Bacalaureat 2026. Canicula amână proba de la Matematică/Istorie. Anunțul făcut de oficialii Ministerului Educației

Ministerul Educației a anunțat, luni, 29 iunie 2026, că cea de-a doua probă a Bacalaureatului 2026, cea obligatorie a profilului, programată pentru marți, 30 iunie 2026, se amână. „Măsura adoptată are caracter punctual”, anunță oficialii.

UPDATE Calendarul BAC-ului

Modificarea datei susținerii probei la Matematică/Istorie din cadrul Bacalaureatului 2026 este singura, au precizat reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, calendarul rămânând în rest nemodificat.

„Pentru a limita impactul asupra desfășurării examenului și asupra planurilor absolvenților, toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de Bacalaureat rămân nemodificate”, au transmis oficialii MEC.

Ministerul Educației a impus, la sfârșitul săptămânii trecute, măsuri speciale (asigurarea apei potabile, săli ventilate, prezența asistenței medicale) pentru susținerea Bacalaureatului 2026, având în vedere avertizările meteo de caniculă, cea mai mare parte a României fiind sub Cod Roșu. Pentru că regulamentul impune ca centrele de examen să fie exclusiv licee, prevederea a făcut ca organizatorii examenului să nu poată utiliza școli gimnaziale mai noi, dotate complet cu aer condiționat, în anumite unități școlare candidații reclamând temperaturi foarte ridicate.

Cum va continua Bacalaureatul 2026

1 iulie: Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie);

2 iulie: Proba la alegere a profilului și specializării;

3 iulie: Limba și literatura maternă (pentru elevii care au urmat cursurile în limba minorităților);

Afișarea rezultatelor și contestații:

7 iulie: Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)

8 - 9 iulie: Vizualizarea lucrărilor și rezolvarea contestațiilor

13 iulie: Afișarea rezultatelor finale

„Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie) - proba Ec) din cadrul examenului național de Bacalaureat, programată în ziua de marți, 30 iunie, va avea loc miercuri, 1 iulie”, au anunțat oficialii Ministerul Educației.

„Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter excepțional luată ca urmare a prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie (cod roșu - caniculă). S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare, în contextul dat.

Pentru a limita impactul asupra desfășurării examenului și asupra planurilor absolvenților, toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de Bacalaureat rămân nemodificate. Măsura adoptată are caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică/istorie.

Ordinul de ministru urmează să fie publicat în Monitorul Oficial”, au mai transmis reprezentanții ministerului.