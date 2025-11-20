„Nu din salariile profesorilor”. Sindicatele din învăţământ reacţionează după ce Nicuşor Dan a sugerat redirecţionarea unor fonduri către Apărare

Toate marile federații sindicale din învățământ critică declarațiile președintelui Nicușor Dan privind posibilitatea redirecționării fondurilor din Educație și Sănătate către Apărare și avertizează că o asemenea măsură ar adânci criza din școli.

Reacțiile din sistemul de învățământ nu au întârziat să apară după ce președintele Nicușor Dan a lăsat de înțeles în urmă cu câteva zile, într-o intervenție televizată, că o parte din bugetele Educației și Sănătății ar putea fi redirecționate către Apărare, în contextul tensiunilor de la graniță.

Cele trei mari federații sindicale - Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” - i-au transmis preşedintelui, joi, 20 noiembrie, o scrisoare deschisă prin care își manifestă dezacordul față de o astfel de soluţie pentru a creşte bugetul Armatei.

În document, organizațiile atrag atenția că „Apărarea nu se dezvoltă prin sacrificarea Educației”, respingând ideea unei redistribuiri a fondurilor din învățământ către apărare.

„Susținem orice alocare bugetară suplimentară pentru Apărare, însă trebuie să fie din alte surse, combaterea masivă a evaziunii fiscale și fonduri europene dedicate, nu din salariile profesorilor, dotarea școlilor sau infrastructură educațională”, se arată în documentul citat.

Educaţia este deja subfinanţată

Liderii sindicali îi amintesc președintelui că legislația actuală impune un nivel minim de finanțare a sistemului educațional.

Din acest motiv, arată sindicatele, orice reducere a bugetului Educației ar reprezenta o încălcare a atribuțiilor de garant al Constituției și al legilor statului.

În scrisoarea adresată președintelui se precizează tranșant că „România nu are voie să taie de la Educație, deoarece aceasta este deja cronic subfinanțată”, iar datele Eurostat arată că țara se situează în continuare pe ultimul loc în Uniunea Europeană la ponderea cheltuielilor publice pentru educație în PIB, cu un nivel de 3,3%, față de media europeană de 4,7%.

„Afirmația că „așa fac toate țările din Europa“ pentru a finanța apărarea este eronată, pentru că celelalte State Membre UE continuă să investească în Educație. România nu are voie să taie de la Educație, deoarece aceasta este deja cronic subfinanțată. Conform celor mai recente date Eurostat (2023) privind cheltuielile publice pentru Educație (ca procent din PIB), România (cu 3,3% din PIB) rămâne pe ULTIMUL loc în UE la finanțarea Educației. În timp ce media UE este de aproximativ 4,7% din PIB-ul țărilor membre, țările cu sisteme de apărare bine finanțate demonstrează că se poate investi masiv în ambele sectoare, asta pentru că există voință”, se subliniază în comunicat.

Reacţia sindicatelor din educaţie vine în urma unor declaraţii ale preşedintelui Nicuşor Dan, făcute pe 16 noiembrie în cadrul unei emisiuni la România TV.

„În primul rând le spun să stea liniștiți, pentru că România este într-o alianță foarte puternică, NATO, care îi apără securitatea. (…) Al doilea lucru este că pentru a fi în alianța aceasta trebuie să plătim. (…) Pe scurt, aceasta înseamnă că o parte din bani o să-i luăm de la sistemul de sănătate, de la învățământ și o să-i ducem ca să…, ceea ce teoretic e stupid, dar, în condițiile acestea, asta trebuie să facem pentru industria de apărare”, este declaraţia lui Nicuşor Dan, care a declanşat nemulţumirea sindicaliştilor, care consideră că soluţia sugerată de președinte are efecte negative nu doar imediate, ci pe termen lung.

„O națiune nu se poate apăra cu o populație needucată și lipsită de competențe”, avertizează aceştia.

„Ca fost olimpic internațional, ar trebui să vă reconsiderați declarația și, mai mult, să vegheați la respectarea legii, astfel încât sistemul de învățământ să primească 15% din cheltuielile bugetului general consolidat. Asta, dacă doriți cu adevărat ca România să aibă un viitor!“, este apelul lansat în finalul comunicatului de către toate marile federații sindicale din învățământ.