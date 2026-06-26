Bacalaureat 2026: măsuri speciale din cauza caniculei. Cum se pregătesc școlile pentru examene

În contextul avertizărilor meteorologice, Ministerul Educației și Cercetării a luat decizia de a interveni proactiv pentru a proteja toate persoanele implicate în desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2026. Oficialii Ministerului au transmis, în cursul zilei de vineri, o adresă oficială către toate inspectoratele școlare din țară, prin care sunt solicitate măsuri menite să asigure atât buna desfășurare a probelor scrise, cât și a procesului ulterior de evaluare a lucrărilor, punând accent pe siguranța candidaților, a cadrelor didactice și a membrilor comisiilor de examen.

Pentru a face față acestor condiții meteo dificile, autoritățile centrale au stabilit o listă de priorități care vizează atât infrastructura, cât și asistența acordată participanților. Astfel, se impune ca în fiecare centru de examen să fie asigurată, în permanență, apă potabilă pentru toți cei prezenți. Totodată, acolo unde este posibil, sălile destinate atât probelor, cât și corecturii lucrărilor și vizualizării acestora de către candidați, ar trebui să fie alese dintre încăperile care beneficiază de o expunere redusă la soare, fiind orientate spre zona umbrită a clădirii, pentru a scădea considerabil senzația de disconfort.

În plus, se recomandă ca utilizarea spațiilor dotate cu sisteme de climatizare funcționale să fie o prioritate, iar pentru a se evita orice problemă tehnică, inspectoratele sunt îndemnate să verifice funcționalitatea acestor instalații. În situațiile în care nu există sisteme de aer condiționat fixe, autoritățile locale sunt sfătuite să caute soluții alternative, precum aparate mobile de aer condiționat sau ventilatoare, cu condiția ca acestea să nu interfereze cu regulile stricte de desfășurare a examenului. De asemenea, se recomandă aerisirea periodică a sălilor, atâta timp cât această operațiune nu perturbă concentrarea candidaților sau procesul de evaluare.

Lista completă de măsuri recomandate inspectoratelor

„Având în vedere atenționările meteorologice emise pentru perioada următoare, care vizează temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat, precum și necesitatea asigurării unor condiții corespunzătoare pentru desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2026 și a activității de evaluare a lucrărilor scrise, vă solicităm să dispuneți toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății și siguranței candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor.

În acest sens, se vor avea în vedere, după caz, următoarele măsuri: