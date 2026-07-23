De ce au rămas fără loc la liceu elevi cu media peste 8. Ministerul Educației: „Au avut opțiuni nerealiste. Există și etapa a doua”

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, a vorbit despre situația elevilor care nu au fost repartizați la liceu în prima etapă a admiterii, deși au obținut medii mari la Evaluarea Națională, și a explicat ce mai pot face.

Explicațiile vin după ce un absolvent cu media 8,82 (română 8,45, matematică 9,20) a rămas nerepartizat în prima etapă a admiterii la liceu, alături de alți 125 de candidați, dintre care trei au medii peste 8.

Principala cauză o reprezintă completarea insuficientă a opțiunilor sau alegerea unor specializări pentru care media de admitere nu era realistă, a explicat oficialul pentru Observator News.

„Motivul principal este numărul de opțiuni prea redus, raportat la media de admitere. Chiar dacă vorbim de copiii în intervalul 7-8 sau sub nota 5, motivul e același: au pus prea puține opțiuni sau au pus opțiuni nerealiste. Din fericire, pentru acești copii, există și etapa a doua. Poate nu cele mai mulțumitoare pentru fiecare dintre ei, dar cu siguranță locuri la liceu există”, a declarat Sorin Ion.

126 de elevi au rămas nerepartizați

Conform datelor publicate de Ministerul Educației, 126 de candidați nu au obținut un loc la liceu în prima etapă a repartizării computerizate. Printre aceștia se află și elevi cu medii mari, cele mai ridicate fiind 8,82, 8,37 și 8,00.

În total, aproape 119.500 de elevi au fost repartizați în clasa a IX-a, ceea ce reprezintă 99,89% dintre candidații care au completat fișele de opțiuni. Dintre aceștia, peste 74.000 au fost admiși la prima opțiune.

Urmează a doua etapă a admiterii

Cei care nu au fost repartizați în prima etapă vor avea o nouă șansă la repartizarea computerizată programată la sfârșitul lunii iulie și în luna august.

Cererile pentru a doua etapă a admiterii se depun între 10 și 12 august, iar repartizarea candidaților este programată pentru 17 și 18 august.

Rezultatele repartizării computerizate pentru absolvenții clasei a VIII-a au fost publicate pe site-ul admitere.edu.ro și afișate la avizierele școlilor, iar candidații pot afla liceul atribuit prin introducerea codului individual primit la Evaluarea Națională. Procesul a scos la iveală atât performanțe remarcabile, cât și situații în care medii relativ ridicate nu au fost suficiente pentru ocuparea unui loc în prima rundă.

Amintim că cele mai mari medii (10) au mers la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” (3 elevi) și „Grigore Moisil”.