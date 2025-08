Mesajul ministrului Daniel David pentru sindicatele din Educație: „Putem să discutăm și fără grevă”

Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat la Radio România Cultural că o eventuală grevă a profesorilor în septembrie „nu poate aduce nimic pe termen de o jumătate de an, un an, în schimbările care sunt luate acum”.

Daniel David a explicat că toate domeniile de activitate sunt afectate de măsurile pentru acoperirea deficitului bugetar, iar greva profesorilor nu ar putea aduce „nimic bun”, potrivit Mediafax.

„Țara stă atât de prost încât o grevă în septembrie nu poate aduce nimic pe termen de o jumătate de an, un an, în schimbările care sunt luate acum, pentru că dacă se renunță la aceste lucruri, noi în domeniul nostru avem probleme cu salariile și bursele, dar țara are probleme în general cu salarii, pensii, burse, ajutoare sociale, nu sunt bani, se blochează țara”, a spus ministrul.

Chestionat în legătură cu o grevă a cadrelor didactice la început de an școlar, Daniel David a precizat că se va ajunge „în aceeași situație”, adică „să discutăm cum facem pentru a reduce perioada în care se aplică aceste măsuri”.

Potrivit ministrului „și dacă este grevă, vom ajunge în aceeași situație să discutăm cum facem pentru a reduce perioada în care se aplică aceste măsuri și pentru a ne gândi ce alte măsuri putem lua ca să ușurăm situația profesorilor”.

„Asta o putem face și fără grevă, că eu sunt deschis să discutăm aceste lucruri și știu că trebuie discutate”, a mai spus ministrul Educației.

Liderii sindicali din Educație atrag atenția că începutul școlii e pus sub semnul întrebării

Luni, 4 august, sindicaliștii din învățământ au pichetat pentru a patra zi sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi au cerut demisia ministrului Daniel David.

Sindicaliștii au reclamat, printre altele, „subfinanţarea” instituţiilor de cercetare şi bibliotecilor centrale universitare prin neactualizarea costurilor necesare pentru resursa umană şi utilități.

Cele trei organizații au anunţat că pe 8 septembrie, în prima zi a noului an şcolar, peste 30.000 de membri de sindicat vor participa la „Mitingul Educaţiei".

Sindicatele au îndemnat profesorii să boicoteze începutul anului școlar.