Guvernul face o nouă ofertă greviștilor din Educație: 5% în plus și vouchere anuale de 1.500 de lei

În urma întâlnirii de vineri între premierul Ciucă și sindicatele din Educație, Executivul a venit cu o nouă ofertă 5% în plus față de ce s-a oferit deja și 1.500 de lei anual.

UPDATE 15.35: Guvernul României a înaintat vineri o nouă ofertă sindicaliştilor din Educaţie, constând într-o sumă de 1500 de lei, care se va acorda anual, în luna octombrie, până în 2027, a anunţat, vineri, după consultările cu reprezentanţii Executivului, Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), citat de Agerpres.

"Am avut discuţii cu membrii Guvernului. Cerinţa noastră a fost cea pe care toată lumea o ştie, şi anume să se aplice integral de la 1 ianuarie 2024 acea grilă de salarizare. Guvernul României a spus clar că nu poate oferi această creştere. Singurul lucru pe care poate să-l facă este acela de a acorda în loc de 40% cât au promis iniţial, 45% şi suplimentar să se acorde până în 2027, în fiecare an, pe 5 octombrie, suma de 1.500 de lei. Aceasta este oferta Guvernului. Noi vom consulta oamenii, pentru că aşa cum am spus mereu: oamenii sunt cei care au declanşat greva, oamenii sunt cei care hotărăsc dacă încetează sau nu", a spus Hăncescu.

La rândul său, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", Marius Nistor, a susţinut că nu este normal să existe presiuni în a se renunţa la grevă."Nu este normal să se întâmple aşa ceva. Nimeni nu are voie să forţeze pe cineva să intre în grevă sau să forţeze pe cineva să iasă din grevă. Este drept constituţional. Este o mare greşeală care nu face altceva decât să crească starea de tensiune din învăţământ şi nu cred că este cazul. Le-am şi transmis reprezentanţilor Guvernului că în momentul de faţă există o revoltă foarte mare în cancelarii şi indiferent cum se va termina această acţiune de protest, doar colegii vor hotărî dacă nu au rezultatele pe care le scontau, automat se poate ajunge şi la aşa ceva. Urmează să stabilim la discuţiile ulterioare cu domnul Boloş. Acum colegii au solicitat dacă se pot acorda. Acţiunile de protest să ştiţi că nu vizează numai creşteri salariale. Pe noi ne interesează până la urmă şi investiţiile totale în sistemul de învăţământ. Dorinţa noastră este să ajungem rapid la acel 15% din bugetul general consolidat, care în procent din PIB cam tot acelaşi lucru înseamnă. Deci, dacă vrem să vedem că într-adevăr legile învăţământului preuniversitar şi universitar sunt cu adevărat funcţionale, atunci automat trebuie să ai şi finanţare corespunzătoare. Este examenul de maturitate pe care îl dă clasa politică în maximum şase luni", a subliniat Nistor.

Mii de sindicalişti din Educaţie protestează, vineri, în Bucureşti, începând de la ora 11:00. De la ora 12:30 aceştia au plecat în marş pe traseul Piaţa Victoriei - Bd. Nicolae Titulescu - urcare Pod Basarab - str. Grozăveşti - Bd. Geniului - sensul de mers dinspre Bd. Iuliu Maniu către Piaţa Răzoare, unde au ajuns în jurul orei 13:30.

Ulterior, după aproape o oră şi jumătate protestatarii s-au adunat în faţa Palatului Cotroceni.Guvernul a aprobat, joi, o Declaraţie, având ca anexă un memorandum, ca o "garanţie suplimentară" privind politica sectorială de salarizare a personalului din sistemul naţional de învăţământ, în acord cu solicitarea cadrelor didactice în acest sens.În context, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", Marius Nistor, a menţionat că Memorandumul prin care Guvernul se angajează să ofere garanţii suplimentare în ceea ce priveşte salarizarea profesorilor debutanţi nu prezintă foarte multe garanţii din punct de vedere juridic.

Acesta a adăugat că documentul cuprinde o parte dintre propuneri, respectiv acea referire la salariul mediu brut pe economie, care ar trebui să fie echivalentul salariului debutantului cu studii superioare de lungă durată, şi face referire şi la tranşa care va fi plătită de la 1 ianuarie, însă sindicatele din Educaţie au mai avut şi alte cerinţe care nu sunt incluse în document.

Potrivit unui comunicat transmis la începutul acestei săptămâni de către sindicate, un număr de 134.007 de membri de sindicat, respectiv 86,93% din totalul celor care au semnat referendumul pentru declararea grevei, continuau protestul în data de 6 iunie.

Greva generală din Educație se află în a treia săptămână. Vineri, a avut loc o nouă negociere între sindicate și Guvern în care acesta din urmă a venit cu o nouă ofertă: 5% în plus și 1.500 de lei, anual sub forma unor vouchere pe care profesorii le vor putea folosi pentru achiziția de materiale didactice.

Nu este limpede sub ce formă vor fi acordați cei 1.500 de lei în fiecare an, în luna octombrie.

Sindicaliștii au declarat după negocieri că vor discuta oferta cu manifestanții din stradă.

Motivele declanșării grevei profesorilor