Evaluarea Națională 2026. Emoții mari miercuri pentru proba la Matematică. La ce oră începe examenul și ce obiecte sunt strict interzise în săli

Miercuri, 24 iunie, absolvenții de gimnaziu vor susține proba scrisă la Matematică, în cadrul Evaluării Naționale 2026.

Accesul în săli este permis până la ora 8:30, iar elevii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră, conform procedurii stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

Proba începe la ora 9:00, cu distribuirea broșurii de subiecte și a hârtiei ștampilate pentru ciorne, elevii având la dispoziție două ore pentru rezolvarea cerințelor.

La proba de Limba și literatura română, desfășurată luni, dintre cei 148.268 de elevi înscriși, au lipsit 4.551, iar 4 au fost eliminați pentru nerespectarea regulilor. De asemenea, aproape 15.000 de elevi care erau înscriși la începutul anului școlar în clasa a VIII-a nu apar înscriși la Evaluarea Națională, o cifră care ridică semne de întrebare cu privire la fenomenul de abandon școlar și la accesul la educație al tuturor copiilor din această generație.

Interdicțiile din sala de examen

Ministerul Educației a stabilit reguli clare, privind atât modul de corectare al greșelilor de către elevi, cât și conduita în sala de examen.

La ambele probe, candidații pot să corecteze prin tăiere cu o linie orizontală simplă peste textul considerat greșit și să continue scrierea, fără a folosi corectoare sau alte materiale care pot ascunde răspunsurile inițiale.

De asemenea, este interzisă introducerea în săli a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, notițe, însemnări, cărți, ciorne, culegeri sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Telefoanele mobile, instrumentele electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare sunt strict interzise, la fel ca ghiozdanele, rucsacurile, sacoșele sau poșetele, care trebuie lăsate în sala de depozitare stabilită de comisie. Candidații care refuză depozitarea obiectelor personale nu sunt acceptați în examen, iar probele sunt monitorizate audio-video, conform procedurilor în vigoare.

Elevii care beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, sunt cei pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană sau a Municipiului București, în baza procedurii privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Când apar primele rezultate?

Pentru al doilea an consecutiv, lucrările pot fi vizualizate după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestațiilor, oferindu-le elevilor posibilitatea de a verifica modul de notare înainte de a decide dacă contestă.

Primele rezultate de la Evaluarea Națională 2026 se afișează pe 1 iulie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, începe perioada de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor.

Acest proces continuă și în zilele de 2 și 3 iulie, urmat de soluționarea contestațiilor între 4 și 7 iulie, iar rezultatele finale sunt publicate pe 8 iulie. Toate rezultatele sunt afișate online anonimizat, pe baza codurilor individuale primite de candidați, și vor fi disponibile timp de doi ani, conform ordinului de ministru care aprobă calendarul EN VIII 2026.

Etapele repartizării computerizate la liceu

Media generală la Evaluarea Națională, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la cele două probe scrise, este singurul criteriu utilizat pentru admiterea în clasa a IX-a de liceu.

Pe 9 iulie, este anunțată ierarhia la nivel județean a absolvenților, în funcție de această medie. Între 13 și 20 iulie, elevii completează, în format electronic, fișele de opțiuni pentru liceu, cu sprijinul diriginților și al părinților, iar pe 22 iulie are loc prima repartizare computerizată.

Ulterior, între 23 și 28 iulie, se depun dosarele de înscriere la liceele repartizate, iar pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă sau nu și-au depus dosarele, este programată o a doua etapă de repartizare computerizată, începând cu 31 iulie, destinată și elevilor din serii anterioare, cu vârsta de până la 18 ani.