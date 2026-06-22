Analiză „Mai dificil decât în 2025”. Ce le-a dat de furcă elevilor la proba de Limba Română de la Evaluarea Națională

Prima probă a Evaluării Naționale 2026 a adus subiecte mai solicitante decât în anul precedent pentru cei peste 148.000 de elevi înscriși. Deși textele suport și cerințele de înțelegere a textului au fost accesibile, capcanele de la partea de gramatică și rigoarea cerută la rezumat vor face diferența la notele mari. Profesoara Ruxandra Achim explică unde au apărut cele mai mari riscuri de confuzie și de ce testul din acest an este unul de departajare.

Subiectele primite de elevi au avut la bază două texte literare, ambele din Literatura română contemporană. Primul text, semnat de Veronica D. Niculescu, este un fragment din romanul „Mesteceni de hârtie” și prezintă povestea unui corector de ziar, Vladimir Pârvulescu, care salvează și îngrijește diverse animale – o țestoasă, un uliu păsărar și un stârc cenușiu – pe care le eliberează ulterior în natură.

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Cel de-al doilea text, scris de Carmen Strungaru, este un fragment din volumul de călătorie „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee”, în care autoarea descrie experiențe senzoriale și interacțiuni cu localnicii dintr-un sat construit pe nisip, printre cocotieri și palmieri, unde gustă pentru prima dată apă de cocos și descoperă fructe de cacao.

Pe baza acestor texte, elevii au avut de rezolvat cerințe de înțelegere a textului, exerciții de vocabular și gramatică, precum și un subiect de redactare. La subiectul al II-lea, candidații au fost solicitați să realizeze, în 100-150 de cuvinte, rezumatul primului text, cel al Veronicăi D. Niculescu.

Ruxandra Achim: „Examenul de anul acesta este mai dificil decât cel din anul precedent”

Profesoara de Limba română Ruxandra Achim, de la Colegiul „I.L. Caragiale” din București, a analizat pentru „Adevărul” gradul de dificultate al subiectelor. Aceasta a punctat faptul că proba din acest an este mai solicitantă decât cea din 2025.

„În ansamblu, examenul de anul acesta este mai dificil decât cel din anul precedent, întrucât anul trecut doar compunerea narativă fusese mai solicitantă, deoarece impunea o atenție sporită asupra elementelor de gramatică și de înțelegere a textului, iar rezumatul fusese perceput de elevi ca fiind o sarcină mai accesibilă. De data aceasta însă, ponderea s-a mutat de la un tip de exercițiu la altul, ceea ce este, de altfel, corect, pentru că astfel se verifică atât capacitatea de înțelegere și exprimare, cât și abilitatea de a construi un text propriu-zis”, a explicat profesoara.

În ceea ce privește prima parte a examenului, profesoara consideră că elevii nu ar trebui să întâmpine dificultăți majore.

„La exercițiul 6, identificarea tiparului textual-narativ nu ar trebui să le creeze dificultăți elevilor, deoarece aceștia pot recunoaște prezența verbelor de acțiune și a unui narator, fără ca indicarea tipului de narator să fie obligatorie. La exercițiul 7, elementele de conținut comun erau evidente, având în vedere că ambele texte prezentau o pădure și elemente naturale precum arborii, iar la exercițiul 8, referitor la darurile pe care le prețuim, se cerea o motivare bazată pe textul al doilea, ceea ce nu ar trebui să pună probleme. Formularea este una tradițională, iar elevii s-au mai întâlnit cu astfel de cerințe, iar asocierea cu o valoare, cum ar fi grija față de animale, a fost frecvent exersată în școală, inclusiv pe texte semnate de Veronica D. Niculescu, studiate în cei patru ani de gimnaziu”, a spus Ruxandra Achim.

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Partea de gramatică este însă concepută pentru a crea o departajare clară între nivelurile de pregătire.

„Partea a doua, cea de gramatică, este însă concepută pentru a face diferența dintre elevii bine pregătiți și cei care încă ezită. De exemplu, la exercițiul 2, unde este necesară identificarea mijloacelor de formare a cuvintelor, conversiunea poate crea dificultăți, întrucât nu este o situație frecvent întâlnită. La exercițiul 5, există riscul de a se confunda verbul «a lua» cu o interjecție, iar la exercițiul 1, numeralul ar putea să nu fie recunoscut. La exercițiul 6, forma corectă a verbului «a spune» la mai mult ca perfect poate crea confuzii, din cauza terminației specifice, iar mulți elevi ar putea pierde din vedere acest detaliu”, a explicat profesoara.

Analiza frazelor și rezumatul – exerciții care nu ar trebui să creeze blocaje

În schimb, exercițiile de analiză a frazelor și rezumatul sunt considerate mai accesibile, cu condiția respectării unor reguli clare.

„În schimb, la exercițiul 7 de gramatică, care implică analiza unor fraze, nu cred că vor apărea mari probleme, deoarece elevii au mai multe propoziții subordonate și, chiar dacă nu sunt siguri în privința uneia dintre ele, există alternative care să îi ajute.

În ceea ce privește formele corecte, s-ar putea să existe mici ezitări în cazul adverbelor «doar» sau «decât», dar, în general, elevii au mai lucrat pe astfel de modele și nu cred că se vor încurca prea tare.

Un elev care obține în mod obișnuit nota 8 nu ar trebui să întâmpine dificultăți majore, iar pentru un nivel mediu de pregătire, al doilea subiect, cel cu rezumatul, este mai degrabă o chestiune de atenție. Era important să respecte regulile de redactare a unui rezumat, adică să se concentreze asupra acțiunii, să evite detaliile descriptive, să folosească timpuri verbale potrivite, precum prezentul sau perfectul compus și să nu alterneze timpurile în mod necorespunzător”, a concluzionat profesoara.

Calendarul Evaluării Naționale 2026

După proba de luni, elevii susțin examenul la matematică pe 24 iunie, iar cei care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor participa și la proba de limba și literatura maternă, programată pe 26 iunie.

Rezultatele inițiale vor fi afișate la începutul lunii iulie, iar media obținută la Evaluarea Națională reprezintă criteriul principal pentru admiterea în învățământul liceal.

Ministerul Educației va publica subiectele și baremele de corectare în ziua desfășurării fiecărei probe, pe platforma subiecte.edu.ro, de regulă în jurul orei 15:00.