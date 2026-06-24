Evaluarea Națională 2026: Subiecte „mai grele” la Matematică față de anul trecut. Ce exercițiu va face diferența între „elevii foarte buni și cei excepționali”

La proba scrisă de Matematică a Evaluării Naționale 2026, elevii au primit varianta cu numărul 1, care a cuprins subiecte cu un „grad de dificultate este mai ridicat”, potrivit profesoarei Denisa Tănăsescu, de la Colegiul I.L. Caragiale.

Examenul a cuprins trei subiecte, primele două având fiecare câte șase întrebări de tip grilă, fiecare întrebare fiind punctată cu cinci puncte, în timp ce cel de-al treilea subiect a constat în probleme care au necesitat rezolvări deschise, fără variante de răspuns.

Figurile geometrice date spre analiză au fost cercul, paralelogramul și prisma dreaptă.

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Denisa Tănăsescu, profesoară de matematică la Colegiul I.L. Caragiale, a analizat subiectele pentru „Adevărul”.

„Mi se pare un examen mai greu ca în anii trecuți, gradul de dificultate este mai ridicat. Subiectul III, exercițiul 4 (b) va face diferența între elevii foarte buni și cei excepționali.

Partea de algebră a fost accesibilă, respectă programa, copiii se puteau aștepta la astfel de exerciții. Surpriza eliminării exercițiilor cu variante multiple de răspuns la partea a treia este de bun augur.

Până la partea a treia, subiectele au fost foarte accesibile, prin urmare, examenul a fost echilibrat. Schimbarea este bună pentru că unii elevi erau obișnuiți să pună „la ghici”, dădeau cu banul. Este foarte bine că s-au eliminat variantele multiple de răspuns acolo”, a relatat profesoara Denisa Tănăsescu, pentru „Adevărul”.

Exercițiul despre care profesoara susține că va face diferența „între elevii foarte buni și cei excepționali” a fost:

„4. În figura alăturată este reprezentat cercul de centru O și raza de 6 cm. Punctele A, B, C și D aparțin cercului, astfel încât dreptele AB și CD sunt perpendiculare. Punctul M este mijlocul coardei AB și OM=3cm.

(3p) b) Demonstrează că AC2 + BD2 = 144 cm2.”

Când vor fi afișate rezultatele?

Testarea a început la ora 09:00 și s-a încheiat la ora 11:00 pentru majoritatea participanților, cu excepția celor cu cerințe educaționale speciale, care beneficiază de un timp suplimentar de trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Elevii care susțin examenul își vor putea afla rezultatele inițiale pe 1 iulie, până la ora 12:00, acestea fiind afișate atât online, cât și în școli sau în centrele de examen.

În aceeași zi, după publicarea primelor rezultate, între orele 14:00 și 18:00, elevii pot vizualiza lucrările și pot depune contestații, procedura continuând și în zilele de 2 și 3 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi făcute publice miercuri, 8 iulie.

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