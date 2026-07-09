search
Joi, 9 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Degeaba ai facultate. Obstacolul invizibil din societate care le blochează pe femeile din România, indiferent de studii

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Educația este considerată unul dintre cele mai importante instrumente pentru reducerea inegalităților dintre femei și bărbați pe piața muncii. În teorie, două persoane cu aceeași pregătire, aceleași competențe și rezultate similare ar trebui să aibă șanse comparabile de angajare, promovare și salarizare. În practică, lucrurile nu stau întotdeauna așa.

femei
Obstacolul invizibil care poate cântări mai mult decât studiile Sursă foto: Shutterstock

Un studiu publicat în revista Applied Economics Letters, arată că beneficiile educației depind într-o măsură importantă de normele culturale din societatea în care trăim. Cercetătorii Muge Yayla, de la University of Texas at San Antonio, și A. Melih Kullu, de la Florida Southern College, au analizat date din 144 de țări și au descoperit că, în societățile în care ierarhiile sunt puternic acceptate, iar rolurile tradiționale de gen sunt bine înrădăcinate, educația nu mai reușește să reducă diferențele economice dintre femei și bărbați, se arată într-un material pentru PsyPost.

Autorii au analizat relația dintre nivelul de educație și participarea economică a femeilor, folosind indicatori ai Forumului Economic Mondial și un model consacrat care măsoară valorile culturale ale diferitelor societăți.

Una dintre dimensiunile analizate este așa-numita „distanță față de putere” - gradul în care oamenii acceptă ca puterea să fie distribuită inegal și consideră firești ierarhiile sociale. În astfel de societăți, autoritatea este concentrată în mâinile unui număr restrâns de persoane, iar rolurile tradiționale sunt mai greu de contestat.

Rezultatele arată că, pe măsură ce această distanță față de putere crește, avantajele pe care educația le oferă femeilor se reduc considerabil. În țările cu cele mai ridicate niveluri ale acestui indicator, studiile superioare nu mai sunt asociate cu o participare economică mai mare a femeilor, iar diferențele dintre femei și bărbați rămân semnificative.

Cercetătorii au observat și că fenomenul este amplificat în societățile în care sunt promovate mai puternic rolurile tradiționale de gen. În schimb, în culturile mai orientate spre cooperare și egalitate socială, efectul acestor bariere este mult diminuat.

„Problema nu este întotdeauna lipsa meritului”

Gabriela Marc, psiholog clinician principal și lector universitar asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, consideră că rezultatele studiului spun, de fapt, mai puțin despre competențe și mai mult despre modul în care funcționează percepțiile sociale.

„La prima vedere, pare o discuție despre piața muncii, dar în realitate este o discuție despre psihologia umană și despre felul în care mediul în care trăim poate accelera sau poate limita dezvoltarea unui om”, explică ea pentru „Adevărul”.

Aceste așteptări, spune Gabriela Marc, sunt influențate de cultura în care trăim. „Și, dacă o societate transmite, generații la rând, că femeia este în primul rând responsabilă pentru familie, iar bărbatul pentru carieră, aceste mesaje devin parte din felul în care interpretăm competența, leadershipul sau disponibilitatea profesională, chiar și atunci când nu suntem conștienți de acest lucru. Problema nu este întotdeauna lipsa meritului. Uneori, problema este că meritul este privit prin filtre diferite, specifice fiecărei societăți și în acord cu pregătirea fiecăruia”, consideră specialista.

Cum influențează stereotipurile deciziile angajatorilor

Autorii studiului explică faptul că, în societățile cu ierarhii rigide, femeile se lovesc de bariere care nu țin neapărat de nivelul de pregătire, ci de modul în care sunt percepute. Chiar și atunci când au studii superioare, experiență și competențe comparabile cu ale bărbaților, accesul la poziții de conducere și la venituri mai mari este limitat de norme sociale și de așteptări culturale.

Schimbare radicală pe piața muncii: ce le cer angajatorii chiar și candidaților fără experiență, din cauza inteligenței artificiale

„Psihologia ne arată că avem tendința de a acorda mai multă încredere oamenilor care corespund imaginii pe care deja o avem despre un anumit rol. Atunci când imaginea liderului este asociată cu disponibilitatea permanentă, fermitatea și autoritatea, iar aceste caracteristici au fost atribuite istoric mai ales bărbaților, femeile ajung adesea într-o poziție paradoxală. Dacă sunt empatice și calde, pot fi percepute ca insuficient de ferme, iar dacă sunt foarte hotărâte și directe, pot fi considerate dificile. În cele din urmă, ajung să fie evaluate nu doar pentru ceea ce fac, ci și pentru cât de bine reușesc să se încadreze într-un model care, de multe ori, nu a fost construit avându-le și pe ele în minte. Aceste mecanisme sunt rareori conștiente, motiv pentru care sunt atât de greu de observat”, mai spune cadrul didactic.

Se regăsește fenomenul și în România?

Potrivit declarațiilor sale, deși accesul femeilor la educație s-a îmbunătățit considerabil în ultimele decenii, oportunitățile profesionale nu sunt întotdeauna distribuite în mod egal.

„România a făcut pași importanți în ceea ce privește accesul femeilor la educație și la profesii, dar accesul și oportunitatea nu sunt întotdeauna același lucru. Există încă multe situații în care întrebări precum «va putea împăca familia cu serviciul?», «va avea suficient timp?» sau «va putea face față?» apar mai frecvent în cazul femeilor decât al bărbaților. Nu sunt întotdeauna afirmații explicite. Sunt presupuneri și tocmai pentru că sunt subtile, ele ajung să modeleze decizii fără ca cineva să își propună conștient acest lucru. În timp, aceste experiențe repetate nu influențează doar oportunitățile profesionale, ele influențează și imaginea pe care oamenii ajung să o aibă despre propriul lor potențial”, explică ea.

Costul nevoii permanente de a demonstra

Dincolo de efectele economice, această presiune poate avea și consecințe importante asupra sănătății psihice.

„Există o oboseală despre care vorbim prea puțin și anume oboseala de a demonstra permanent că meriți. Atunci când simți că trebuie să fii mai bine pregătit, să greșești mai puțin și să dovedești constant că ești suficient de competent pentru a primi aceeași încredere, începi să îți consumi o parte importantă din energie încercând să convingi. Capcana care apare este că, în loc să creezi, să inovezi și să îți exprimi potențialul, te concentrezi pe a demonstra că îl ai. În timp, această presiune poate duce la supracompensare, perfecționism, anxietate și sindromul impostorului. Paradoxul este că omul ajunge să fie definit mai mult de efortul de a se justifica decât de valoarea pe care o poate aduce”, consideră Gabriela Marc.

Greșeala din CV care te poate scoate din cursa pentru angajare în doar câteva secunde

Specialista consideră că schimbarea trebuie să vină atât din partea organizațiilor, cât și din partea fiecăruia dintre noi: „Cred că schimbarea începe în două direcții. Prima ține de organizații și instituții, unde procesele de recrutare și promovare au nevoie de criterii clare, transparente și cât mai puțin influențate de presupuneri despre gen, vârstă sau roluri familiale. A doua ține de fiecare dintre noi. Toți avem prejudecăți și, în acest context, întrebarea nu este dacă ele există. Întrebarea este dacă avem suficientă conștientizare încât să nu le lăsăm să decidă în locul nostru”.

În opinia sa, adevăratul progres nu înseamnă doar acces egal la educație, ci și posibilitatea ca fiecare persoană să își valorifice competențele fără a fi nevoită să demonstreze permanent că merită locul pe care îl ocupă.

„Poate că adevăratul progres al unei societăți nu se măsoară doar în numărul diplomelor pe care le oferă sau în egalitatea șanselor scrisă în legi. Progresul se măsoară în capacitatea de a transforma potențialul fiecărui individ și de a crea contexte profesionale în care oamenii nu sunt obligați să își dovedească permanent dreptul de a exista, ci sunt încurajați să își folosească energia pentru a crea, a inova și a construi. Pentru că fiecare om care își consumă viața încercând să demonstreze că este suficient de bun reprezintă o pierdere nu doar pentru el, ci pentru noi toți”, conchide Gabriela Marc.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Ce spune Nicușor Dan despre acuzația că e susținător MAGA
digi24.ro
image
Un instructor s-a aruncat din avion în timpul zborului și și-a lăsat eleva la manșă: „Știi ce ai de făcut”. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Cum sună punctajul pe care conducerea PNL l-a trimis membrilor, după decizia instanței care suspendă Congresul Extraordinar. Ce trebuie să spună liberalii la televizor și pe rețele și care e strategia grupării Bolojan. Gândul publică mesajul intern
gandul.ro
image
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
mediafax.ro
image
CFR Cluj şi-a găsit atacant! Fostul golgheter al Serbiei semnează cu echipa lui Neluţu Varga
fanatik.ro
image
Mărturia unei foste lucrătoare în azilele lui Viorel Pașca: „Au fost și bune, și rele. Tot ce găteam pentru bolnavi era din produse expirate. Ce rămânea dădea la struți”
libertatea.ro
image
VIDEO Gluma lui Zelenski cu Trump despre o vizită la Moscova
digi24.ro
image
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
gsp.ro
image
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Europa, în fața bielorușilor
digisport.ro
image
De ce se strică mâncarea în frigider pe timp de vară. Temperatura optimă care trebuie să există în frigider
click.ro
image
SUA au plantat arbori Niaouli ca să dreneze mlaștinile: După 120 de ani, copacii produc efecte dăunătoare pe care nimeni nu le anticipa
antena3.ro
image
China devastează ultima redută a industriei germane
zf.ro
image
De ce sunt creditele atât de scumpe în România. Inflația, deficitul și ratingul slab de țară se văd în rate
observatornews.ro
image
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
cancan.ro
image
Guvernul, dat în judecată. Se cer pensii indexate și bani mai mulți pentru pensionarii cu grupe. Sunt șanse?
newsweek.ro
image
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
prosport.ro
image
Cât costă să ridici o casă de 100 de mp în vara lui 2026. Preţurile au crescut, simulare de calcul
playtech.ro
image
Acționarii Universității Craiova sunt alături de echipă în Ungaria. Mihai Rotaru a ajuns înainte de golul de 2-1 al lui Assad. Foto + video exclusiv
fanatik.ro
image
Povestea tinerilor care și-au construit singuri casa pentru a economisi bani. ”Este extraordinar pentru familia noastră”
ziare.com
image
Universitatea Craiova a dat lovitura: 38.800.000€! Prima din România
digisport.ro
image
Ciulamaua ca în copilărie. Rețeta unui bucătar român renumit care iese perfect de fiecare dată
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul-şoc făcut de Guvern. DEMISIA!
romaniatv.net
image
Obligațiile proprietarilor de apartamente care se debranșează. ANRE clarifică regulile privind încălzirea la bloc
mediaflux.ro
image
Uite cine-l poate opri pe Messi! Povestea crudă a copilăriei lui Murat Yakin + derapajul cu Andi Brehme: „Te voi bate atât de rău, încât nu vei mai ști cine ești!”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Ce i-a despărțit pe Giulia Anghelescu și Vlad Huidu. Cei doi soți au rupt tăcerea: „Voiam să mă distrez”
click.ro
image
Sfârșit tragic pentru un influencer de 32 de ani! Tânărul s-a înecat în timp ce fugea de poliție
click.ro
image
Anca Serea, revoltată după ce fiica sa cea mare a aflat notele la BAC: „Inuman și nedrept!”
click.ro
Vincent Perez (stânga) și Isabelle Adjani (dreapta) în „Regina Margot” 1994, profimedia 0018653460 jpg
Regina nimfomană și-a scandalizat curtea. Își alimenta ”frumusețea” din partidele nonșalante de amor cu adoratorii săi
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri din perioada Hoardei de Aur în Kazahstan (© gov.kz)
O structură de mari dimensiuni din perioada Hoardei de Aur, descoperită de arheologi în Kazahstan
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bianca Drăgușanu nu-l iartă pe Victor Slav. Ce acuzații lansează la adresa fostului soț: „El e influencer, e în vacanță, e plecat”
image
Ce i-a despărțit pe Giulia Anghelescu și Vlad Huidu. Cei doi soți au rupt tăcerea: „Voiam să mă distrez”

OK! Magazine

image
Virgin la altar, un rege a primit în patul său un „instructor sexual”, ca să-l învețe să conceapă un moștenitor cu regina

Click! Pentru femei

image
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?

Click! Sănătate

image
Există o legătură între pierderea auzului și demență?