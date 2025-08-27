search
Când pot depune profesorii dosarele pentru plata cu ora. Din septembrie, tariful se înjumătățește

Profesorii din învățământul preuniversitar care doresc să predea ore suplimentare în regim de plată cu ora (PCO) își pot depune dosarele la școală pe 28 și 29 august 2025, perioadă în care vor avea loc și interviurile pentru încadrare, conform metodologiei de mobilitate pentru anul școlar 2025-2026.

Profesor în fața clasei la tablă
Profesorii pot depune dosarele pentru plata cu ora pe 28 și 29 august FOTO Arhivă

În premieră, începând cu 1 septembrie 2025, intră în vigoare Legea 141/2025, care modifică fundamental modul de calcul al tarifului pentru PCO.

22 de lei pe oră pentru un profesor debutant

Legea introduce un nou alineat la articolul 183 din Legea 198/2023, astfel:

„(51) Începând cu data de 1 septembrie 2025, în sistemul de învățământ preuniversitar de stat, la stabilirea tarifului la plata cu ora se utilizează salariul de bază aferent cadrului didactic încadrat, având în vedere gradația de vechime în muncă, treapta de vechime în învățământ și gradul didactic corespunzător, la care se adaugă, după caz, următoarele majorări/sporuri: majorarea pentru predare simultană, indemnizația pentru învățământ special sau spor pentru activitatea de predare în sistemul penitenciar, indemnizație pentru zone izolate, spor de handicap și sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, raportat la numărul mediu lunar de ore lucrătoare, stabilit anual prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.”

Această formulă duce la o scădere de aproximativ 50% a tarifului brut/oră pentru orele suplimentare. Concret, un profesor debutant cu master didactic și formare pedagogică ajunge să fie plătit cu 22 de lei brut/oră, echivalentul remunerației unui zilier necalificat.

Calendarul repartizării orelor PCO

Conform procedurii oficiale, calendarul este următorul: 

28-29 august 2025: depunerea dosarelor și susținerea interviurilor la unitățile de învățământ;

1 septembrie 2025: atribuirea orelor vacante/rezervate profesorilor titulari, angajaților pe durata viabilității postului, asociaților sau pensionarilor;

1-2 septembrie 2025: transmiterea listelor cu orele ocupate/neocupate la inspectorate;

2-4 septembrie 2025: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.

Inspectoratul Școlar Timiș a precizat că avizul medical solicitat la dosar trebuie să fie eliberat de medicina muncii după 1 iunie 2025.

Model de cerere pentru plata cu ora, în anul școlar 2025-2026

plata-cu-ora-2025-2026 by Florina Ilicea

Restricții și excepții

Legea limitează cine poate desfășura activități în regim de plată cu ora. Articolul 5 al procedurii oficiale stipulează:

„(1) [...] în anul școlar 2025-2026, personalul de conducere din inspectoratele școlare, casele corpului didactic, unitățile de învățământ, unitățile de educație extrașcolară, precum și personalul de îndrumare și control din inspectoratele școlare nu pot desfășura activități didactice de predare remunerate prin plata cu ora sau cumul.”

„(2) Prin excepție, în absența personalului didactic calificat, consiliul de administrație al inspectoratului școlar poate aproba ca personalul de conducere să predea în regim PCO, numai la discipline pentru care are calificarea necesară, în școli primare sau gimnaziale din zone rurale izolate.”

Citește și: Ministrul Daniel David, despre ce se va întâmpla cu veniturile profesorilor: „Per ansamblu, vor scădea”.

Reacții și consecințe

Sindicatele și profesorii avertizează că această reducere va crea un blocaj în sistem, întrucât mulți dascăli nu vor mai accepta ore suplimentare.

„În toamnă nu vor fi la plata cu ora profesori. Vor rămâne zeci de mii de copii, sute de mii de copii, fără dascăli”, a declarat Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, citat de Edupedu.ro

Reducerea tarifului la jumătate pentru plata cu ora va veni cu un cost mare asupra „calității actului de predare-învățare-evaluare”, a afirmat, marți Cornelia Popa Stavri, președinte la Sindicatul Independent din Învăţământul Preuniversitar Sector 4, la DC Edu.

Adrian Balog, profesor la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara, a vorbit despre efectele pe care ar putea să le aibă reducerea tarifului la jumătate pentru plata cu ora.

Vor exista situații în care unii colegi – asta e valabil în toată țara – să nu mai accepte acele ore la plata cu ora, din cauza faptului că nu vor mai avea bani suficienți pentru a face naveta și pentru a desfășura acele ore”, a spus acesta la dezbaterea de marți, 5 august, organizată de Ministerul Educației și Cercetării.

Contextul economic

Potrivit HG 1506/2024, numărul mediu lunar de ore lucrătoare este 165,33, iar salariul minim brut pe economie pentru 2025 este de 4.050 lei.

Asta înseamnă o remunerație minimă de 24,49 lei brut/oră, în timp ce unele categorii de profesori vor fi plătite sub acest prag.

Ministrul Educației, Daniel David, a justificat măsura afirmând că este un calcul corect și atât își permite în acest moment țara.”

Cu toate acestea, sindicatele susțin că Ministerul nu a publicat nicio analiză de impact care să fundamenteze decizia. Astfel, din 1 septembrie 2025, școlile riscă să rămână cu mii de ore neacoperite, iar elevii să intre la cursuri fără profesori pentru disciplinele unde PCO era singura soluție de asigurare a personalului.

Citește și: Profesorii primesc vouchere de vacanță și în 2025. Anunţul făcut de Ministerul Educaţiei, cu puţin timp înainte de începerea noului an şcolar

Procedura pentru încadrarea profesorilor în anul școlar 2025-2026 poate fi consultată mai jos:

Ordin 5.198 Procedura Incadrare Profesori 2025 2026 Monitorul Oficial Partea I Nr. 746Bis by Florina Ilicea

Educație

