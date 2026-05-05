Organizații civice din țară cer investigații la Harvard și Princeton privind unii academicieni care activează pe teritoriul României și legăturile lor cu cazul Epstein

Opt organizații civice din România au lansat un demers public prin care solicită universităților Universitatea Harvard și Universitatea Princeton să deschidă investigații disciplinare în legătură cu apariția unor academicieni care au legături cu România în dosarele asociate lui Jeffrey Epstein.

Potrivit unui comunicat transmis presei, inițiativa vizează creșterea transparenței privind eventualele legături dintre mediul academic și rețeaua construită în jurul lui Epstein, pe baza unor documente oficiale și investigații jurnalistice recente, citate de edupedu.ro.

Demersul are și o componentă românească. Grupul de Inițiativă Civică „În Stradă” a cerut Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași retragerea titlului de Doctor Honoris Causa acordat în 2010 profesorului Martin Nowak, despre care organizațiile afirmă că ar fi avut legături documentate cu Epstein. Universitatea a anunțat că analizează solicitarea, însă, potrivit inițiatorilor, nu a oferit încă un răspuns oficial.

Pe 4 mai 2026, cele opt organizații au transmis o petiție către Universitatea Princeton, solicitând declanșarea unei anchete disciplinare publice și plasarea profesoarei Corina Tarniță în concediu administrativ pe durata verificărilor. În document se menționează că numele acesteia apare de sute de ori în documente ale Departamentului de Justiție al SUA, însă se subliniază că nu există dovezi că ar fi fost implicată în activități ilegale. Solicitarea este motivată de „necesitatea clarificării și evaluării instituționale”.

În paralel, o scrisoare similară a fost adresată Universității Harvard, unde organizațiile cer o anchetă independentă privind relațiile unor profesori cu Epstein. Semnatarii critică un raport intern anterior, considerat „incomplet”, și solicită implicarea unor experți externi, cu publicarea concluziilor.

Documentele invocate includ și referiri la transferuri financiare din 2009 și posibile conexiuni cu mediul academic din România, motiv pentru care organizațiile au cerut clarificări și instituțiilor statului român. Răspunsurile primite până acum indică faptul că nu există investigații oficiale în derulare pe această temă.

Inițiatorii spun că acțiunea face parte dintr-un efort mai amplu de responsabilizare instituțională și că se bazează exclusiv pe „surse publice primare”, scopul fiind „transparența și responsabilitatea”.

Jeffrey Epstein a fost un om de afaceri american condamnat pentru infracțiuni sexuale și ulterior acuzat de trafic de minori. A murit în 2019, în detenție, iar documentele apărute ulterior au scos la iveală o rețea extinsă de contacte în mediile politice, academice și de afaceri la nivel global.