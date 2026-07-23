Cu ocazia vizitei președintei Indiei în România, între Universitatea București și Institutul Indian pentru Relații Culturale a fost semnat joi, 23 iulie, un memorandum de înțelegere privind înființarea catedrei de studii indiene.

Memorandumul a fost semnat de profesorul Marian Preda, rectorul Universității București, și Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Republicii India în România.

De asemenea, se va desfășura și un program de cooperare în domeniul științei și tehnologiei între Autoritatea Națională pentru Cercetare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării din România și Departamentul pentru Știință și Tehnologie din cadrul Ministerului Științei și Tehnologiei al Republicii India.

Totodată, cu aceast prilej s-a făcut și o Declarație Comună de intenție în domeniul sportului între Agenția Națională pentru Sport din România și Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii India.

Nicușor Dan, întâlnire cu președintele Indiei

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, în cadrul unei conferinţe comune de presă alături de preşedinta Indiei, Droupadi Murmu, că România şi India au o oportunitate importantă de a-şi consolida relaţiile bilaterale, în special în plan economic.

"Deși relațiile noastre diplomatice au aproape 80 de ani, e prima oară după 30 de ani când un șef de stat indian vine în România, deci vizita dumneavoastră este, aș spune, istorică. Avem un parteneriat vechi, care n-a fost pus niciodată în discuție. Avem însă o mare oportunitate în fața noastră, special în zona economică, și am susținut, și suntem foarte bucuroși că a intrat în vigoare acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și India, și asta deschide posibilități importante între economiile noastre", a arătat Nicuşor Dan.

În acest sens, şeful statului a menţionat Acordul UE - India, care "deschide posibilităţi importante" de colaborare între cele două economii şi a subliniat că dezvoltarea investiţiilor ar putea fi sprijinită şi prin înfiinţarea unei curse aeriene directe între România şi India.

”Sunt bucuros că, în cadrul vizitei dumneavoastră, a fost semnat chiar aici programul de cooperare în știință și tehnologie, în care fiecare dintre țările noastre are o experiență umană și profesioniști care pot să ducă la dezvoltări economice importante. Suntem bucuroși de investițiile indiene în România, și am discutat azi de cum să facem ca investiții indiene în România și investiții românești în India să fie potențate, inclusiv de o legătură aeriană directă între India și România”, a menționat președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a transmis condoleanțe pentru cei patru marinari indieni care au murit în atacul din 19 iulie lângă Odesa și a vorbit cu președintele Indiei despre războiul din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu.