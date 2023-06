Sindicaliștii de la metrou amenință cu greva. „Situaţia este încordată, iar activitatea este blocată parțial“

Sindicaliștii de la metrou au transmis, vineri, că la nivelul metroului bucureştean situaţia este încordată, iar activitatea este blocată partial.

Reprezentanții USLM precizează că activitatea la metroul bucureștean este blocată parţial şi sunt îndeplinite condiţiile declanşării conflictului colectiv de muncă, fapt ce poate conduce până la greva de avertisment şi chiar la greva generală.

„Astăzi, la nivelul metroului bucureştean, situaţia este încordată, iar activitatea este blocată parţial. În primul rând din cauza faptului că de o bună perioadă de timp furnizorul de mentenanţă al trenurilor de metrou şi (ne)furnizorul trenurilor pentru magistrala V Drumul Taberei - Eroilor nu asigură trenuri suficiente pentru programul de circulaţie stabilit. De aici disconfortul creat călătorilor. Situaţia se poate agrava, în sensul că activitatea se poate bloca total, cauza fiind blocarea negocierilor colective de muncă", a anunțat USLM, informează Agerpres.

USLM atrage atenţia că, în acest moment, sunt îndeplinite condiţiile declanşării conflictului colectiv de muncă la nivel de Metrorex, fapt ce poate conduce, urmând toţi paşii legali, până la greva de avertisment şi chiar la greva generală.

„Salariaţii Metrorex solicită să le fie acordat respectul cuvenit pentru munca pe care o depun pentru a transporta zilnic peste 430.000 de călători, rapid, confortabil şi mai ales în siguranţă. De aceea, membrii USLM nu pot accepta ca, pentru munca depusă în condiţiile specifice metroului, o muncă având un caracter unic la nivel naţional, să le fie afectate drepturile ce li se cuvin pentru munca prestată şi mai ales menţinerea nivelului de trai, pentru faptul că îşi pierd sănătatea în subteranul Capitalei. Vom comunica presei şi prin intermediul acesteia călătorilor evoluţia situaţiei conflictuale apărută la Metrorex", mai arată sursa citată.

Circulaţia la metrou se face cu trenuri mai puţine

Luna trecută, în cadrul unei conferințe, sindicaliștii de la metrou spuneau că de o bună perioadă de timp, numărul trenurilor care circulă pe rețeaua feroviară subterană a Capitalei este extrem de redus.

Potrivit vicepreşedintelui USLM, Herda Florin, graficul de circulaţie la metrou se face, de o perioadă de timp, pe varianta de vară, cu trenuri mai puţine, deoarece nu sunt destule garnituri.

„În momentul de faţă, de o bună perioadă de timp, graficul de circulaţie se face pe varianta de vară, adică atunci când este perioada de vacanţe, cu trenuri mai puţine. Chiar astăzi am avut două trenuri care au ieşit din circulaţie din varii motive, în principiu le-au putut furniza piesele pentru reparaţii, pentru revizii. În total avem vreo opt trenuri retrase pe la Pantelimon, Berceni, Militari. Toată lumea ştie ce s-a întâmplat cu Alstom vara trecută şi am ajuns la 31 de trenuri din cele 67 pe care trebuia să ni le asigure. Anul trecut am avut în graficul de vară 16 trenuri pentru M2. Graficul de toamnă-iarnă trebuia să ducă undeva la 23-24 de trenuri. Noi am rămas la graficul de vară, că nu avem trenuri", a spus sindicalistul la începutul lunii mai.

Tot atunci, secretarul general al USLM, Marian Artimon, a transmis că Metrorex se confruntă în prezent cu o lipsă acută de personal, dar şi cu lipsa finanţării.

Potrivit acestuia, Metrorex ar avea nevoie de aproape 6.500 de salariaţi, însă sunt doar 5.100.

„În 2020 - 2021, au plecat la pensie din Metrorex 2.000 de salariaţi. Au fost înlocuiţi prin selecţia de personal care s-a făcut şi totuşi nimeni nu a remarcat sincope în sistemul de transport. Asta înseamnă că într-un termen foarte scurt, cu toată lipsa de personal, cei mai vechi au reuşit să îi înveţe pe cei noi, pentru a elimina riscuri. Magistrala 2 Pipera - Berceni este echipată la nivelul anului 1987. Sunt suspendate atâtea activităţi încât abia ne mai cârpim. Doamne fereşte de un accident la oră de vârf cu 2.000 de oameni într-un tren!

De 5 ani zace un proiect de modernizare. Sperăm că vom găsi o finanţare prin POT ca să putem să actualizăm la cerinţele 2023 şi nu la cerinţele 1983. Şi totuşi magistrala funcţionează! Asta înseamnă că suntem profesionişti în ceea ce facem, dar nu mai putem să stăm cu un deficit atât de mare de personal, de aproape 20%, şi care va trebui selectat pentru a elimina riscurile.'', a spus Artimon.