Protest masiv în Capitală. Sindicaliștii din Educație au plecat în marș spre Cotroceni FOTO

După ce au demonstrat timp de două ore în fața Guvernului, sindicaliştii din Educaţie au plecat în jurul orei 13:30 în marş spre Palatul Cotroceni.

→ Imaginea 1/7: Profesorii protestează FOTO Inquam Photos/Octav Ganea

Traseul stabilit pentru marş este Piaţa Victoriei - Bd. Nicolae Titulescu - urcare Pod Basarab - str. Grozăveşti - Bd. Geniului - sensul de mers dinspre Bd. Iuliu Maniu către Piaţa Răzoare, punctul final fiind Statuia Leu, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis la începutul acestei săptămâni de sindicate, un număr de 134.007 de membri de sindicat, respectiv 86,93% din totalul celor care au semnat referendumul pentru declararea grevei, continuau protestul în data de 6 iunie.

Greva generală din educaţie a fost declanşată pe 22 mai 2023.

Preşedintele Alianţei pentru Învăţământ Suceava, Giani Leonte, a afirmat că sindicaliştii din Educaţie nu au nicio garanţie că memorandumul privind salariile din educaţie aprobat de Guvern va fi respectat deoarece nu are putere juridică.

El a menţionat că sindicatele din învăţământ au cerut emiterea unui act normativ, a unei legi: “Acest memorandum nu are putere juridică şi asta trebuie să înţeleagă toată lumea. Noi am solicitat un act normativ, o lege. Avem precedente foarte multe Guvernul care emite ordonanţe sau Parlamentul României care legiferează nu îşi respectă ceea ce publică în Monitorul Oficial. Nu avem nicio garanţie că acest memorandum va fi respectat în contextul în care nu are putere juridică. O ordonanţă de guvern care are acest lucru oricând poate fi atacată în instanţă şi am avea un câştig de cauză şi am avea o garanţie mai vădită în sensul în care Guvernul doreşte să implementeze acel principiu la care noi nu vrem să renunţă, acela prin care salariul profesorului debutant să fie egal cu salariul mediu pe economie. De acolo derivă toate celelalte salarii, aşa se construieşte grila de salariu, în momentul în care acest salariu se modifică automat în cascadă grila suferă modificări. În momentul de faţă, un profesor debutant care intră în sistem încasează un salariu de 2.550 de lei”, a mai spus el, citat de Prima Tv.

Motivele declanșării grevei profesorilor