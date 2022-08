Profesoara de matematică care a creat jungla logică, jocul care elimină erorile de gândire

Gabriella Zsombori, profesor la un liceu din Miercurea Ciuc, pred─â matematica prin metode inedite, dar foarte eficiente, prin care ├«ncurajeaz─â ra╚Ťionamentul logic ╚Öi disciplina mental─â ╚Öi ├«i ajut─â pe elevi s─â construiasc─â procese de g├óndire ╚Öi s─â ├«n╚Ťeleag─â concepte.

Gabriella Zsombori, profesoar─â de Matematic─â la Colegiul Na┼úional ÔÇ×M├írton ├üronÔÇŁ din Miercurea Ciuc a fost desemnat─â profesor Merito ├«n 2022 pentru metodele ie╚Öite din tipare prin care pred─â matematica.

La cinci ani, Gabriella Zsombori ╚Ötia deja tabla ├«nmul╚Ťirii ╚Öi intra ├«n competi╚Ťii de ├«nmul╚Ťit numere de c├óte patru cifre cu adul╚Ťii, ├«ndemnat─â de tat─âl ei, geofizician. C├ónd a intrat la ╚Öcoal─â, a devenit ╚Öi membr─â a Clubului Sportiv ╚ścolar Miercurea Ciuc, sec╚Ťia de schi alpin. ├Än clasa a III-a mergea cu lotul na╚Ťional la antrenamente la schi, ├«n mun╚Ťi, din octombrie p├ón─â ├«n aprilie, astfel c─â ajungea rar la ╚Öcoal─â. ├Än timpul sezonului de schi (╚Öi nu numai), a stat adesea sus ├«n mun╚Ťi timp de c├óteva luni. S-a ├«nt├ómplat c─â ├«ntotdeauna s─â fie cea mai mic─â din echip─â.

ÔÇ×I-am iubit foarte mult pe coechipierii mei, eram foarte uni╚Ťi, am crescut ├«mpreun─â. Sus, ├«n mun╚Ťi, ei m-au ajutat foarte mult cu nenum─ârate lucruri, cum ar fi preg─âtirea schiurilor ├«naintea concursurilor, cum s─â pun m─ânu╚Öile s─â se usuce pe sob─â f─âr─â s─â le ard, secretele sp─âl─ârii rufelor murdare ├«n lighean. Eu eram cu matematica. I-am putut ajuta pe to╚Ťi la matematic─â. Chiar ╚Öi pe cei cu 3-4 ani mai mari. ├Äntotdeauna am muncit mult la matematic─â singur─â ╚Öi c├ónd eram ├«n cantonamente, pentru c─â ├«mi pl─âcea la nebunie, dar ├«ncercarea de-a le explica matematic─â coechipierilor mai mari a fost ├«ntotdeauna ceva aparte. Acest lucru m-a ├«ncurajat ├«ncontinuu s─â citesc, adesea cu trei sau patru ani ├«nainte, ca s─â-i pot ajutaÔÇŁ, poveste╚Öte Gabriella.

Func╚Ťii de clasa a XI-a la un concurs de clasa a IV-a

La un concurs de matematic─â din clasa a IV-a, la care trebuia s─â calculeze picioare ╚Öi capete de ra╚Ťe ╚Öi de iepuri, a folosit ecua╚Ťiile. ├Änv─â╚Ť─âtoarele au chemat un profesor de gimnaziu pentru c─â rezultatul era bun, dar nu ╚Ötiau cum s─â verifice metoda.

ÔÇ×Mai exact am scris ecua╚Ťiile ╚Öi pentru a rezolva sistemul, am folosit metoda lui Cramer, adic─â am lucrat cu determinan╚Ťi, care este materie de clasa a XI-a. ╚śi de atunci tot se poveste╚Öte despre asta, de parc─â ar fi fost ceva extraordinar. Dar a╚Ö vrea totu╚Öi s─â men╚Ťionez c─â ceea ce am f─âcut, nu a fost deloc complicat ╚Öi asta nu ├«nseamn─â c─â eu eram deja familiarizat─â cu toat─â materia clasei a XI-a. Deloc!ÔÇŁ, ne m─ârturise╚Öte cu modestie profesoara.

Tat─âl ei are foarte multe c─âr╚Ťi de matematic─â acas─â ╚Öi a profitat din plin, citind practic ce a vrut. Consider─â c─â oricine are c─âr╚Ťi de calitate acas─â, are tot ce ├«i trebuie la ├«ndem├ón─â. ├Ä╚Öi aminte╚Öte c─â ├«ntr-o carte cu ecua╚Ťii chiar ╚Öi o problem─â banal─â cum ar fi cea cu capete ╚Öi picioare de care aminteam are trei-patru rezolv─âri diferite.

A hotărât să devină profesoară de matematică în clasa a IV-a

├Än clasa a IV-a, la o v├órst─â la care al╚Ťi copii nu ╚Ötiu dec├ót s─â se joace, Gabriella a hot─âr├ót s─â se fac─â profesoar─â de matematic─â, dup─â ce a fost felicitat─â de ├«nv─â╚Ť─âtoare ╚Öi un profesor pentru c├ó╚Ötigarea concursului de matematic─â, iar coechipierii i-au spus c─â explic─â foarte bine materia. Cel mai mult a influen╚Ťat-o ├«n luarea deciziei o conferin╚Ť─â ╚Ötiin╚Ťific─â pentru elevi organizat─â ├«n liceul unde pred─â (Colegiul Na╚Ťional ÔÇŁM├írton ├üronÔÇŁ din Miercurea Ciuc).

ÔÇ×M-am ├«nscris ╚Öi eu cu o lucrare, am prezentat-o ╚Öi ├«n timp ce a╚Öteptam rezultatele, au venit la mine doi profesori excelen╚Ťi de-ai mei de matematic─â de acolo din liceu ÔÇô doamna Kov├ícs Katalin ╚Öi domnul B├Âg├Âzi Mih├íly ÔÇô ╚Öi m-au ├«ntrebat dac─â nu cumva a╚Ö vrea s─â m─â fac profesoar─â de matematic─âÔÇŁ, explic─â dasc─âlul cum a pornit pe acest drum.

Ecua╚Ťii ├«n telecabin─â

I-au pl─âcut ├«ntotdeauna problemele mai grele, la care trebuie s─â stai ╚Öi s─â te g├ónde╚Öti mai mult, iar fericirea ei a fost maxim─â c├ónd a g─âsit solu╚Ťia la ele. De fiecare dat─â c├ónd a rezolvat o astfel de problem─â, a ├«ncercat s─â g─âseasc─â mai multe solu╚Ťii.

├Än Matlap, o revista de matematic─â ├«n limba maghiar─â care o provoca s─â g─âseasc─â cele mai bune rezolv─âri la 10 probleme, a g─âsit astfel de probleme, la care se g├óndea, de pild─â, ╚Öi ├«n timp ce mergea pe munte cu telecabina. ÔÇ×O alt─â pasiune de-a mea din copil─ârie a fost ca aceste solu╚Ťii s─â fie scrise pe o h├órtie, ca lumea. Am scris aceste solu╚Ťii ├«n primul r├ónd pentru mine, de multe ori am pus solu╚Ťiile ├«n plic ╚Öi nu le-am mai trimis la po╚Öt─âÔÇŁ, ne m─ârturise╚Öte Gabriella.

Chiar ╚Öi a╚Öa, a c├ó╚Ötigat de mai multe ori concursul anual al rezolvatorilor de probleme, ultima oar─â ├«n clasa a XII-a, c├ónd spre marea ei surpriz─â, cei din redac╚Ťia Matlap au felicitat-o ├«n revist─â pentru performan╚Ťa de-a intra prima la facultate. Dup─â absolvire, a lucrat timp de trei ani la Matlap ca redactor.

ÔÇ×Matematica ├«nseamn─â totul pentru mine, este via╚Ťa mea. Matematica ├«ncurajeaz─â ra╚Ťionamentul logic ╚Öi disciplina mental─â. ├Än plus, cuno╚Ötin╚Ťele matematice joac─â un rol important ├«n ├«n╚Ťelegerea lumii ├«nconjur─âtoare prin ╚Ötiin╚Ťe ale naturii, ╚Ötiin╚Ťe sociale ╚Öi chiar muzica ╚Öi arta ╚Öi sportulÔÇŁ, ├«╚Öi explic─â simplu pasiunea profesoara pentru aceast─â materie.

Cercuri de matematic─â pentru copii talenta╚Ťi din Depresiunea Ciucului

Cu 30 de ani ├«n urm─â, la Colegiul Na╚Ťional ÔÇŁM├írton ├üronÔÇŁ, un elev foarte talentat pe nume Szil├írd Andr├ís a ├«nceput s─â ╚Ťin─â cercuri de matematic─â pentru al╚Ťi elevi dota╚Ťi din ╚Öcoal─â. C├ó╚Ťiva dintre fo╚Ötii membri ai cercului, printre care se num─âr─â ╚Öi Gabriella Zsombori, lucreaz─â ├«nc─â de atunci ├«mpreun─â.

Au participat ├«n comisiile de concurs ale mai multor concursuri de matematic─â, precum Concursurile Memoriale ÔÇŁFerenc Rad├│ÔÇŁ din Cluj Napoca, Concursurile de Matematic─â ÔÇŁMik├│ Sz├ękelyÔÇŁ din Sf├óntu Gheorghe sau Concursul Interna╚Ťional Maghiar de Matematic─â organizat la Miercurea Ciuc.

Gabriella ╚Öi colegii ei au lucrat ├«mpreun─â ╚Öi la manuale ╚Öi auxiliare, iar pasul urm─âtor a fost s─â ├«nfiin╚Ťeze Asocia╚Ťia SimpleX, ├«n 2007, oficializ├ónd astfel colaborarea dintre ei. ÔÇ×Pe l├óng─â faptul c─â s-au n─âscut de-a lungul anilor multe materiale de studiu bune, articole, c─âr╚Ťi, instrumente de predare ╚Öi o mul╚Ťime de activit─â╚Ťi didactice, ╚Ťinem cercuri de matematic─â pentru copii talenta╚Ťi din Depresiunea Ciucului. Poate c─â asta este cea mai frumoas─â parte dintre toateÔÇŁ, spune cu emo╚Ťie dasc─âlul.

A fost implicat─â ╚Öi ├«n dou─â proiecte europene ce ╚Ťin de didactica matematicii, prin Universitatea Babe╚Ö-Bolyai. Szil├írd Andr├ís, de la Facultatea de Matematic─â-Informatic─â din Cluj, a fost coordonatorul proiectului ├«n Rom├ónia ╚Öi a invitat-o s─â ├«╚Öi aduc─â contribu╚Ťia la acestea. Este vorba de PRIMAS (Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education Across Europe) 2010-2014, la care a fost membru ╚Öi multiplicator, ╚Öi MASCIL (Mathematics and Science for Life) 2014-2016, unde a fost membru ├«n European Advisory Board ╚Öi multiplicator.

Cartea cu violoncelistul

De-a lungul anilor a publicat al─âturi de colegii ei din Asocia╚Ťia SimpleX multe articole, c─âr╚Ťi, manuale ╚Öi culegeri de probleme. Cartea care ├«i este cea mai drag─â a scris-o ├«mpreun─â cu Szil├írd Andr├ís, ├«n limba maghiar─â, ╚Öi ├«i spune cartea cu violoncelistul (Szil├írd Andr├ís, Gabriella Zsombori: Cine este vecinul violoncelistului? Construirea de poduri ├«ntre matematica claselor IÔÇôIV ╚Öi cea a claselor VÔÇôVIII., cu ajutorul activit─â╚Ťilor bazate pe curiozitate).

A rezumai esen╚Ťa c─âr╚Ťii ├«n c├óteva propozi╚Ťii pe copert─â: ÔÇ×Noi to╚Ťi ÔÇô copii ╚Öi adul╚Ťi, educatori ╚Öi studen╚Ťii lor, arhitect ╚Öi muzician ╚Öi poet ╚Öi matematician ÔÇô ├«ncerc─âm s─â construim poduri de-a lungul vie╚Ťii noastre. Podurile pe care le cre─âm din ideile noastre, din nesf├ór╚Öitul val de ├«ntreb─âri, din c─âutarea de r─âspunsuri, conectate cu g├ónduri minunat de frumoase ╚Öi ciudate, ├«mpreun─â, sunt incredibil de incitante, armonioase ╚Öi sunt extrem de durabile. Construim astfel de poduri cu copiii ÔÇô micu╚Ťi ╚Öi mai mari ÔÇô ├«mpreun─â, de c├ó╚Ťiva ani ├«n lumea matematicii, asta dorim s─â ├«mp─ârt─â╚Öim ╚Öi cu Cititorul. Pentru cine am scris cartea? Pentru to╚Ťi cei care sunt vr─âji╚Ťi de o idee frumoas─â, de matematic─â, de curiozitatea unui copil, de inscrutabilitatea ame╚Ťitoare a educa╚Ťiei.ÔÇŁ

Tuburile de h├órtie igienic─â, folosite ca s─â explice opera╚Ťiile cu numere ├«ntregi

C├ónd pred─â, folose╚Öte jocuri ╚Öi orice metode prin care s─â fac─â matematica interesant─â. ├Än pandemie, a ├«nceput s─â-╚Öi ├«nregistreze orele ╚Öi le-a urcat pe YouTube. Avea stoc de h├órtie igienic─â, a╚Öa cum procedaser─â mul╚Ťi ├«n acea perioad─â, ╚Öi trebuia s─â le predea elevilor de a VI-a numerele ├«ntregi. ╚śi-a amintit c├ót de greu le fusese colegilor ei din lot s─â ├«n╚Ťeleag─â aceast─â lec╚Ťie, a╚Öa c─â a explicat opera╚Ťiile cu plus ╚Öi minus cu ajutorul tuburilor de h├órtie igienic─â.

A postat ╚Öi un video pe canalul s─âu de YouTube cu h├órtiile igienice cu ╚Öor╚Ťuri-https://www.youtube.com/watch?v=JP2N0lDsyKI. Ideea i-a venit ├«n pandemie, dup─â primul lockdown, c├ónd s-a g├óndit c─â poate s─â foloseasc─â tuburile de h├órtie igienic─â ca s─â explice opera╚Ťiile cu numere ├«ntregi ╚Öi a ajuns astfel at├ót la elevi, c├ót ╚Öi la colegi.

A creat ├«mpreun─â cu Szil├írd Andr├ís ╚Öi un joc intitulat sugestiv ÔÇ×Pe urmele lui Sherlock HomesÔÇŁ, care este un fel de puzzle, o jungl─â logic─â, ce se joac─â cu c─âr╚Ťi de joc ╚Öi ÔÇŁcaseÔÇŁ. Setul con╚Ťine peste 70 de probleme (puzzle-uri), care sunt ├«mp─âr╚Ťite ├«n 5 categorii de dificultate.

ÔÇ×Cadrul comun al problemelor este c─â sunt cinci (├«n cazuri foarte simple doar trei) case una l├óng─â alta. Casele sunt de diferite culori, fiecare dintre proprietarii lor c├ónt─â la un fel de instrument muzical, au un fel de animal de companie, au un mijloc de transport preferat ╚Öi au o profesie aparte. Unele informa╚Ťii sunt date ├«n probleme ╚Öi toate detaliile trebuie determinate pe baza acestora. Informa╚Ťiile au fost ├«nregistrate de detectivi, iar copiii ├«l ajut─â pe Sherlock Holmes s─â investigheze clarific├ónd toate detaliile. Se pot g─âsi astfel de probleme ╚Öi pe internet sub denumirea de ÔÇ×Zebra puzzleÔÇŁ sau ÔÇ×problema lui EinsteinÔÇŁÔÇŁ, explic─â Gabriela, profesoara Merito, ├«n ce const─â jocul.

Legătura dintre matematică și hochei

Detaliile din probleme ├«i ajut─â pe copii ├«n eliminarea erorilor pe care le au ├«n procesul de g├óndire. Prin acest joc, majoritatea copiilor, de pild─â, cei de clasa a treia (lucr├ónd ├«n echipe de trei sau patru) rezolv─â probleme dificile (chiar ╚Öi pentru adul╚Ťi) ├«n aproximativ 20 de minute, probleme pe care al╚Ťi elevi de v├órsta lor nu le pot descifra.

ÔÇ×Acest lucru arat─â c├ót de important este s─â le oferim copiilor instrumentele potrivite dac─â vrem ca ei s─â g├óndeasc─â, s─â vin─â cu idei, s─â ├«ncerce, s─â construiasc─â procese de g├óndire ╚Öi s─â ├«n╚Ťeleag─â concepteÔÇŁ, puncteaz─â profesoara c├óteva dintre beneficiile jocului.

Pentru c─â ├«n Miercurea Ciuc toat─â lumea este pasionat─â de hochei, a profitat de asta ╚Öi a g├óndit o lec╚Ťie despre combinatoric─â ÔÇô o ramur─â a matematicii care se ocup─â de num─ârarea modurilor ├«n care pot fi alese anumite obiecte, respect├ónd anumite condi╚Ťii. A reprezentat pe tabla din biroul de acas─â patru ╚Ť─âri foarte bune la hochei, plus clubul de la ei din ora╚Ö, a f─âcut arbitru dintr-o bufni╚Ť─â din plu╚Ö ╚Öi a ╚Ťinut trei lec╚Ťii online ÔÇô pentru clasele a VI-a ╚Öi a X-a.

ÔÇ×Sper c─â i-am ajutat ╚Öi eu s─â se fac─â Oameni, ├«n toate sensurile cuv├óntului. Dac─â faci treab─â bun─â ca profesor de matematic─â, atunci societatea se va ├«mbog─â╚Ťi cu oameni care au g├óndire profund─â, critic─â. ╚śi asta este cel mai mare <<dar>> pe care ├«l po╚Ťi da sau primiÔÇŁ, este speran╚Ťa profesoarei pentru elevii s─âi.