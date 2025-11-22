search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Învățământul tehnologic, în haine noi din anul școlar viitor. Dispare profesionala, se păstrează bursa. „Cu dualul e o problemă”

0
0
Publicat:

Învățământul profesional/tehnologic se reorganizează în țară, începând din anul școlar 2026 – 2027. Clasele de profesională dispar, în schimb elevii care vor se integreze în câmpul muncii o pot face în continuare după trei ani, când dobândesc nivelul 3 de calificare.

Stagiile de practică vor putea fi organizate fie la angajator, fie în atelierul școlii FOTO:A.Mitran
Stagiile de practică vor putea fi organizate fie la angajator, fie în atelierul școlii FOTO:A.Mitran

Clasele de învățământ profesional cu durata de 3 ani existente la acest moment vor fi reorganizate, din toamna viitoare, în cadrul liceelor tehnologice. Dispare, astfel, școala profesională așa cum o știm în prezent, dar nu și posibilitatea de integrare în câmpul muncii după trei ani de liceu pe ruta tehnologică. Ordinele de ministru care reglementează reorganizarea învățământului tehnologic/profesional au fost semnate și vor deveni oficiale.

Mă aștept ca pe filiera tehnologică să avem programe atractive în relație strânsă cu mediul socioeconomic, până la varianta duală, vechiul model al «școlilor profesionale» fiind astfel înlocuit cu acest nou model, care are toate avantajele celui vechi, dar aduce opțiuni în plus pentru elevi. Prin intermediul acestuia elevii vor putea obține calificarea de nivel 3 numai pe filiera tehnologică, după clasa a XI-a, cu sau fără cadrul dual. Unii dintre aceștia vor intra rapid pe piața muncii, considerându-li-se învățământul obligatoriu parcurs. Alții, în paralel sau fără a intra încă pe piața muncii, își vor continua studiile liceale, obținând nivelul de calificare 4 sau 5 (în studii postliceale sau terțiare non-universitare), după bacalaureat fiind eligibili și pentru studii universitare. Pentru un demers logic și articulat, încurajăm și susținem și învățământul dual la nivel universitar”, a transmis recent ministrul Educației și Cercetării, Daniel David.

În țară sunt județe în care ordinele de ministru au circulat și au fost dezbătute în rândul profesorilor din liceele tehnologice încă din faza de proiect, așa că sunt întrebări și nelămuriri mai puține, în timp ce în alte județe vestea este nouă și vine la pachet și cu temeri. Ce se întâmplă cu acele școli în care nu există clase de liceu, ci se școlarizează elevi doar la nivelul școlii profesionale? Profesorii se întreabă cum vor fi aici integrate în liceul tehnologic clasele de profesională și stau cu teama că s-ar putea pune din nou problema de alipiri de școli sau alte „artificii” pentru a se putea respecta legea. Alții merg cu gândul chiar mai departe și se tem să nu li se retragă dreptul de a mai pregăti elevi după gimnaziu. „Dacă se pune problema să nu ni se mai permită, bine nu va fi, nici pentru noi și nici pentru copii, pentru că aici rămân în mare parte cei care nu au posibilitatea să meargă la liceu în mediul urban. Poate nu toți, dar printre ei vor fi și din cei care abandonează”, spune un cadru didactic dintr-o școală din mediul rural în care unității nu i s-a mai permis să înființeze clase de liceu din pricina ratei mici de promovare a bacalaureatului, astfel că se mai școlarizează liceeni doar la învățământ seral.

Într-o altă școală, aflată într-o situație similară, noutatea a fost interpretată diferit. Școala are acreditare pentru liceu, chiar dacă seral, așa că nu va fi o problemă ca școala profesională să continue din toamna viitoare ca o clasă de liceu. „Așa cred, la o primă citire a ordinelor, că nu va fi o problemă să continuăm, pentru că noi avem acreditare pentru nivel 4, adică pentru liceu. Problema, a noastră și a altor școli din rural, este numărul în scădere al elevilor, pentru că satele îmbătrânesc, se depopulează”, subliniază un alt profesor.

Liceele care nu au avizele/acreditările necesare mai au timp să le obțină până la solicitarea noii cifre de școlarizare.

„În primul rând că nu-i mai spune profesională, de care unii fug ca de...”

Părerea unanimă a profesorilor cu care reporterul „Adevărul” a stat de vorbă este că noile modificări sunt de bun augur. Cel mai mare câștig este considerat a fi faptul că nu se mai vorbește de școala profesională, considerată Cenușăreasa învățământului. „În primul rând că nu-i mai spune profesională, de care unii fug ca de... Ne gândim, sperăm, că va fi și acel efect psihologic. Pentru că unii părinți, și de-ar fi ei convinși că i-ar fi cel mai bine copilului, nu-l trimit, pentru că <Ce zice lumea?>. Pe când atunci când spui liceu...”, atrag profesorii atenția asupra unui aspect care i-a împiedicat ani la rând pe părinți să ia în calcul varianta școlii profesionale pentru copiilor lor chiar și atunci când era evident că le va fi greu să facă față ritmului și rigorilor programei dintr-un liceu teoretic.

Învățământul tehnologic în sistem dual rămâne o opțiune

Elevii vor fi admiși, din anul școlar 2026-2027, în învățământul tehnologic doar la liceu. La sfârșitul clasei a XI-a vor primi calificarea nivel 3, iar dacă vor să se integreze în câmpul muncii, cum se întâmpla după absolvirea școlii profesionale, în continuare o pot face. În acest caz, fie încheie aici studiile, fie pot continua liceul într-o formă de frecvență redusă, caz în care învățământul liceal va dura 5 ani. Chiar și pentru tinerii care au depășit cu 5 ani vârsta clasei sunt soluții, ordinul prevăzând posibilitatea ca aceștia să urmeze cursurile liceale în cadrul programului „A doua șansă”.

Pentru cei care continuă cursurile de zi după clasa a XI-a, la absolvirea clasei a XII-a susțin un examen și în funcție de rezultat primesc o nouă calificare, de nivel 4. Dacă optează să susțină și bacalaureatul, nota obținută la acest examen poate fi echivalată, reprezentând nota la proba E a bacalaureatului (dacă este cel puțin 5). Și dacă nu susțin bacalaureatul își pot continua parcursul școlar, înscriindu-se la școala postliceală.

Citește și: Ce vor tinerii să devină și ce refuză categoric. „Mi-a cerut un mecanic bun, că-i dă 1.500 euro salariul. De unde?”

Chiar dacă școala profesională dispare, învățământul dual poate fi organizat în continuare în sistemul deja cunoscut în care agentul economic susține elevii, dublând bursa tehnologică (conform ordinului, bursa tehnologică se va acorda în continuare) și asigurând pregătirea practică, cu tot ce implică aceasta. Agentul economic poate susține de asemenea cheltuieli de masă, cazare, asigurări etc..

Actele normative mai prevăd posibilitatea constituirii de consorții, în sprijinul liceului putând fi atrași agenți economici, instituții publice sau alte unități de învățământ (de stat sau particulare).

Învățământul tehnologic se poate organiza și în limbile minorităților naționale.

În legislația privind organizarea învățământului tehnologic apare și „portofoliul educațional al elevului”, care va centraliza toate informațiile relevante, inclusiv pentru adoptarea măsurilor de intervenție, dacă este cazul, pentru a preveni abandonul școlar, apelându-se la acest portofoliu.

Absolvenții clasei a XII-a care nu au promovat bacalaureatul vor putea beneficia de o sesiune de pregătire. De pregătire gratuită vor putea beneficia și elevii care au promovat examenul și care vizează admiterea la facultate.

Pentru orele la decizia elevilor din oferta școlii, unitatea de învățământ va pune la dispoziție variante stabilite împreună cu agenții economici și instituțiile cu care colaborează, aceste ore realizându-se pe perioada stagiilor de practică.

Profesorii vor avea obligația să întocmească planuri individuale de învățare, care vor face parte din portofoliul elevului. Liceele vor putea organiza programe de tip „Școală după școală” sau „Învățare remedială”, cu scopul de a-i sprijini pe elevi.

La finalizarea studiilor, absolvenții vor primi obligatoriu o recomandare de la consilierul școlar, fie pentru a continua studiile, fie pentru încadrarea în muncă, această recomandare având rol consultativ.

Cifra de școlarizare pentru învățământul tehnologic se va stabili cu consultarea Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social.(CLDPS) și va reflecta nevoia de pe piața muncii.

Fără locuri speciale pentru elevii cu CES la clasele unde sunt probe suplimentare

Pentru admiterea în învățământul tehnologic, unitățile de învățământ post stabili, împreună cu agenții economici, inclusiv susținerea de probe suplimentare, așa cum se procedează în prezent pentru învățământul vocațional (și cum se putea proceda și pentru admiterea în învățământul profesional dual). Pentru clasele pentru care se organizează probe suplimentare nu se mai acordă, în schimb, locuri suplimentare pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) și locuri pentru elevii romi.

La clasa a XII-a, mai prevăd actele normative, se pot organiza și efective mixte (învățământ tehnologic și învățământ tehnologic dual), luându-se în calcul că nu toți elevii care aleg liceul tehnologic vor dori să-și continue studiile liceale în învățământul de zi.

„Problema mare este că angajatorul nu are nicio pârghie să rețină elevii pe care i-a susținut”

În ciuda elementelor benefice pe care profesorii le menționează în reorganizarea învățământului tehnologic, o problemă rămâne în continuare nerezolvată: siguranța că elevii pe care angajatorii îi susțin vor constitui cu adevărat forța de muncă bine pregătită de care are nevoie piața locală.

Citește și: Criză de forță de muncă în Spania: guvernul angajează străini pentru o meserie evitată de localnici

Problema mare cu liceul tehnologic și cu angajatorul este că din experiența noastră, și din ce am mai auzit și în jur, angajatorul, chiar dacă face clasă de dual, nu are în niciun fel siguranța că acei elevi pe care îi finanțează trei sau patru ani îi vor sta în întreprindere un număr de ani. Nu are niciun fel de pârghie. Mai mult, ei pot să nu meargă deloc, să ia calea străinătății și noi de fapt să îi pregătim pentru asta, cum se întâmplă și astăzi. La noi la țară zici că se duc în agricultură, își fac propriile ferme, aici e altceva. Aici nu sunt bani pierduți, să zicem așa, se văd într-un fel sau altul. Dar în alte licee la absolvire tânărul poate să-i spună angajatorului: îmi pare rău, m-am răzgândit, plec în Spania”, a semnalat un cadru didactic o altă problemă care face ca angajatorii să evite din ce în ce mai des să se implice activ în calificarea forței de muncă în școală.

Ce de asemenea și-ar dori profesorii din liceele tehnologice să se tranșeze foarte clar este ce își dorește cu adevărat ministerul să se formeze în aceste unități școlare.

Nu trebuie să ne mai ascundem: sunt probleme. Dacă ai pretenții ca cel care face mașini, care trage la șaibă sau ară cu tractorul să știe Eminescu, Creangă și Cărtărescu la fel ca cel care urmează să intre la Litere, e cam greu. E cam greu. Și a fost și presiunea aceasta din partea societății, vă spun sincer, cu Bacalaureatul. Băi, n-au luat Bacalaureatul, o să murim de foame! Nu murim de foame, că au toți locul de muncă. Problema de fapt este cum facem să-i ținem pe toți acești tineri în țară, pentru că locuri de muncă sunt, dar pe unde te uiți sunt lucrători din Asia, ai noștri pleacă”, a mai spus un profesor dintr-un liceu tehnologic.

Educație

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
digi24.ro
image
Alertă în Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel
stirileprotv.ro
image
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Gigi Becali a făcut praf pe toată lumea după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu am fost niciodată dezamăgit ca în seara asta!”
fanatik.ro
image
Cum ar putea fi lovită Rusia în adâncime de către țările Nato din Europa. Cea mai bună poziție de lansare
libertatea.ro
image
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
digi24.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii
digisport.ro
image
VIDEO Guvernul schimbă regulile cumulului pensie-salariu: Gata cu 'pensionarii de 48 de ani' întorși în sistem pe salarii mari
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
observatornews.ro
image
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Ce înseamnă handicap grav, accentuat și mediu. Diferențele exacte dintre gradele de dizabilitate
playtech.ro
image
România a fost pur și simplu călcată în picioare! Scor halucinant la finalul meciului
fanatik.ro
image
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim în van, banii se 'topesc' din punct de vedere al puterii de cumpărare”
ziare.com
image
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii
digisport.ro
image
Premieră - Croazieră cu ruși, blocată să intre în portul de la Istanbul: tensiuni între Turcia și Rusia
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Soluția dintr-un ingredient banal din bucătărie, mai eficientă decât apa de gură și...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Lege nouă pentru românii cu datorii la stat! Permisul auto se suspendă automat dacă nu achiți
mediaflux.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Crăciun în noiembrie la Târgul de Crăciun din Craiova. La ce oră zboară Moșul în fiecare seară și cum este atmosfera? Foto/Video
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Prognoză alarmantă pentru Europa, bazată pe date vechi de 6.000 de ani. Un anotimp s-ar putea extinde cu încă 42 de zile
click.ro
image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
Jane Fonda foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?
clickpentrufemei.ro
77e303fb 34d6 4a3a beaa 42a28d0ad4ace589e197c4bba77fab Booth stage songbook of zeghere van male cambrai ms 126 f53r 1542 jpg
Zece lucruri despre Evul Mediu pe care (aproape sigur) nu le știai
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?