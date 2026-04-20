Ministrul Educației propune bani în plus pentru profesorii care muncesc peste 40 de ore pe săptămână

Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării, susține că profesorii care prestează mai mult de 40 de ore de muncă pe săptămână trebuie recompensați financiar suplimentar — indiferent dacă activitatea se desfășoară la școală sau de acasă.

Ministrul a conturat o abordare concretă: realizarea unei analize detaliate a fișei integrale a postului didactic, urmată de o cuantificare reală a tuturor activităților profesorilor.

Aceasta ar trebui să stea la baza oricărei decizii privind norma didactică, scrie Mediafax.

Cei care depășesc 40 de ore lucrate să fie recompensați

„Să cuantificăm aceste activități, iar cei care depășesc 40 de ore pe săptămână să fie recompensați suplimentar”, a declarat Mihai Dimian, oferind ca exemplu concret situația profesorilor implicați în corectarea lucrărilor de la simulările examenelor naționale.

În prezent, profesorii nu sunt plătiți suplimentar pentru corectarea lucrărilor elevilor care susțin simularea examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat.

Un volum de muncă adesea necuantificat

Potrivit ministrului, o parte din aceste evaluări ar putea fi incluse în fișa extinsă a postului, însă volumul de muncă depășește adesea această limită:

„Dacă faci evaluări pentru simulare, poate că 30 de evaluări pot să le includ în această fișă a postului extinsă, dar restul nu mai am unde să le includ. Drept urmare, trebuie să găsesc fonduri pentru a plăti aceste evaluări suplimentare.”

„Lucrările sunt evaluate de profesor oriunde s-ar afla”

Dimian a subliniat că analiza trebuie să privească activitatea profesorilor pe întregul an școlar, nu doar în perioadele cu activitate didactică intensă, și că munca desfășurată acasă — inclusiv corectarea lucrărilor în format digital — trebuie recunoscută oficial.

„Profesorii pot corecta acasă. În momentul digitalizării acestui proces de simulare, noi trimitem lucrările să fie evaluate de profesor oriunde s-ar afla”, a explicat ministrul.

Este necesară o analiză exhaustivă

Înainte de orice decizie privind scăderea normelor didactice — subiect sensibil în relația cu sindicatele —, ministrul a precizat că este necesară mai întâi această analiză exhaustivă a sarcinilor reale ale cadrelor didactice.

„Am propus și sindicatelor” această abordare, a adăugat Dimian.

Despre Mihai Dimian

Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava începând cu 2024, Mihai Dimian a fost numit ministru al Educației și Cercetării în martie 2026, la propunerea premierului Ilie Bolojan, după ce anterior a coordonat activitatea de cercetare științifică a universității timp de peste un deceniu.

Declarațiile ministrului vin într-un context marcat de tensiuni în sistemul de învățământ, după ce circa 500 de profesori au protestat în fața Palatului Cotroceni, nemulțumiți de condițiile de muncă și de salarizare.