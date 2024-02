Școală gastronomică în vestul României. Conceptul este inovativ și înseamnă o investiție de 1,8 milioane de euro FOTO

Din 2025, Timișoara va avea o școală profesională de gastronomie. Proiectul inițiat de Asociația Kolping se ridică la o sumă considerabilă și se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a.

Timișoara are nevoie de meseriași bine pregătiți, care să răspundă cerințelor și exigențelor în industria ospitalieră, mai ales că vorbim de un sector în care e o veritabilă lipsă de personal: oamenii buni pleacă să lucreze în Occident. Tocmai de aceea de anul viitor ar urma să funcționeze la Timișoara o școală duală care va pregăti profesioniști în domeniu.

Lucrările la construcție vor începe anul acesta. Investiția în valoare de 1,8 milioane de euro este derulată de Asociația Kolping, iar clădirea se va ridica în vecinătatea Casei Calfelor.

„Visul nostru este să reușim să construim în Timișoara o școală de gastronomie. Lucrăm la proiectul de arhitectură și sperăm ca anul acesta să fie sfințită piatra de temelie, cum se spune, să reușim să începem construcția. E vorba de peste 2.000 de metri pătrați de construcție, școală, bucătărie, școală, laborator de patiserie, cofetărie, spațiu de practică somelieri, săli de cursuri, cancelarie. Vom avea parcări subterane, de asemenea spații vezi. Vrem să începem cu două clase, una de bucătari și una de ospătari, și vom ajunge până la nouă clase”, a spus Eduard Dobre, directorul Asociației Kolping Timișoara.

Practica la firme este esențială

Învăţământul dual se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de trei ani, iar primele două clase ar urma să înceapă în anul școlar 2025-2026.

Școala Profesională Duală în Ospitalitate este un concept inovativ pentru învățământul profesional din România și combină educația primită cu învățarea la locul de muncă, în cadrul unei companii din domeniul HoReCa.

Acest concept vizează integrarea mai ușoară a viitorilor absolvenți pe o piață a muncii aflată într-o continuă schimbare. Elevii nu vor plăti nicio taxă de școlarizare, având în vedere că va fi o instituție acreditată de Ministerul Educației Naționale.

„Avem nevoie și de ceilalți agenți economici care lucrează în domeniul ospitalității, mă refer la restaurant, hoteluri din Timișoara, care să fie dispuși să primească elevi în practică. O parte vor face practică la noi, dar mare parte dintre ei vor trebui să meargă în alte locații. Există și reticență, toată lumea își dorește dacă se poate tineri foarte bine pregătiți, calificați gata, dar asta nu se poate numai dacă vom construi cu toții la acest lucru. Trebuie să se schimbe un pic lucrurile și la nivelul firmelor, să fie deschiși să lucreze cu începători, care acum învață o meserie”, a mai spus Eduard Dobre.

„Casa calfelor” inaugurată în 2022

Kolping România a vrut să refacă, la Timișoara, tradiția „Casei calfelor”. S-au investit 2,4 milioane de euro pentru a construi un proiect de anvergură, care funcționează după modelul nemțesc, fiind un loc de practică pentru tinerii aflați la învățământ dual și pentru cei care sunt la licee de profil în domeniul turismului.

De asemenea, este un loc de întâlnire pentru asociații și fundații, pentru cei care-și doresc ca în activitățile lor să pună mai presus de toate binele comun. După Sibiu, Timișoara devine al doilea oraș din România în care calfele pot găsi un sediu permanent, începând din anul 2022.

„Casa calfelor” de la Timișoara are trei nivele, cu spații de cazare pentru turiști și calfe, are săli de seminarii, o bucătărie-școală, curte interioară și spații verzi plus o parcare pentru 25 de autoturisme.

Povestea calfelor din Timișoara

În 1859, la Timișoara se înființa Asociația calfelor catolice. Locul a fost sfințit la 6 ianuarie 1897 și a intrat în memoria colectivă drept „Casa calfelor”. Tot din anul 1897, Biserica Millennium mai păstrează o mărturie: steagul asociației, restaurat în Budapesta la Institutul Național de Cercetări Strategice, drapel care ulterior a fost binecuvântat, în octombrie 2022, în Timișoara.

Cu bucătarii la Olimpiadă

Asociația Kolping a pregătit timp de un an de zile o echipă de bucătari pentru Olimpiada Gastronomică care s-a desfășurat în aceste zile la Stuttgart. Cei nouă bucătari tineri - opt dintre ei elevi la profile alimentare și gastronomice, și unul student, conduși de chef Florin Kiss, au fost răsplătiți cu mențiune.