Salariile profesorilor trebuie să aibă „standarde de performanță”. Ministrul Educației: „Dacă nu sunt îndeplinite, vor atrage unele consecințe”

Ministrul Educației, Daniel David, anunță că până în luna mai va face raport foarte obiectiv despre starea sistemului românesc. „Școala ar trebui să transfere eficient competențe pentru a avea în final absolvenți buni profesioniști, buni cetățeni”, susține ministrul.

Într-un interviu recent, ministrul Daniel David a explicat că lucrează la două proiecte mari și presante, planurile-cadru pentru liceu și indicatorii de performanță pentru veniturile profesorilor.

„Eu vreau să abordez lucrurile serios, pentru a nu face reforme de dragul reformelor și după moftul sau dorințe idiosincratice, justificate de înțelegeri sau experiențe personale limitate pe care ministrul le are în ceea ce privește sistemul. De aceea, așa cum am spus, voi începe cu un diagnostic bazat pe științele psihoeducaționale și politice, care va susține apoi propuneri bazate pe dovezi, care pot ră­mâne ca un angajament pentru sistem pe care nu-l poate refuza niciun ministru serios, indiferent de culoarea politică. Voi face acest diagnostic până în luna mai. (...) În plus, vom adopta o serie de acte subsecvente legilor organice, pentru a facilita această funcționare, iar mai concret voi angaja două proiecte mari și presante, și anume planurile-cadru pentru liceu și indicatorii de performanță pentru veniturile profesorilor”, a transmis ministrul Daniel David, pentru Tribuna Învățământului.

„Trebuie să gândim o serie de indicatori de performanță”

Ministrul a subliniat că salariile profesorilor trebuie să aibă o serie de standarde minimale de performanță, care, dacă nu sunt îndeplinite, vor atrage unele consecințe.

„Salarizarea trebuie să fie una decentă – ex. convergentă prin anii de școală cu cea din domeniul sănătății – pentru a arăta rolul pe care îl dăm educației/profesorului în societate și pentru a-i atrage și a-i păstra în sistem pe cei mai buni ab­­solvenți. Salariul trebuie însă să aibă o serie de standarde minimale de performanță, care, dacă nu sunt îndeplinite, vor atrage unele consecințe. Dincolo de salariu, trebuie să gândim o serie de indicatori de performanță – de meritocrație și incluziune – care să diferențieze veniturile cadrelor didactice”, a precizat Daniel David.

De asemenea, ministrul Educației a mai susținut că manualele trebuie structurate astfel încât să susțină transferul eficient de competențe, nu doar a unor componente din acestea.

„Informal spus, manuale pe care elevii să le citească cu plăcere, nu din nevoie, uneori înaintea momentului în care se face o anumită lecție. Din punct de vedere psihoeducațional, manualele trebuie structurate astfel încât să susțină transferul eficient de competențe, nu doar al unor componente din acestea, exprimate și mai operațional în rezultate ale învățării”, a precizat pentru sursa citată, ministrul Daniel David.