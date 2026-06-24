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Evaluarea Națională 2026. Rezolvarea subiectelor la Matematică: „Geometria plană a fost demolatoare! Olimpiadă curată”, susține o profesoară

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Denisa Tănăsescu, profesoară la Colegiul I.L. Caragiale din București, a rezolvat proba la Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026, pentru Adevărul.

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Evaluarea Națională 2026: Rezolvarea subiectelor la Matematică. FOTO: Inquam

Subiectele pe care absolvenții clasei a VIII-la le-au avut de parcurs au fost „mai grele” decât de obicei, susține profesoara.

Potrivit acesteia, diferența s-a făcut la subiectul al III-lea, unde elevii nu au mai avut parte de grile.

„Geometria plană a fost demolatoare, acestea au fost subiecte de olimpiadă curată!”, a explicat profesoara Denisa Tănăsescu.

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Exercițiul despre care profesoara susține că va face diferența „între elevii foarte buni și cei excepționali” a fost:

„4. În figura alăturată este reprezentat cercul de centru O și raza de 6 cm. Punctele A, B, C și D aparțin cercului, astfel încât dreptele AB și CD sunt perpendiculare. Punctul M este mijlocul coardei AB și OM=3cm.

(3p) b) Demonstrează că AC2 + BD2 = 144 cm2.”

Evaluarea Națională 2026: Rezolvarea subiectelor la Matematică

Subiectul I:

1. Rezultatul calculului 12-2x5 este egal cu:

a) 50

b) 22

c) 2

d) 0

Răspuns corect: c)

2. Dintre cei 250 de elevi participanți la un concurs, 40% sunt băieți. Numărul băieților participanți la acest concurs este egal cu:

a) 150

b) 125

c) 100

d) 90

Răspuns corect: c)

3. Suma dintre numărul 10 și opusul numărului 10 este egală cu:

a) 101/ 10

b) 11/10

c) 1

d) 0

Răspuns corect: d)

4. Transformând fracția zecimală 1,(2) în fracție ordinară se obține:

a) 11/10

b) 6/5

c) 11/9

d) 4/3

Răspuns corect: b)

Răspunsurile pentru celelalte exerciții sunt:

5. b)

6. a)

Răspunsurile corecte la subiectul II:

1. c)

2. b)

3. d)

3. b)

4. b)

5. a)

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Când vor fi afișate rezultatele?

Testarea a început la ora 09:00 și s-a încheiat la ora 11:00 pentru majoritatea participanților, cu excepția celor cu cerințe educaționale speciale, care beneficiază de un timp suplimentar de trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Elevii care susțin examenul își vor putea afla rezultatele inițiale pe 1 iulie, până la ora 12:00, acestea fiind afișate atât online, cât și în școli sau în centrele de examen. 

În aceeași zi, după publicarea primelor rezultate, între orele 14:00 și 18:00, elevii pot vizualiza lucrările și pot depune contestații, procedura continuând și în zilele de 2 și 3 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi făcute publice miercuri, 8 iulie. 

Calendar Evaluarea Națională 2026 pentru elevii de clasa a VIII-a

  • 22 iunie 2026 – Limba și literatura română, probă scrisă
  • 24 iunie 2026 – Matematică, probă scrisă
  • 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă, probă scrisă
  • 1 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00; vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor, în intervalul orar 14:00-18:00
  • 2-3 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 4-7 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 8 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale.

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