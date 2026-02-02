Cursuri mutate în online sau suspendate, din cauza vremii, în școli din patru județe

Cursurile au fost suspendate sau au avut loc online în mai multe școli din patru județe, din cauza ninsorilor și a frigului.

Ministrul Educației a anunțat că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, programul școlar a fost afectat în cinci unități de învățământ din 4 județe.

Este vorba de câte o unitate din județele Vâlcea, Dolj și Mehedinți și de două din județul Argeș.

În patru dintre cele cinci școli, cursurile se desfășoară online, iar într-o singură unitate de învățământ cursurile au fost suspendate din cauza drumurilor impractibile și vor fi recuperate ulterior, potrivit MEN.

28 de județe din țară și Capitala sunt de luni, de la ora 10.00, până marți dimineața, sub avertizare Cod galben de ger emisă de ANM.