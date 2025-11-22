Învățământul tehnologic, în haine noi din anul școlar viitor. Dispare profesionala, se păstrează bursa. „Cu dualul e o problemă”

Învățământul profesional/tehnologic se reorganizează în țară, începând din anul școlar 2026 – 2027. Clasele de profesională dispar, în schimb elevii care vor se integreze în câmpul muncii o pot face în continuare după trei ani, când dobândesc nivelul 3 de calificare.

Clasele de învățământ profesional cu durata de 3 ani existente la acest moment vor fi reorganizate, din toamna viitoare, în cadrul liceelor tehnologice. Dispare, astfel, școala profesională așa cum o știm în prezent, dar nu și posibilitatea de integrare în câmpul muncii după trei ani de liceu pe ruta tehnologică. Ordinele de ministru care reglementează reorganizarea învățământului tehnologic/profesional au fost semnate și vor deveni oficiale.

„Mă aștept ca pe filiera tehnologică să avem programe atractive în relație strânsă cu mediul socioeconomic, până la varianta duală, vechiul model al «școlilor profesionale» fiind astfel înlocuit cu acest nou model, care are toate avantajele celui vechi, dar aduce opțiuni în plus pentru elevi. Prin intermediul acestuia elevii vor putea obține calificarea de nivel 3 numai pe filiera tehnologică, după clasa a XI-a, cu sau fără cadrul dual. Unii dintre aceștia vor intra rapid pe piața muncii, considerându-li-se învățământul obligatoriu parcurs. Alții, în paralel sau fără a intra încă pe piața muncii, își vor continua studiile liceale, obținând nivelul de calificare 4 sau 5 (în studii postliceale sau terțiare non-universitare), după bacalaureat fiind eligibili și pentru studii universitare. Pentru un demers logic și articulat, încurajăm și susținem și învățământul dual la nivel universitar”, a transmis recent ministrul Educației și Cercetării, Daniel David.

În țară sunt județe în care ordinele de ministru au circulat și au fost dezbătute în rândul profesorilor din liceele tehnologice încă din faza de proiect, așa că sunt întrebări și nelămuriri mai puține, în timp ce în alte județe vestea este nouă și vine la pachet și cu temeri. Ce se întâmplă cu acele școli în care nu există clase de liceu, ci se școlarizează elevi doar la nivelul școlii profesionale? Profesorii se întreabă cum vor fi aici integrate în liceul tehnologic clasele de profesională și stau cu teama că s-ar putea pune din nou problema de alipiri de școli sau alte „artificii” pentru a se putea respecta legea. Alții merg cu gândul chiar mai departe și se tem să nu li se retragă dreptul de a mai pregăti elevi după gimnaziu. „Dacă se pune problema să nu ni se mai permită, bine nu va fi, nici pentru noi și nici pentru copii, pentru că aici rămân în mare parte cei care nu au posibilitatea să meargă la liceu în mediul urban. Poate nu toți, dar printre ei vor fi și din cei care abandonează”, spune un cadru didactic dintr-o școală din mediul rural în care unității nu i s-a mai permis să înființeze clase de liceu din pricina ratei mici de promovare a bacalaureatului, astfel că se mai școlarizează liceeni doar la învățământ seral.

Într-o altă școală, aflată într-o situație similară, noutatea a fost interpretată diferit. Școala are acreditare pentru liceu, chiar dacă seral, așa că nu va fi o problemă ca școala profesională să continue din toamna viitoare ca o clasă de liceu. „Așa cred, la o primă citire a ordinelor, că nu va fi o problemă să continuăm, pentru că noi avem acreditare pentru nivel 4, adică pentru liceu. Problema, a noastră și a altor școli din rural, este numărul în scădere al elevilor, pentru că satele îmbătrânesc, se depopulează”, subliniază un alt profesor.

Liceele care nu au avizele/acreditările necesare mai au timp să le obțină până la solicitarea noii cifre de școlarizare.

„În primul rând că nu-i mai spune profesională, de care unii fug ca de...”

Părerea unanimă a profesorilor cu care reporterul „Adevărul” a stat de vorbă este că noile modificări sunt de bun augur. Cel mai mare câștig este considerat a fi faptul că nu se mai vorbește de școala profesională, considerată Cenușăreasa învățământului. „În primul rând că nu-i mai spune profesională, de care unii fug ca de... Ne gândim, sperăm, că va fi și acel efect psihologic. Pentru că unii părinți, și de-ar fi ei convinși că i-ar fi cel mai bine copilului, nu-l trimit, pentru că <Ce zice lumea?>. Pe când atunci când spui liceu...”, atrag profesorii atenția asupra unui aspect care i-a împiedicat ani la rând pe părinți să ia în calcul varianta școlii profesionale pentru copiilor lor chiar și atunci când era evident că le va fi greu să facă față ritmului și rigorilor programei dintr-un liceu teoretic.

Învățământul tehnologic în sistem dual rămâne o opțiune

Elevii vor fi admiși, din anul școlar 2026-2027, în învățământul tehnologic doar la liceu. La sfârșitul clasei a XI-a vor primi calificarea nivel 3, iar dacă vor să se integreze în câmpul muncii, cum se întâmpla după absolvirea școlii profesionale, în continuare o pot face. În acest caz, fie încheie aici studiile, fie pot continua liceul într-o formă de frecvență redusă, caz în care învățământul liceal va dura 5 ani. Chiar și pentru tinerii care au depășit cu 5 ani vârsta clasei sunt soluții, ordinul prevăzând posibilitatea ca aceștia să urmeze cursurile liceale în cadrul programului „A doua șansă”.

Pentru cei care continuă cursurile de zi după clasa a XI-a, la absolvirea clasei a XII-a susțin un examen și în funcție de rezultat primesc o nouă calificare, de nivel 4. Dacă optează să susțină și bacalaureatul, nota obținută la acest examen poate fi echivalată, reprezentând nota la proba E a bacalaureatului (dacă este cel puțin 5). Și dacă nu susțin bacalaureatul își pot continua parcursul școlar, înscriindu-se la școala postliceală.

Chiar dacă școala profesională dispare, învățământul dual poate fi organizat în continuare în sistemul deja cunoscut în care agentul economic susține elevii, dublând bursa tehnologică (conform ordinului, bursa tehnologică se va acorda în continuare) și asigurând pregătirea practică, cu tot ce implică aceasta. Agentul economic poate susține de asemenea cheltuieli de masă, cazare, asigurări etc..

Actele normative mai prevăd posibilitatea constituirii de consorții, în sprijinul liceului putând fi atrași agenți economici, instituții publice sau alte unități de învățământ (de stat sau particulare).

Învățământul tehnologic se poate organiza și în limbile minorităților naționale.

În legislația privind organizarea învățământului tehnologic apare și „portofoliul educațional al elevului”, care va centraliza toate informațiile relevante, inclusiv pentru adoptarea măsurilor de intervenție, dacă este cazul, pentru a preveni abandonul școlar, apelându-se la acest portofoliu.

Absolvenții clasei a XII-a care nu au promovat bacalaureatul vor putea beneficia de o sesiune de pregătire. De pregătire gratuită vor putea beneficia și elevii care au promovat examenul și care vizează admiterea la facultate.

Pentru orele la decizia elevilor din oferta școlii, unitatea de învățământ va pune la dispoziție variante stabilite împreună cu agenții economici și instituțiile cu care colaborează, aceste ore realizându-se pe perioada stagiilor de practică.

Profesorii vor avea obligația să întocmească planuri individuale de învățare, care vor face parte din portofoliul elevului. Liceele vor putea organiza programe de tip „Școală după școală” sau „Învățare remedială”, cu scopul de a-i sprijini pe elevi.

La finalizarea studiilor, absolvenții vor primi obligatoriu o recomandare de la consilierul școlar, fie pentru a continua studiile, fie pentru încadrarea în muncă, această recomandare având rol consultativ.

Cifra de școlarizare pentru învățământul tehnologic se va stabili cu consultarea Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social.(CLDPS) și va reflecta nevoia de pe piața muncii.

Fără locuri speciale pentru elevii cu CES la clasele unde sunt probe suplimentare

Pentru admiterea în învățământul tehnologic, unitățile de învățământ post stabili, împreună cu agenții economici, inclusiv susținerea de probe suplimentare, așa cum se procedează în prezent pentru învățământul vocațional (și cum se putea proceda și pentru admiterea în învățământul profesional dual). Pentru clasele pentru care se organizează probe suplimentare nu se mai acordă, în schimb, locuri suplimentare pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) și locuri pentru elevii romi.

La clasa a XII-a, mai prevăd actele normative, se pot organiza și efective mixte (învățământ tehnologic și învățământ tehnologic dual), luându-se în calcul că nu toți elevii care aleg liceul tehnologic vor dori să-și continue studiile liceale în învățământul de zi.

„Problema mare este că angajatorul nu are nicio pârghie să rețină elevii pe care i-a susținut”

În ciuda elementelor benefice pe care profesorii le menționează în reorganizarea învățământului tehnologic, o problemă rămâne în continuare nerezolvată: siguranța că elevii pe care angajatorii îi susțin vor constitui cu adevărat forța de muncă bine pregătită de care are nevoie piața locală.

„Problema mare cu liceul tehnologic și cu angajatorul este că din experiența noastră, și din ce am mai auzit și în jur, angajatorul, chiar dacă face clasă de dual, nu are în niciun fel siguranța că acei elevi pe care îi finanțează trei sau patru ani îi vor sta în întreprindere un număr de ani. Nu are niciun fel de pârghie. Mai mult, ei pot să nu meargă deloc, să ia calea străinătății și noi de fapt să îi pregătim pentru asta, cum se întâmplă și astăzi. La noi la țară zici că se duc în agricultură, își fac propriile ferme, aici e altceva. Aici nu sunt bani pierduți, să zicem așa, se văd într-un fel sau altul. Dar în alte licee la absolvire tânărul poate să-i spună angajatorului: îmi pare rău, m-am răzgândit, plec în Spania”, a semnalat un cadru didactic o altă problemă care face ca angajatorii să evite din ce în ce mai des să se implice activ în calificarea forței de muncă în școală.

Ce de asemenea și-ar dori profesorii din liceele tehnologice să se tranșeze foarte clar este ce își dorește cu adevărat ministerul să se formeze în aceste unități școlare.

„Nu trebuie să ne mai ascundem: sunt probleme. Dacă ai pretenții ca cel care face mașini, care trage la șaibă sau ară cu tractorul să știe Eminescu, Creangă și Cărtărescu la fel ca cel care urmează să intre la Litere, e cam greu. E cam greu. Și a fost și presiunea aceasta din partea societății, vă spun sincer, cu Bacalaureatul. Băi, n-au luat Bacalaureatul, o să murim de foame! Nu murim de foame, că au toți locul de muncă. Problema de fapt este cum facem să-i ținem pe toți acești tineri în țară, pentru că locuri de muncă sunt, dar pe unde te uiți sunt lucrători din Asia, ai noștri pleacă”, a mai spus un profesor dintr-un liceu tehnologic.