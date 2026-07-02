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Bacalaureat 2026 | Subiecte accesibile la Fizică, dar cu o piedică spre nota 10. Profesor: „A fost un exercițiu-capcană unde mulți nu s-au prins”

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Absolvenții de liceu care au ales Fizica în cadrul probei la alegere a profilului și specializării, susținută joi, 2 iulie, au primit subiecte pe care profesorii le consideră abordabile și bine construite. 

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Analiza probei scrise de Fizică, de la examenul de Bacalaureat 2026. FOTO: Arhiva Adevărul

Potrivit profesoarei Carmen Hîrnea, dificultatea examenului a fost similară cu cea din anul precedent, iar elevii care s-au pregătit constant pe parcursul anului nu ar trebui să întâmpine probleme majore. 

Singurul moment care a creat dificultăți a fost un exercițiu-capcană de la ultimul subpunct al secțiunii de electricitate, însă, în ansamblu, testarea a fost una corectă și accesibilă pentru toți candidații care au depus un minim de efort.

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Un examen accesibil pentru elevii care s-au pregătit constant

Profesoara Carmen Hîrnea a oferit o primă evaluare a subiectelor, subliniind că gradul de dificultate este comparabil cu cel al anului trecut și că nu au existat surprize majore pentru candidați. 

Diferențele dintre profilele teoretic și tehnologic au fost minore, iar elevii de la tehnologic au beneficiat de întrebări ușor mai simple, ceea ce a echilibrat șansele de reușită pentru toți participanții. 

„Pentru elevii care s-au străduit pe parcursul anului să rezolve modele de subiecte nu ar trebui să apară probleme. Dificultatea este asemănătoare cu cea de anul trecut. Între profilele teoretic și tehnologic problemele seamănă destul de mult ca aspect, dar au avut parte de întrebări puțin mai ușoare cei de la tehnologic”, a explicat profesoara, pentru „Adevărul” confirmând că structura și conținutul examenului au fost în concordanță cu așteptările elevilor și cu programa școlară.

Capcana de la electricitate, singurul moment de dificultate

Singurul element care a creat confuzie în rândul candidaților a fost, potrivit profesoarei, un exercițiu de la ultimul subpunct al secțiunii de electricitate, unde elevii au avut nevoie de mai multă atenție și o înțelegere mai profundă a fenomenelor fizice studiate. 

Bacalaureat 2026. Baremele și subiectele pentru cea de-a treia probe scrisă, publicate de Ministerul Educației

Profesoara a precizat că, din discuțiile cu elevii săi, a reieșit că mulți au întâmpinat dificultăți acolo, unii dintre ei nereușind să identifice rezolvarea corectă. 

„A fost un exercițiu-capcană care le-a pus mai multe probleme, la un ultimul subpunct al părții de electricitate. Din ce am mai vorbit cu elevii mei, acolo au avut mici bătăi de cap, unii nu s-au prins. Dar în rest, examenul a fost foarte accesibil”, a detaliat profesoara.

Profesoara Carmen Hîrnea este optimistă în ceea ce privește rezultatele elevilor săi, estimând că majoritatea dintre ei se așteaptă la note peste 8

„Printre elevii mei toți se așteaptă la note peste 8, tocmai de aceea cred că a fost un examen pe care orice elev îl putea trece cu un minim efort”, a conchis profesoara, pentru „Adevărul”.

Bacalaureat 2026: Ce urmează după proba de joi. Calendarul contestațiilor și al afișării rezultatelor

Pentru majoritatea candidaților, seria probelor scrise s-a încheiat joi, odată cu testarea la disciplina aleasă. 

Excepție fac elevii care aparțin minorităților naționale, care vor mai susține vineri, 3 iulie, proba scrisă la limba și literatura maternă. 

Următoarea etapă esențială pentru toți absolvenții este afișarea rezultatelor inițiale, programată pentru marți, 7 iulie, până la ora 12:00.

 În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, se deschide fereastra pentru vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, proces care continuă și în zilele de 8 și 9 iulie. 

Ministerul Educației a stabilit că vizualizarea lucrărilor are un caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora, iar candidații minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau de un reprezentant legal.

Contestațiile depuse de candidați vor fi soluționate în perioada 9-10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 13 iulie. 

Comunicarea rezultatelor, indiferent de etapă, se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților, conform prevederilor legale privind protecția datelor personale. 

Pentru a fi declarat „reușit”, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiții esențiale: să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă media generală de cel puțin 6 la probele scrise. 

Candidații care nu îndeplinesc aceste cerințe sunt declarați „respinși” și pot participa la sesiunea a doua de Bacalaureat, programată în perioada iulie-august 2026. 

Pentru a sprijini buna desfășurare a examenului, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția candidaților și a părinților linia TELVERDE 0800801100, destinată sesizării eventualelor disfuncționalități privind organizarea și desfășurarea examenului. 

În zilele în care se desfășoară probele scrise, linia este activă între orele 8:00 și 16:00, cu excepția zilei de vineri, 3 iulie, când intervalul de funcționare a fost cuprins între orele 8:00 și 14:00. 

Această măsură oferă un canal oficial de comunicare pentru orice problemă legată de logistică sau de respectarea regulamentelor, asigurând astfel un proces cât mai transparent și echitabil pentru toți candidații.

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