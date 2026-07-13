La ce facultate să dai admiterea, dacă vrei un salariu peste medie după absolvire: „Consecințele unei alegeri proaste pot dura 20 de ani”

Procesul de admitere la studiile universitare de licență din 2026 este deja în desfășurare în unele centre universitare. Specialiștii HR avertizează că diploma de absolvire a studiilor superioare nu mai garantează angajarea în 2026, iar facultățile generice (Administrarea Afacerilor, Sociologia) devin valoroase doar dacă sunt completate cu competențe tehnice (AI, analiză de date). Domenii precum IT, marketing sau HR sunt deja suprasaturate. Într-un interviu pentru Adevărul, Ioana Petrea, HR Specialist & Career Strategist, recomandă alegerea unor specializări care presupun studiul în domenii de tehnologie avansată, inginerie/energie și sănătate, însă subliniază că orientarea profesională trebuie să înceapă cu evaluarea aptitudinilor, nu cu alegerea unui trend.

Deși pentru majoritatea absolvenților de liceu depunerea dosarelor va avea loc în luna iulie, calendarul admiterii diferă nu doar între universități, ci chiar între facultățile aceleiași instituții, în funcție de specializare și modalitatea de selecție a candidaților. Din acest motiv, este foarte important ca fiecare candidat să verifice informațiile specifice publicate de facultatea la care dorește să se înscrie, pentru a respecta toate etapele și termenele stabilite pentru admiterea din 2026.

În timp ce înscrierile pentru sesiunea de vară 2026 sunt în plină desfășurare, specialiștii în resurse umane atrag atenția asupra schimbărilor fundamentale ale pieței muncii, influențate de dezvoltarea inteligenței artificiale și de transformarea cerințelor angajatorilor.

Ioana Petrea, HR Specialist & Career Strategist, a răspuns întrebărilor Adevărul legate de strategia pe care ar trebui să o adopte viitorii studenți pentru a-și construi o carieră stabilă și bine plătită în contextul actual și în perspectiva anului 2030.

„Simpla diplomă nu mai reprezintă o garanție de angajare”

Întrebată dacă facultățile generice mai reprezintă o investiție sigură pentru tinerii de 18-19 ani, Ioana Petrea a subliniat că diploma în sine nu mai este suficientă pentru a asigura un loc de muncă. Ea a explicat că facultățile precum Administrarea Afacerilor, Relațiile Internaționale sau Sociologia nu sunt, prin ele însele, lipsite de viitor, dar că valoarea lor depinde de competențele suplimentare pe care le construiește studentul.

„Cred că trebuie să avem curajul să spunem un lucru care, pentru mulți părinți, este inconfortabil: simpla diplomă de facultate nu mai reprezintă o garanție de angajare. Facultățile precum Administrarea Afacerilor, Relații Internaționale sau Sociologia nu sunt, în sine, facultăți «fără viitor». Problema apare atunci când un tânăr intră la o astfel de facultate fără să știe ce competență concretă vrea să construiască și în ce direcție profesională dorește să meargă. În 2026, piața muncii nu mai cumpără atât de ușor diplome. Cumpără competențe, specializare și capacitatea de a produce rezultate”, a explicat Ioana Petrea.

Experta în piața muncii a atras atenția că alegerea unei facultăți ar trebui să fie precedată de o înțelegere clară a propriului profil profesional.

„Dacă termini Administrarea Afacerilor, dar în paralel înțelegi AI, automatizare, analiză de date sau business development, profilul tău poate fi foarte valoros. Dacă termini facultatea și singurul lucru pe care îl poți pune pe masă este diploma, intrarea pe piața muncii va fi dificilă”, a mai precizat aceasta.

Capcana trendurilor în alegerea facultății

Referitor la capcanele pieței muncii și la specializările unde se observă deja o suprasaturare, Ioana Petrea a subliniat pericolul alegerii unei cariere exclusiv pe baza trendurilor momentului:

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„Cea mai mare capcană este alegerea unei cariere după trend. Am văzut generații întregi orientându-se către un domeniu pentru că «acolo se câștigă bine». Problema este că, până când un tânăr termină facultatea, piața pentru care s-a pregătit poate arăta complet diferit. Vedem presiune foarte mare în zona rolurilor de junior din IT, marketing generalist, social media, comunicare, HR generalist și în anumite roluri administrative sau de business fără o specializare tehnică ori funcțională clară.

Sunt foarte mulți candidați care spun: «vreau marketing», «vreau HR», «vreau business» sau «vreau IT». Acestea nu mai sunt suficiente ca direcții de carieră. Întrebarea reală este: ce știi concret să faci și ce problemă poți rezolva pentru un angajator? AI-ul va lovi cel mai puternic exact în taskurile repetitive și ușor de standardizat”.

Întrebată dacă mai are sens să dai admiterea la Calculatoare sau Automatică în 2026, Ioana Petrea a răspuns afirmativ, dar cu unele nuanțe:

„Da. Dar nu pentru aceleași motive pentru care avea sens acum zece ani. Nu cred că IT-ul moare. Cred că moare ideea că este suficient să înveți puțin cod și vei avea automat un salariu foarte mare. AI-ul poate scrie cod, dar cineva trebuie să înțeleagă problema, arhitectura, riscurile, securitatea și impactul soluției. Viitorul nu aparține oamenilor care concurează cu AI-ul la taskuri repetitive. Viitorul aparține celor care știu să îl coordoneze, să îl verifice și să îl folosească pentru rezolvarea unor probleme complexe”.

Specialistul a subliniat că profesiile hibride, care combină cunoștințe din mai multe domenii, vor deveni tot mai valoroase:

„În același timp, cred foarte mult în profesiile hibride. Medicină plus tehnologie. Psihologie plus date și AI. Inginerie plus automatizare. Drept plus tehnologie. Business plus analiză de date. Cei mai valoroși profesioniști ai următorilor ani nu vor fi neapărat cei care știu cel mai mult despre AI, ci cei care cunosc foarte bine un domeniu și știu să folosească AI-ul în acel domeniu”.

Trei domenii cu potențial pentru 2030, în funcție de care să îți alegi facultatea

În final, întrebată spre ce trei domenii și-ar îndruma copilul pentru un salariu peste medie în 2030, Ioana Petrea a subliniat că alegerea ar trebui să fie precedată de o evaluare a aptitudinilor și a profilului profesional, dar a menționat trei zone cu potențial ridicat:

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„Nu aș începe prin a-i spune copilului meu trei facultăți. Aș începe prin a-i evalua aptitudinile și profilul profesional. Pentru că poți trimite un copil într-un domeniu foarte bine plătit și să obții un adult mediocru și nefericit profesional. Dar, dacă discutăm strict despre potențialul pieței din România până în 2030, eu m-aș uita atent la trei zone.

Prima este tehnologia avansată: AI, automatizare, cybersecurity și data. Nu mă refer la programare generică, ci la competențe tehnice greu de înlocuit și la capacitatea de a construi, integra și controla sisteme complexe. A doua este zona de inginerie, energie și infrastructură. România va avea nevoie de specialiști în energie, automatizări industriale, infrastructură, instalații și proiecte tehnice. A treia este zona de sănătate și servicii specializate centrate pe om. Medicină, anumite specializări din sănătate, psihologie aplicată și profesii în care relația umană, judecata profesională și responsabilitatea nu pot fi transferate integral unui algoritm”.

Ioana Petrea a concluzionat că, în viitor, salariile ridicate nu vor veni doar din alegerea unui domeniu bun, ci din specializare.

„Era profesionistului «bun la toate» începe să apună. Piața va plăti foarte bine oamenii care rezolvă o problemă dificilă și rară. De aceea, cred că unul dintre cele mai bune lucruri pe care un părinte le poate face pentru un adolescent nu este să îi aleagă facultatea, ci să investească într-un proces profesionist de orientare în carieră. Alegerea facultății costă câteva minute. Consecințele acelei alegeri pot dura 20 de ani”, a conchis aceasta.