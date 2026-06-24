search
Miercuri, 24 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Evaluarea Națională 2026 | Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele la Matematică

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele de corectare pentru proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026, susținută miercuri de absolvenții clasei a VIII-a din toată țara.

evaluarea nationala 2026 barem matematica
Baremul probei de Matematică la Evaluarea Națională 2026. FOTO: Arhiva Adevărul

Absolvenții clasei a VIII-a au susținut miercuri, 24 iunie, cea de-a doua probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale 2026, examenul care le va stabili, alături de nota de la Limba și literatura română, media de admitere la liceu.

Proba la Matematică a început la ora 9:00, iar elevii au avut la dispoziție 120 de minute pentru rezolvarea cerințelor, după un acces în săli permis până la ora 8:30. La finalul probei, Ministerul Educației și Cercetării a publicat, la ora 15:00, atât subiectele, cât și baremul oficial de corectare, permițând elevilor și părinților să verifice rezolvările și să estimeze punctajul obținut.

Subiectele au cuprins și surprize pentru elevi, întrucât partea a III-a nu a mai avut grile în componență.

Subiecte Evaluarea Națională 2026, proba Matematică (1) png
Imaginea 1/8: Subiecte Evaluarea Națională 2026, proba Matematică (1) png
Subiecte Evaluarea Națională 2026, proba Matematică (1) png
Subiecte Evaluarea Națională 2026, proba Matematică (2) png
Subiecte Evaluarea Națională 2026, proba Matematică (3) png
Subiecte Evaluarea Națională 2026, proba Matematică (4) png
Subiecte Evaluarea Națională 2026, proba Matematică (5) png
Subiecte Evaluarea Națională 2026, proba Matematică (6) png
Subiecte Evaluarea Națională 2026, proba Matematică (7) png
Subiecte Evaluarea Națională 2026, proba Matematică (8) png

Documentul de corectare publicat de Ministerul Educației include rezolvările complete pentru toate subiectele, precum și punctajele intermediare acordate pentru pașii de calcul corecți.

Barem Evaluarea Națională 2026 Matematică (1) png
Imaginea 1/2: Barem Evaluarea Națională 2026 Matematică (1) png
Barem Evaluarea Națională 2026 Matematică (1) png
Barem Evaluarea Națională 2026 Matematică (2) png

Cum poți calcula nota în funcție de barem?

Conform baremului de evaluare și notare, proba la Matematică este notată cu un punctaj maxim de 100 de puncte, din care 90 de puncte sunt obținute prin rezolvarea corectă a subiectelor, iar 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total la 10. Astfel, un elev care obține 82 de puncte va avea nota 8,20, unul cu 95 de puncte va primi nota 9,50, iar un punctaj de 100 de puncte reprezintă nota 10.

Acest sistem simplu de calcul le permite părinților și elevilor să își facă o idee rapidă despre rezultat, verificând fiecare exercițiu în parte cu ajutorul baremului oficial, care detaliază rezolvările complete și criteriile de punctare pentru fiecare etapă de calcul.

Printre cerințe s-au numărat exerciții de algebră cu funcții și expresii algebrice, probleme cu procente și fracții, calcule privind lungimi și arii, aplicații de geometrie în cerc, precum și rezolvări pentru triunghiuri și tetraedre, la care s-au cerut demonstrații și justificări complete.

Proba s-a desfășurat în condiții stricte, cu monitorizare audio-video obligatorie, iar elevii au primit subiectele în format broșură, având posibilitatea de a solicita pagini suplimentare, care au fost capsate de profesorii asistenți la final, lucrarea având cinci capse pe lateral. Broșura de examen nu a putut fi luată acasă după încheierea probei.

Calendarul complet al Evaluării Naționale 2026

Evaluarea Națională 2026 se desfășoară în perioada 22-26 iunie, urmând ca vineri, 26 iunie, să aibă loc ultima probă scrisă, cea la Limba și literatura maternă, destinată elevilor care aparțin minorităților naționale.

După încheierea probelor, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie, iar elevii vor avea posibilitatea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații în intervalul 14:00 – 18:00 în aceeași zi, precum și în zilele de 2 și 3 iulie.

Contestațiile vor fi soluționate între 4 și 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie.

Media obținută la Evaluarea Națională, calculată ca medie aritmetică a notelor de la cele două probe obligatorii, este singurul criteriu utilizat pentru admiterea în învățământul liceal, iar repartizarea computerizată va avea loc în zilele de 22 și 31 iulie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
digi24.ro
image
DOCUMENT: Subiectele la Matematică la Evaluare Națională 2026. Ce le-a picat elevilor
stirileprotv.ro
image
Evaluare Națională 2026. Barem de corectare la matematică
gandul.ro
image
Alegeri anticipate în România? „Parlamentul nu poate fi dizolvat legal”
mediafax.ro
image
A trădat și a semnat cu rivala! Alibek Aliev, atacuri explozive: „Se simțea ca și cum U Cluj era acasă”
fanatik.ro
image
Subiectele la Matematică la Evaluarea Națională 2026. Ce a picat la a doua probă a examenelor pentru clasa a 8-a
libertatea.ro
image
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu, după ce PSD l-a nominalizat în unanimitate premier: Nu vom sta cu căciula în mână în fața nimănui
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
Declin pentru fostul fotbalist de la FCSB: prins drogat la volan și cu brățară electronică de supraveghere
digisport.ro
image
Cătălin Bordea a participat la Spartan România, cea mai populară competiție de alergare cu obstacole. Ce a transmis în mediul online
click.ro
image
Actrița Adriana Trandafir, lăsată fără bani prin fraudă: Cinci tineri i-au folosit cardul de 200 de ori. Mascații au intrat peste ei
antena3.ro
image
Acţiunile unei companii fără niciun leu venituri explodează cu 30% la Bursa de Valori Bucureşti după ce acţionarii au fost chemaţi să voteze ieşirea de pe piaţă: Evaluatorul a stabilit un preţ dublu faţă de cotaţia din ultimul an
zf.ro
image
Barem matematică Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvă subiectele de la examen
observatornews.ro
image
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
cancan.ro
image
Pensii crescute cu 330 lei și anularea CASS la pensiile între 3.000 și 4.000 lei Anunț de la viitorul guvern
newsweek.ro
image
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
prosport.ro
image
Orașul din România în care cei mai mulți români și-ar dori să locuiască. A depășit Clujul și Bucureștiul
playtech.ro
image
El e singurul fan al lui Joao Paulo la CM 2026! Cu ce echipe țin ceilalți jucători de la FCSB. Video
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
Și-a dat demisia și s-a despărțit de prietenă. Ce face acum, pentru 50.000 $ într-o lună: toată lumea se uită la el
digisport.ro
image
Ce a visat Alexandru de la „Mireasa” după ce a aflat că Giulia a pierdut sarcina. Momente delicate în emisiune: „Nu sunt bine”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Klaus Iohannis se întoarce. Anunţ-BOMBĂ, cine l-a dat de gol pe fostul preşedinte
romaniatv.net
image
Se pregătește unirea României cu Republica Moldova! Propunere legislativă depusă de S.O.S România, adoptată tacit de Camera Deputaţilor. Senatul, forul decizional
mediaflux.ro
image
Clipul cu Antonela face înconjurul internetului mondial! Cum au surprins-o reporterii GSP: „Crede că îl iubește pe Messi mai mult decât noi...”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Fulgy a fost externat de la Spitalul Obregia. Ce mesaj a transmis fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani: „Mă adresez exact ca un lord”
click.ro
image
De ce și-a distrus Codruța Filip rochia de mireasă. Artista, în lacrimi în studioul de înregistrări: „A fost oricum dureros”
click.ro
image
Cum arată Maria Dragomiroiu la plajă, în America. Și stiliștii o laudă. Reacția fanilor când au văzut-o: „Arătați de 30 de ani!”
click.ro
AnnaLynne McCord profimedia 0423233784 jpg
Ce actriță celebră doarme cu Kama Sutra pe noptieră? „Favorurile orale”, printre subiectele ei preferate!
okmagazine.ro
Rebel Wilson foto profimedia jpg
Umilința supremă! Fostul ei iubit a povestit lumii întregi, de pe scenă, cum și-a pierdut ea virginitatea
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Descoperirea care redefinește originile arhitecturii piramidale egiptene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce scrie în biletul de adio lăsat de Mihaela, românca din Italia care și-a omorât fiica, apoi s-a sinucis. Detalii cutremurătoare despre relația cu fostul soț
image
Fulgy a fost externat de la Spitalul Obregia. Ce mesaj a transmis fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani: „Mă adresez exact ca un lord”

OK! Magazine

image
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, Shania Twain a devenit cumva „prea sexy” pe scenă? Acuzațiile curg în valuri!

Click! Sănătate

image
Nutriționist: „Niciodată nu aș consuma aceste 5 alimente”