Evaluarea Națională 2026 | Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele la Matematică

Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele de corectare pentru proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026, susținută miercuri de absolvenții clasei a VIII-a din toată țara.

Absolvenții clasei a VIII-a au susținut miercuri, 24 iunie, cea de-a doua probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale 2026, examenul care le va stabili, alături de nota de la Limba și literatura română, media de admitere la liceu.

Proba la Matematică a început la ora 9:00, iar elevii au avut la dispoziție 120 de minute pentru rezolvarea cerințelor, după un acces în săli permis până la ora 8:30. La finalul probei, Ministerul Educației și Cercetării a publicat, la ora 15:00, atât subiectele, cât și baremul oficial de corectare, permițând elevilor și părinților să verifice rezolvările și să estimeze punctajul obținut.

Subiectele au cuprins și surprize pentru elevi, întrucât partea a III-a nu a mai avut grile în componență.

→ Imaginea 1/8: Subiecte Evaluarea Națională 2026, proba Matematică (1) png

Documentul de corectare publicat de Ministerul Educației include rezolvările complete pentru toate subiectele, precum și punctajele intermediare acordate pentru pașii de calcul corecți.

→ Imaginea 1/2: Barem Evaluarea Națională 2026 Matematică (1) png

Cum poți calcula nota în funcție de barem?

Conform baremului de evaluare și notare, proba la Matematică este notată cu un punctaj maxim de 100 de puncte, din care 90 de puncte sunt obținute prin rezolvarea corectă a subiectelor, iar 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total la 10. Astfel, un elev care obține 82 de puncte va avea nota 8,20, unul cu 95 de puncte va primi nota 9,50, iar un punctaj de 100 de puncte reprezintă nota 10.

Acest sistem simplu de calcul le permite părinților și elevilor să își facă o idee rapidă despre rezultat, verificând fiecare exercițiu în parte cu ajutorul baremului oficial, care detaliază rezolvările complete și criteriile de punctare pentru fiecare etapă de calcul.

Printre cerințe s-au numărat exerciții de algebră cu funcții și expresii algebrice, probleme cu procente și fracții, calcule privind lungimi și arii, aplicații de geometrie în cerc, precum și rezolvări pentru triunghiuri și tetraedre, la care s-au cerut demonstrații și justificări complete.

Proba s-a desfășurat în condiții stricte, cu monitorizare audio-video obligatorie, iar elevii au primit subiectele în format broșură, având posibilitatea de a solicita pagini suplimentare, care au fost capsate de profesorii asistenți la final, lucrarea având cinci capse pe lateral. Broșura de examen nu a putut fi luată acasă după încheierea probei.

Calendarul complet al Evaluării Naționale 2026

Evaluarea Națională 2026 se desfășoară în perioada 22-26 iunie, urmând ca vineri, 26 iunie, să aibă loc ultima probă scrisă, cea la Limba și literatura maternă, destinată elevilor care aparțin minorităților naționale.

După încheierea probelor, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie, iar elevii vor avea posibilitatea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații în intervalul 14:00 – 18:00 în aceeași zi, precum și în zilele de 2 și 3 iulie.

Contestațiile vor fi soluționate între 4 și 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie.

Media obținută la Evaluarea Națională, calculată ca medie aritmetică a notelor de la cele două probe obligatorii, este singurul criteriu utilizat pentru admiterea în învățământul liceal, iar repartizarea computerizată va avea loc în zilele de 22 și 31 iulie.