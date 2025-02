Petiție Declic a profesorilor suplinitori. Dascălii cer ministrului Educației să reglementeze examenul de Titularizare

Profesorii suplinitori calificați au semnat o petiție Declic prin care cer ministrului Educației, Daniel David, soluții prin care să se reglementeze examenul de Titularizare.

Profesorii spun că examenul de Titularizare este o problemă majoră a sistemului de educație și care persistă de ani de zile. Dascălii critică obligația de a susține anual concursul de ocupare a posturilor vacante sau rezervate în ciuda faptului că an de an ei obțin note peste 7. „Considerăm că este necesară o reglementare clară și echitabilă a statutului nostru, care să ia în considerare experiența profesională acumulată și rezultatele obținute la examenele anterioare. Actuala procedură nu doar că generează instabilitate și incertitudine pentru suplinitorii calificați, dar afectează și continuitatea actului educațional, în detrimentul elevilor și al întregului sistem de învățământ”, au reclamat dascălii în petiție.

„Solicităm organizarea unei dezbateri oficiale cu reprezentanții Ministerului Educației, în cadrul căreia să fie analizată posibilitatea introducerii unor măsuri care să sprijine suplinitorii calificați cu note peste 7 și definitivat. Având în vedere importanța acestei probleme pentru cadrele didactice și pentru întregul sistem educațional, vă rugăm să ne oferiți oportunitatea de a participa la o dezbatere în care să expunem argumentele noastre și să identificăm soluții viabile împreună cu reprezentanții ministerului”, mai cer cadrele didactice care au semnat petiția.

Daniel David: „Ne vom inspira din practicile europene”

Recent, ministrul David a declarat că, într-adevăr, examenul de Titularizare care are loc în prezent suferă deficiențe grave, iar acest lucru trebuie corectat. „Avem o procedură, o metodologie și o practică veche”, a spus David în prima sa conferință de presă, sugerând că ar urma să se inspire din practicile de angajare de la nivel european. „Avem o procedură și o metodologie și o practică veche. Sigur că merită să fie analizate și am spus că, dacă putem să o îmbunătățim, o facem. Dar și asta n-aș vrea să o facem cum crede cineva. Pentru mine orice schimbare de genul ăsta ar trebui să fie făcută altfel: care este un set de bune practici europene? Sigur că și acolo sunt diverse, dar ne orientăm și atunci avem argumente că și la noi ar putea să fie așa. În această logică aș vrea să fac o analiză, am primit și eu mesaje despre examene luate cu note mari și fără să ajungi titular în sistem”.

„Avem nevoie de o reformă. Și trebuie regândit sistemul de titularizare astfel încât să păstrăm lucrurile bune care există pană acum – și, din discuțiile mele cu mulți profesori buni sau cu oameni din zona sindicatelor, sistemul de titularizare are și elemente în regulă. Ai examenul la nivel național, nu lași (angajarea - n.red.) complet, ca să spun așa, la dispoziția unei școli unde poate să interfereze influența mai politică sau de alt tip”, a spus cu altă ocazie ministrul.

Daniel David a subliniat că, în prezent, sunt mulți profesori buni care dau examene peste examene și tot nu reușesc să ajungă titulari. „Există și lucruri care nu funcționează bine, posturi care ar trebui să fie, de fapt, pe nedeterminat și care sunt prezentate ca fiind pe perioadă determinată. Și avem acei oameni buni care dau examene peste examene și nu reușesc să ajungă pe perioadă nedeterminată. Deci este clar că printre politicile din iunie va fi și regândirea sistemului de titularizare, mai ales că în forma actuală, iarăși, uitându-mă la practici din diverse țări, nu am prea întâlnit acest mecanism”, recunoaște oficialul.

Declarațiile ministrului David vin în contextul în care, în sistemul actual de angajare în școli, prin concursul național de Titularizare, candidați cu note peste 9 și chiar de 10 nu își găsesc posturi titularizabile, adică pe contracte pe perioadă nedeterminată. În plus, în ultimul an profesorii care au obținut note peste 7 – care le permit să acceseze posturi titularizabile, pe perioadă nedeterminată – au cerut să nu repete an de an concursul de titularizare dacă au note peste 7.