„Mult prea simplu!” Aproape toți candidații la șefia școlilor au trecut proba scrisă. Ce subiecte au primit

După „Ne-au măcelărit!”, opinia majoritară exprimă la finalul primei probe, candidații rămași în cursă în concursul pentru ocuparea posturilor de director de școală au ieșit cu zâmbetul pe buze de la proba scrisă de marți, 20 octombrie 2026. 98,24% au trecut, în 11 județe rata este 100%.

Concursul a continuat, marți, 20 octombrie 2026, cu proba scrisă din legislație Foto: Alina Mitran

Concursul pentru ocuparea posturilor de director/director adjunct de școală a continuat, marți, 20 octombrie 2026, în centrele din toată țara cu proba scrisă în cadrul căreia profesorii au avut de răspuns tot la 20 de întrebări, și tot în 60 de minute, însă gradul de dificultate, au apreciat aceștia, a fost mult mai redus. Dovadă și notele de 10,00, care nu au mai fost o raritate.

Statistica pusă la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării arată că 98,24% dintre candidați au promovat, iar asta în condițiile în care nota minimă nu a mai fost 6,00, ci 7,00.

Au fost prezenți 4.600 de candidați, au lipsit 20, iar dintre cei prezenți, 4.519 au avut nota cel puțin 7,00.

Media notelor obținute a fost 8,89, iar mediana notelor, 9,00. Au fost 700 de note de 10,00 și 1.083 de note de 9,50.

700 de candidați au fost notaț cu 10 în toată țara Foto: Alina Mitran

Vor urma, ca etape în cadrul concursului, evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune de către comisiile de interviu (în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie 2026) și desfășurarea probei de interviu, în perioada 12 - 27 noiembrie 2026.

Foto: MEC

Afișarea rezultatelor finale ale concursului pentru ocuparea funcției de director sau director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat este programată în data de 9 decembrie 2026.

„Mă așteptam la ceva mai greu”

Subiectele s-au întins de data aceasta pe doar patru pagini (comparativ cu șase pagini la prima probă), candidați au primit și col suplimentare pentru ciorne și, „bonus”, chenarele pe care le-au avut de hașurat pentru scanarea răspunsurilor (la prima probă, una dintre nemulțumiri a fost că au avut foarte mult de hașurat, ceea ce consumat din timpul pe care altfel l-ar fi dedicat rezolvări cerințelor) au fost mai mici.

„A fost OK. Abordabile subiectele, nicio surpriză de data aceasta. Timpul suficient, am avut ciorne, totul OK. Platforma a funcționat OK, n-au existat probleme pe săli. A fost teorie, legislație. Legea învățământului, ROFUIP, curriculum, dar, oricum, abordabile. Cine a citit teoria...”, a explicat o candidată care a părăsit printre primii sala de examen din centrul organizat pentru județul Olt la Slatina, la Liceul Tehnologic Metalurgic.

„Mi s-a părut super ușor, comparativ cu cealaltă, care a avut un timp mult prea scurt față de cum m-am mobilizat eu. Cred că dacă erau împreună, era bine. Pentru că timpul care a rămas de la proba a doua se compensa cu timpul de la prima. Mă așteptam la ceva mai greu, tot pe modelul subiectelor de la prima probă, cu situații... Mi s-a părut, așa, mult prea simplu. Adică îți dea legea și tu să recunoști dacă e corect sau nu e corect ce spune legea”, a declarat un candidat care a reușit să obțină punctaj maxim la finalul probei.

Foto: MEC

„Mult mai bine decât data trecută. Timpul a fost mai mult decât suficient. În 20 de minute toți erau aproape gata. Trebuiau puse împreună, astfel încât să aibă un timp să se gândească și cel care, poate, a avut dificultăți la prima probă”, a spus un alt candidat.

„Nu se compară cu data trecută. Am scăpat, și am scăpat destul de rezonabil”, a spus o candidată care de asemenea a reușit punctaj maxim.

„A fost mai puțin text de citit și a fost timp și de o reevaluare a fiecărui item. Cei mai mulți au terminat în maximum jumătate de oră subiectele și cine a dorit să reevalueze, a putut să o facă fără probleme. A fost, totuși, și provocator, trebuia totuși să fii un pic pregătit, măcar să fi încercat să rezolvi itemi asemănători, pentru că a fost și o parte considerabilă de logică. Dar n-a mai pus probleme. Când nu știai cu siguranță răspunsul, se putea deduce”, a dezvăluit un alt candidat.

„Foarte OK a fost. Comparativ cu prima probă, am avut timp. Puteai să le iei de trei ori să treci prin ele. La prima probă au fost multe tehnice, multe matematice, și dacă nu erai specializat pe asta îți lua mult timp acolo. Și foarte multe interpretări. Imposibilă n-a fost nici prima probă, dar nu știu cât a fost de relevantă. În acel format nu-i văd sensul. Profilul managerului nu se stabilește cu probe de genul ăsta. Ei au zis că deciziile le ei cum le luăm pe toate în România, pe repede-înainte, dar nu e OK. Deciziile trebuie luate legal, încet, cu calm, doar deciziile de prim-ajutor, incendiu, cutremur, atunci e stresul și să mergi în viteză”, a fost o altă opinie.

„Intrăm pe domeniu acum”

„Mai lejer decât data trecută. Dar eu cred că cu cât înveți mai mult, cu atât, după, despici firul în patru, te întorci și greșești. Au fost și subiecte care să facă diferența, da. Dacă nu ești atent... Au fost întrebări despre lucruri pe care le regăsești în fiecare zi în activitate”, a fost o altă opinie.

Mulți candidați au spus că s-au pregătit folosind platformele dedicate și, în plus, i-a ajutat o publicație care a reunit legislația din bibliografie, transmisă pe filiera sindicatului.

Candidații mai au de trecut proba proiectului managerial și interviul Foto: Alina Mitran

Directorii în funcție, în schimb, au apreciat că n-au avut timpul necesar să se pregătească. Au avut însă avantajul că multe dintre întrebări erau cu referire la situații pe care le întâmpină în activitatea de director de zi cu zi.

În continuare candidații spun, mulți, că nu știu dacă sunt singuri înscriși pe post, pentru că a fost afișată doar situația rezultată în urma evaluării dosarelor, fără a fi specificate posturile pentru care s-a înscris fiecare candidat.

„Nu știu. Știu că de la mine din școală nu s-a înscris nimeni, dar nu știu dacă s-a înscris din afară”, a fost cel mai întâlnit răspuns.

Cât despre proba următoare, interviul, „intrăm pe domeniu acum”, se bucură candidații. „Ce bețe-n roate să-ți mai pună. Cel puțin dacă ești singur pe post...”, și-au făcut profesorii calculul.

Subiectele și baremul de notare

Regăsiți mai jos și cele 20 de întrebări la care au avut de răspuns candidații, precum și baremul de notare.

Proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară

• Proba conține 20 de itemi de tip alegere multiplă. Fiecare item are patru variante de răspuns, dintre care una este corectă.

• Fiecare item corect rezolvat se notează cu 0,5 puncte.

• Timpul de lucru efectiv este de 60 de minute.

Marcați pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.

1. Conform art. 2 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, printre valorile care stau la baza sistemului de învățământ preuniversitar se află:

A. excelența, echitatea, incluziunea, integritatea, profesionalismul, respectul, responsabilitatea

B. incluziunea, integritatea, profesionalismul, respectul, excelența, diplomația, echitatea

C. profesionalismul, pragmatismul, integritatea, respectul, responsabilitatea, excelența, echitatea

D. respectul, responsabilitatea, excelența, echitatea, incluziunea, sacrificiul, profesionalismul

2. Conform art. 130 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat, Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității și Comisia pentru formare și dezvoltare în cariera didactică se constituie:

A. prin decizie a directorului, în baza hotărârii consiliului profesoral

B. prin decizie a directorului, cu avizul consultativ al consiliului de administrație

C. prin hotărâre a consiliului de administrație, la propunerea directorului

D. prin hotărâre a consiliului profesoral, la propunerea consiliului de administrație

3. Potrivit dispozițiilor art. 196 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, în urma selectării prin concurs, directorul:

A. supune avizării consiliului de administrație al unității de învățământ, consiliului profesoral și, ulterior, primarului, în vederea aprobării, planul de management administrativ-financiar pentru perioada mandatului de 4 ani și încheie cu primarul un contract de management administrativ-financiar

„Ne-au măcelărit!”. Candidații pentru posturile de director de școală, surprinși de subiectele de la prima probă. 69% rată de promovare

B. supune avizării consiliului de administrație al unității de învățământ și, ulterior, consiliului local, în vederea aprobării, planul de management administrativ-financiar pentru perioada mandatului de 4 ani și încheie cu primarul un contract de management administrativ-financiar

C. supune avizării, după consultarea comitetului de părinți, consiliului de administrație al unității de învățământ și, ulterior, consiliului local, în vederea aprobării, planul de management administrativ-financiar pentru perioada mandatului de 4 ani și încheie cu primarul un contract de management administrativ-financiar

D. supune avizării consiliului de administrație al unității de învățământ și, ulterior, primarului, în vederea aprobării, planul de management administrativ-financiar pentru perioada mandatului de 4 ani și încheie cu primarul un contract de management administrativ-financiar

4. Potrivit dispozițiilor art. 129 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, referitor la consiliul profesoral al unității de învățământ, este fals faptul că:

A. este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea de învățământ

B. este prezidat de către director și se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie

C. se întrunește la solicitarea a minimum o treime dintre membrii săi

D. se întrunește la solicitarea a minimum o treime dintre membrii consiliului de administrație

5. Conform art. 190 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, pretransferul reprezintă etapa de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar de care beneficiază:

A. un cadru didactic titular, la cererea directorului

B. un cadru didactic titular, la cererea acestuia

C. un cadru didactic suplinitor, la cererea acestuia

D. un cadru didactic suplinitor, la cererea directorului

6. Conform art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 5726/2024, cu modificările și completările ulterioare, președintele consiliului de administrație al unei unități de învățământ de stat este, de regulă:

A. un cadru didactic numit de consiliul de administrație

B. un cadru didactic ales de consiliul profesoral

C. primarul sau un reprezentant al acestuia

D. directorul unității de învățământ

7. Conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (art. 71) aprobat prin OME nr. 5726/2024, cu modificările și completările ulterioare, comisia pentru curriculum are:

A. caracter facultativ

B. caracter ocazional

C. caracter permanent

D. caracter temporar

8. Potrivit dispozițiilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (art. 55), aprobat prin OME nr. 5726/2024, cu modificările și completările ulterioare, consiliul profesoral alege reprezentanții personalului didactic în consiliul de administrație prin:

A. vot deschis

B. vot secret

C. numire directă

D. tragere la sorți

9. Conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (art. 94), aprobat prin OME nr. 5726/2024, cu modificările și completările ulterioare, absențele pot fi motivate pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al clasei, în limita a:

A. 20 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 10% din numărul orelor alocate unei discipline

B. 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate unei discipline

C. 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 40% din numărul orelor alocate unei discipline

D. 80 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 40% din numărul orelor alocate unei discipline

10. Conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (art. 9), aprobat prin OME nr. 5726/2024, cu modificările și completările ulterioare, suspendarea cursurilor cu prezență fizică la nivelul unor formațiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unității de învățământ, precum și la nivelul unității de învățământ, se poate face:

A. la solicitarea scrisă a majorității părinților din clasele/grupele respective, în baza hotărârii consiliului profesoral, cu aprobarea inspectorului școlar general și cu informarea Ministerului Educației

B. la solicitarea consiliului de administrație al unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului profesoral, cu aprobarea inspectorului școlar general și cu informarea Ministerului Educației

C. la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității, cu informarea ISJ/ISMB, respectiv cu aprobarea inspectorului școlar general și cu informarea Ministerului Educației

D. la cererea liderului de sindicat, în baza hotărârii consiliului profesoral, cu informarea ISJ/ISMB, respectiv cu aprobarea inspectorului școlar general și cu informarea Ministerului Educației

11. În concepția lui T. Bush (2015), în modelele formale care caracterizează școlile, accentul cade pe „asumarea rolului”, adică pe:

A. reinterpretarea sa în funcție de atributele și preferințele persoanei numite

B. negocierea poziției cu ceilalți membri ai organizației

C. acceptarea poziției așa cum este definită

D. adaptarea poziției la cerințele mediului extern al școlii

12. Cele șase modele de management educațional în jurul cărora este structurată analiza lui T. Bush (2015) sunt:

A. formal, colegial, politic, subiectiv, ambiguu, cultural

B. structural, sistemic, birocratic, rațional, ierarhic, participativ

C. managerial, transformațional, distribuit, tranzacțional, moral, postmodern

D. strategic, invitațional, etic, constructivist, antreprenorial, sustenabil

13. Referitor la relațiile unității de învățământ (ca organizație) cu mediul extern, potrivit lui T. Bush (2015), o caracteristică a sistemelor închise este că:

A. încurajează schimburile cu mediul extern

B. presupun granițe permeabile față de mediul extern

C. se adaptează condițiilor schimbătoare din mediul extern

D. tind să minimalizeze tranzacțiile cu mediul extern

14. Potrivit lui T. Bush (2015), managementul intern de succes necesită legături clare între: A. valori, obiective, strategii și activități zilnice

A. valori, obiective, strategii și activități zilnice

B. inspecție, monitorizare, raportare și finanțare

C. curriculum, evaluare, certificare și admitere

D. politici guvernamentale, norme și proceduri interne

15. În concepția lui J. Hattie (2024), una dintre caracteristicile profesorilor cu așteptări scăzute constă în faptul că: A. lucrează în mod egal cu toți

A. lucrează în mod egal cu toți

B. văd diferențe mai mici între elevii din clasă

C. susțin că se așteaptă ca toți să progreseze

D. au opinii ferme despre abilități

16. Potrivit lui J. Hattie (2024), un profesor extraordinar este definit prin:

A. utilizarea unor metode didactice inovative

B. impactul său asupra tuturor elevilor

C. programul inițial de formare

D. cunoașterea științifică a disciplinei pe care o predă

17. Conform Cadrului de Referință al Curriculumului Național din România pentru învățământul preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 4137/2026, din perspectiva managementului curriculumului la nivelul școlii, conducerea școlii este considerată: A. consilier pentru proiectarea, implementarea și evaluarea Curriculumului Național

A doua șansă pentru directorii de școli eliminați din concurs - Ce mecanism propune un reputat expert în Educație

A. consilier pentru proiectarea, implementarea și evaluarea Curriculumului Național

B. echipă de orientare strategică și de soluționare operațională

C. factor principal în aplicarea curriculumului la clasă

D. structură specializată în identificarea nevoilor de formare ale profesorilor

18. În Cadrul de Referință al Curriculumului Național din România pentru învățământul preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 4137/2026, se precizează că managementul curriculumului la nivelul școlii se află sub influența:

A. atât a prevederilor oficiale de politică educațională, cât și a valorilor, normelor, credințelor, tradițiilor promovate la nivelul organizației școlare

B. atât a opțiunilor individuale ale profesorilor, cât și a celor agreate în cadrul comisiilor de specialitate

C. exclusivă a culturii organizaționale a fiecărei școli, prevederile oficiale având un rol pur formal

D. exclusivă a prevederilor oficiale de politică educațională, cultura fiecărei organizații școlare neavând un rol semnificativ

19. Competența specifică „Atragerea de resurse extrabugetare” este încadrată, în Profilul profesional al managerului școlar, aprobat prin OMEC nr. 3934/2026, la competența generală:

A. managementul curriculumului, al proceselor de învățare și evaluare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

B. leadership educațional, guvernanță instituțională și orientare strategică

C. comunicare, relaționare, parteneriate și colaborare în comunitate

D. managementul calității și evaluare internă

20. Conform Profilului profesional al managerului școlar, aprobat prin OMEC nr. 3934/2026, directorul unității de învățământ este:

A. coordonatorul metodic și disciplinar al instituției, cu responsabilitate directă pentru evaluarea și sancționarea personalului didactic

B. executantul deciziilor consiliului de administrație, cu responsabilitate limitată la aplicarea hotărârilor și la raportarea către inspectorat

C. liderul pedagogic, strategic și organizațional al instituției, cu responsabilitate integrată pentru funcționarea, dezvoltarea și performanța acesteia

D. reprezentantul administrativ și juridic al instituției, cu responsabilitate exclusivă pentru gestionarea bugetului și a patrimoniului acesteia.