Elevul care uimește România. La 15 ani este olimpic internațional la astronomie și olimpic la fizică

Bogdan Ciocârlan a stabilit mai multe recorduri la olimpiadele naționale și internaționale, a absolvit gimnaziul cu media 10 și a primit o bursă la clasa de olimpici a unui liceu de elită din România.

Bogdan Mihai Ciocârlan (15 ani), elev la Colegiul Național ”Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila, este pasionat de astronomie de când era de-o șchioapă. A început să studieze această disciplină în cadrul Cercului de Astronomie de la Palatul Copiilor din Brăila pentru că a fost pasionat dintotdeauna de cosmos și lumea care îl înconjoară, iar în clasa a III-a s-a produs declick-ul.

„Am mers la Observatorul Astronomic din Galați și acolo domnul Ovidiu Tercu mi-a arătat ce înseamnă cu adevărat astronomia observațională. Am pus pentru prima dată mâna pe un telescop și asta mi-a schimbat cu totul percepția asupra astronomiei, în sensul că a devenit cu adevărat pasiunea mea”, își amintește Bogdan.

La Cercul de Astronomie de la Brăila s-a pregătit cu Liliana Iacob și Nicoleta Pecheanu pentru partea teoretică a olimpiadelor, cărora le mulțumește pentru că i-au deschis drumul către rezultatele remarcabile pe care avea să le obțină ulterior. Ne mărturisește că a descoperit o sumedenie de lucruri de când a început să studieze astronomia, care îl pasionează și fascinează din ce în ce mai mult.

Pe partea teoretică se pregătește singur pentru olimpiadele de astronomie, iar pentru partea practică merge la Observatorul Astronomic de la Galați, unde lucrează cu telescopul alături de Ovidiu Tercu.

Patru medalii de aur la olimpiadele de astronomie și fizică

La doar 11 ani se califica la prima Olimpiadă Națională de Astronomie, unde a concurat cu elevi mai mari, de clasa a VII-a și a VIII-a, și a obținut prima sa medalie (bronz). „Evident, a fost o provocare și a fost și ceva neașteptat”, spune Bogdan. Avea să fie doar începutul.

Tot în clasa a V-a s-a calificat și la olimpiada națională de informatică. În clasa a VI-a s-a calificat la trei olimpiade: informatică, fizică și astronomie, dar toate au fost anulate după apariția pandemiei. Un an mai târziu, în clasa a VII-a, obținea medalia de aur atât la olimpiada națională de fizică, cât și la cea de astronomie, la juniori.

La începutul clasei a VIII-a, pe când avea doar 14 ani, numele său devenea cunoscut și în străinătate odată cu câștigarea medalia de aur la juniori la prima participare la Olimpiada Internațională de Astronomie în 2021, la Piatra Neamț.

Tot în clasa a VIII-a, Bogdan a obținut medalia de aur la olimpiada naționala de fizică, pentru care s-a pregătit cu profesorul Liviu Arici, și medalia de argint la olimpiada națională de astronomie, dar la seniori, ceea ce este o performanță în sine, și a stabilit un nou record prin calificarea în lotul de seniori ce va reprezenta România la olimpiadele internaționale.

„Între cei mai buni nu există rivalitate”

Asta în condițiile în care Bogdan este încă junior, o performanță pe care a reușit-o până acum un singur elev din țară.

„La olimpiadă, între cei mai buni nu există rivalitate. Mai degrabă există sentimentul de rivalitate față de subiect, pentru că, așa cum îmi place mie să spun, el este cam singurul dușman la olimpiadă. Am reușit să mă integrez în cercul celor mai mari. Mi i-am făcut prieteni și am învățat foarte mult de la ei. Ce mi se pare extraordinar nu este neaparat faptul că am concurat cu elevi mai mari decât mine, ci faptul că a trebuit să rezolv subiecte mult mai grele decât cele pe care ar fi trebuit să le primesc la categoria mea de vârstă”, explică olimpicul.

Vlad Oros și Radu Andrei, doi colegi mai mari decât el, l-au ajutat mult ca să ajungă la performanțele menționate anterior.

Câte ore învață zilnic

Elevul fenomen din Brăila a obținut o nouă performanță meritorie și la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică din 2022, unde și-a trecut în cont medalia de bronz. Din nou, nu poate fi trecut cu vederea faptul că a reușit acest rezultat la seniori, deși este încă junior. Performanțele lui Bogdan nu se opresc aici.

În acest an a obținut a doua cea mai mare notă din Brăila la examenul de Evaluare Națională și a absolvit gimnaziul cu media 10. Olimpicul a explicat pentru Adevărul care este programul lui zilnic de învățare, prin care a reușit să obțină aceste rezultate.

„În general, lucrez 5-6 ore pe zi pentru astronomie sau fizică, în funcție de ce olimpiade am în plan. Dacă merg și la școală, sunt nevoit să dau atenție cel puțin materiilor importante, cum ar fi româna și matematica”, explică tânărul. La unele materii, cum sunt limbile străine, întâmpină dificultăți pentru că nu i se pare că materia este logică, așa cum este cazul la științele exacte.

La Biologie și Chimie totul se leagă, tocmai pentru că informațiile au sens pentru o minte analitică ca a lui Bogdan. Este motivat permanent de ambiția de-a fi cel mai bun, dar ne spune că nu este întotdeauna cel important lucru.

„Nu este relevant dacă ești primul. Contează să fii împăcat cu tine și să obții un rezultat cât mai echilibrat cu ceea ce ai muncit până atunci. Olimpiada este un cumul de factori. Nu trebuie să fii cel mai bun ca să fii îndeajuns de bun pentru tine. Nu trebuie să fac din asta o obsesie”, este filosofia de viață a olimpicului.

Bursă la un liceu de elită din România

După absolvirea gimnaziului i s-a oferit o bursă să studieze la clasa de olimpici de la Liceul Internațional de Informatică București și a acceptat fără ezitare.

„Cred că va fi cu totul altfel decât cea de la o clasă normală, unde nu toată lumea excelează. Sunt entuziasmat de colectiv. Vreau să evoluez, pentru că aceasta este motivul pentru care am ales să merg acolo”, spune Bogdan, care va face 15 ore de fizică pe săptămână. Se poate axa în sfârșit pe ceea ce îi place fără să mai aibă presiunea celorlalte materii.

De când era mic copil i-a plăcut astronomia observațională și tocmai de aceea și-a dorit să lucreze la un observator astronomic. Ulterior, a descoperit și fizica și își dorește acum să îmbine ambele pasiuni și să activeze în astrofizică. Va urma o facultate în străinătate, dar nu s-a decis deocamdată unde anume ar urma să studieze.

Ar vrea totuși să revină în România, dar nu oricum, ci doar dacă se va produce o schimbare semnificativă față de zona de cercetare, care nu a prezentat un interes prea mare pentru autorități în ultimii 30 de ani. La un moment a simțit nevoia să scrie poezii pentru a elibera frustrările cu care se confrunta.

„De atunci, de fiecare dată când am avut o problemă sau am simțit că vreau să exprim ceva și la acel moment nu aveam cui să spun, am ales să scriu o poezie. E modul meu secret de-a mă elibera de anumite frustrări. Este interesant că pot crea ceva frumos și elegant dintr-o frustrare”, încheie tânărul.