vulnerabilitate. Dar vorbim despre o lipsă de inteligență emoțională sau despre modele educaționale și culturale transmise din generație în generație?

oameni pe strada in Bucuresti
Suntem mai puțin inteligenți emoțional decât alte popoare? Sursă foto: Shutterstock

„Mi se pare tristă situația și am speranța că oamenii o să oprească abuzul pasat între generații”, a scris utilizatorul.

Răspunsurile au mers în direcții diferite. Unii au susținut că problema își are rădăcinile în istoria recentă a României și în educația primită de generațiile crescute în comunism și în perioada dificilă de tranziție. Alții au respins această explicație și au susținut că lipsa empatiei, a responsabilității și a autocontrolului nu poate fi justificată la nesfârșit prin context istoric.

„Nu există dovezi că românii sunt mai puțin inteligenți emoțional”

Psihoterapeutul cognitiv-comportamental Laura Găvan atrage, însă, atenția că premisa de la care pornește dezbaterea este problematică.

„Întrebarea dacă românii au un nivel mai scăzut de inteligență emoțională decât alte popoare este interesantă, dar din punct de vedere psihologic nu există dovezi solide care să susțină o astfel de concluzie”, explică ea pentru „Adevărul”.

Specialista explică faptul că este important să facem diferența între inteligența emoțională și normele culturale privind exprimarea emoțiilor.

„Oamenii pot avea capacitatea de a înțelege și gestiona emoțiile, dar să fi fost învățați că exprimarea acestora trebuie limitată sau controlată”, continuă aceasta.

Ce învățăm despre emoții în copilărie

Potrivit psihoterapeutului, modul în care adulții își gestionează emoțiile și conflictele este influențat puternic de experiențele din familie.

„Copiii învață prin observare și modelare. Dacă au crescut într-un mediu în care emoțiile erau validate, discutate și acceptate, este mai probabil să dezvolte abilități sănătoase de autoreglare emoțională și comunicare”, susține Laura Găvan.

În schimb, mesajele de tipul „nu plânge”, „nu te mai supăra” sau „trebuie să fii tare” pot avea efecte pe termen lung.

„Persoana poate ajunge să își inhibe emoțiile sau să le exprime indirect”, continuă ea.

Această explicație apare și în multe dintre comentariile utilizatorilor. Unii participanți la discuție au susținut că generațiile anterioare au fost educate într-un context în care supraviețuirea, munca și adaptarea erau prioritare, iar discuțiile despre sănătate emoțională aproape inexistente.

De ce ne este atât de greu să spunem „nu”

Una dintre observațiile care a atras cele mai multe reacții pe Reddit a fost dificultatea multor oameni de a refuza cereri sau de a impune limite sănătoase.

„Dificultatea de a spune «nu» și de a stabili limite sănătoase este una dintre cele mai frecvente probleme întâlnite în practica psihologică”, mărturisește Laura Găvan.

În spatele acestui comportament se află adesea teama de respingere, nevoia de acceptare și convingerea că valoarea personală depinde de capacitatea de a-i mulțumi pe ceilalți.

„Mulți oameni au fost educați să fie «cuminți», să evite conflictul și să pună nevoile altora înaintea propriilor nevoi. În aceste condiții, stabilirea unei limite poate fi percepută ca un act de egoism, chiar dacă, în realitate, reprezintă o componentă esențială a relațiilor sănătoase”, completează specialista.

Sub presiunea notei perfecte: ce se întâmplă în mintea adolescenților înainte de examene. „Frica de eșec este cel mai mare inamic“

Cât de mult contează istoria unei societăți

Mai mulți participanți la dezbatere au încercat să explice fenomenul prin prisma istoriei recente a României, amintind de comunism, tranziția economică și perioadele de instabilitate prin care au trecut generațiile anterioare.

„Societățile care au trecut prin perioade prelungite de nesiguranță economică, constrângeri sociale sau regimuri autoritare tind să valorizeze rezistența, adaptarea și autocontrolul”, lămurește psihoterapeutul.

În astfel de contexte, vulnerabilitatea poate fi percepută drept un risc.

„În cazul României, experiențele istorice și tranzițiile sociale rapide din ultimele decenii au modelat generații care au pus accent pe supraviețuire, muncă și responsabilitate, uneori în detrimentul alfabetizării emoționale”, crede Laura Găvan.

Generațiile tinere schimbă regulile jocului

Totuși, specialista observă schimbări importante în rândul generațiilor mai tinere.

„Există o deschidere mai mare către discuțiile despre sănătatea mintală, relații, traumă, anxietate sau dezvoltare personală”, mai spune ea.

Accesul la informație și normalizarea terapiei psihologice contribuie la dezvoltarea unui vocabular emoțional mai bogat și la acceptarea vulnerabilității.

Totuși, schimbarea nu este uniformă. Valorile tradiționale și modelele familiale coexistă adesea cu noile perspective asupra sănătății emoționale, ceea ce explică de ce tensiunile dintre generații apar atât de frecvent în discuțiile publice și în mediul online.

În loc să vorbim despre un deficit de inteligență emoțională al românilor, Laura Găvan consideră că este mai corect să discutăm despre diferențe de educație emoțională și despre normele culturale care influențează modul în care oamenii își exprimă emoțiile.

„Nu există motive să considerăm că românii sunt, în mod inerent, mai puțin inteligenți emoțional decât alte popoare”, punctează aceasta.

Iar vestea bună, spune psihologul, este că aceste abilități pot fi dezvoltate pe tot parcursul vieții.

„Alfabetizarea emoțională se poate învăța, iar tendințele actuale sugerează o preocupare tot mai mare pentru sănătatea emoțională și relațiile sănătoase”, conchide specialista.

Emoțiile sunt universale, însă cultura influențează modul în care le exprimăm

Ideea că anumite popoare ar fi mai puțin inteligente emoțional decât altele este pusă sub semnul întrebării și de cercetări recente. O analiză publicată în 2026 în Frontiers in Psychology, care a trecut în revistă 21 de studii realizate în diferite culturi, arată că expresiile faciale asociate emoțiilor de bază sunt, în mare măsură, universale. Cercetătorii au constatat că oamenii tind să manifeste emoții precum bucuria, tristețea, furia sau frica prin tipare similare de expresii faciale, indiferent de spațiul cultural din care provin.

De ce suntem atât de obosiți? Carl Honoré: „Am transformat fiecare zi într-o cursă pe care nu o câștigăm niciodată”

Diferențele apar însă atunci când vorbim despre felul în care aceste emoții sunt exprimate în societate. Potrivit autorilor, normele culturale, valorile și regulile sociale învățate de-a lungul vieții influențează când este acceptabil să îți arăți emoțiile, când este preferabil să le ascunzi și cât de intens sunt exprimate acestea în public.

Potrivit autorilor, în unele societăți este pus un accent mai mare pe armonia grupului și pe adaptarea la normele sociale, ceea ce îi poate determina pe oameni să își controleze mai atent exprimarea emoțiilor. În alte societăți este încurajată într-o măsură mai mare exprimarea individuală și comunicarea directă a trăirilor personale. Cercetătorii au observat că diferențele culturale sunt mai vizibile în situațiile în care oamenii își construiesc conștient expresiile emoționale, în timp ce reacțiile spontane par să fie mult mai asemănătoare între culturi.

Concluzia autorilor este că universalitatea emoțiilor și influența culturii nu se exclud reciproc. Emoțiile au o bază comună, însă modul în care sunt afișate, controlate sau adaptate la contextul social este influențat de mediul cultural în care oamenii cresc și se dezvoltă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
digi24.ro
image
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni
stirileprotv.ro
image
Pe câți parlamentari PNL se bazează premierul desemnat. Adrian Veștea susține că are voturile pentru ca guvernul să treacă
gandul.ro
image
Pe ce voturi mizează Adrian Veștea să își treacă Guvernul: care tabără câștigă
mediafax.ro
image
După Olaru, FCSB poate pierde un alt titular. Gigi Becali a acceptat oferta dintr-o țară aflată în plin război
fanatik.ro
image
Donald Trump anunță finalizarea acordului cu Iranul și ridicarea imediată a blocadei navale a SUA: „Lăsați petrolul să curgă”
libertatea.ro
image
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
digi24.ro
image
Biserica de 10 de milioane de euro a lui Gigi Becali a fost sfințită! Cum și-a făcut apariția soția lui + cele mai tari imagini
gsp.ro
image
Scandal la CM 2026! Și-ar fi înșelat iubita cu una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood
digisport.ro
image
Lefties își continuă expansiunea în România și deschide primul magazin în Capitală
click.ro
image
Ce rol au lamelele verzi de pe marginea autostrăzii? Mulți șoferi le văd zilnic fără să știe la ce folosesc
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Obiceiul zilnic care ne afectează memoria și poate duce la anxietate și depresie
observatornews.ro
image
Andreea Popescu l-a implorat, Dan Alexa s-a eschivat și tot n-a scăpat! Hotărâtă să-l mai aibă o dată, bruneta l-a urmărit pe antrenor prin cluburi
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 900 lei la recalculare și indexarea anulată. De ce sute de mii de pensionari pot păți la fel
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
prosport.ro
image
Falimentul firmei poate obliga salariatul să dea banii înapoi? Situația zilelor libere plătite în avans
playtech.ro
image
U Cluj i-a găsit deja înlocuitor lui Jovo Lukic. Are 4 goluri în SuperLiga în 2026. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un primar PNL reacționează la nominalizarea lui Adrian Veștea. Mario de Mezzo cere „anticipate”
ziare.com
image
Controversă uriașă: președintele UEFA, condamnat de 13 țări participante la Cupa Mondială!
digisport.ro
image
Adrian Veștea, primele declarații după ce a fost desemnat noul premier. Va merge pe programul de guvernare al lui Bolojan. „Nu voi schimba nicio virgulă”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anda Adam, de nerecunoscut. A fost surprinsă la piscină, dar nu arată deloc cu diva perfectă de pe internet, unde își editează masiv pozele / FOTO
romaniatv.net
image
Bani și teren gratuit pentru tineri. Comisia Europeană va prezenta soluțiile de sprijin pe 18 și 19 iunie
mediaflux.ro
image
Poftiți în viitor! SUA - Paraguay s-a jucat pe cel mai scump stadion din lume, care ne-a arătat cum va arăta fotbalul de mâine
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Horoscop luni, 15 iunie. Berbecii sunt în formă la început de săptămână, iar Peștii fac alegeri complicate
click.ro
image
Superstiție sau blestem? 7 ani de la decesul lui Cornel Galeș, soțul Ilenei Ciuculete: „L-a chemat la ea!” Cum arată mormântul artistei?
click.ro
image
Cum arată o garsonieră din București de 23 metri pătrați și cu ce sumă se vinde
click.ro
Regina Letizia a Spaniei, GettyImages (4) jpg
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic
okmagazine.ro
beautiful night sky background with half moon stars jpg
Luna nouă în Gemeni din 15 iunie 2026 ne „vorbește‟ despre experiențe noi. Care sunt nativii favorizați de tranzitul Lunii?
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Bucovăț (© Camelia Săvescu / Muzeul Olteniei)
Tezaurul de la Bucovăț, o mărturie a rafinamentului artei orfevrăriei medievale românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Ibacka, imagini de la noua ei casă de pe litoral. Fosta soție a lui Cabral vorbește despre greutățile prin care trece. „Marea are efect terapeutic”
image
Horoscop luni, 15 iunie. Berbecii sunt în formă la început de săptămână, iar Peștii fac alegeri complicate

OK! Magazine

image
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic

Click! Pentru femei

image
Luna nouă în Gemeni din 15 iunie 2026 ne „vorbește‟ despre experiențe noi. Care sunt nativii favorizați de tranzitul Lunii?

Click! Sănătate

image
Vorbirea oferă indicii timpurii despre demență