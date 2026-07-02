search
Joi, 2 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Bacalaureat 2026 | Profesorul Ionela Cociorva decodifică subiectele la Biologie: Detaliile fine care fac diferența între o notă de 7 și una de 10

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Absolvenții de liceu care au optat pentru disciplinele din aria Biologiei în cadrul probei la alegere a profilului și specializării, susținută joi, 2 iulie, au primit subiecte de dificultăți diferite, în funcție de specializare. 

bacalaureat elevi proba scrisa
Analiza subiectelor de Anatomie și Biologie vegetală, de la Bacalaureat 2026. FOTO: Freepik

Ionela Cociorva, profesoară de Biologie la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București, a analizat pentru „Adevărul” subiectele probelor scrise de Anatomie și Biologie vegetală, oferind o perspectivă detaliată asupra gradului de dificultate și a punctelor-cheie care au făcut diferența între o notă de trecere și una maximă. 

Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Anatomie (1) png
Imaginea 1/5: Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Anatomie (1) png
Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Anatomie (1) png
Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Anatomie (2) png
Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Anatomie (3) png
Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Anatomie (4) png
Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Anatomie (5) png
Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Biologie vegetală (1) png
Imaginea 1/5: Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Biologie vegetală (1) png
Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Biologie vegetală (1) png
Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Biologie vegetală (2) png
Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Biologie vegetală (3) png
Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Biologie vegetală (4) png
Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Biologie vegetală (5) png

Anatomie: subiect abordabil, cu o singură provocare pentru nota 10

Potrivit profesoarei Ionela Cociorva, proba la Anatomie a fost una accesibilă, cu un grad de dificultate mediu, care nu a creat obstacole majore pentru candidați. 

„Gradul de dificultate a fost mediu, se putea lua notă de trecere fără probleme, absolut fără probleme. Pentru nota maximă trebuiau să știe câteva amănunte, care făceau diferența între un 8-10, să zicem”, a explicat profesoara. 

Primul subiect, care a vizat sistemul nervos simpatic și parasimpatic, a fost considerat „foarte rezonabil și abordabil, fără a ridica probleme majore pentru elevi”

La subiectul al doilea, candidații au avut de rezolvat o problemă de genetică și una de transfuzie de sânge, compatibilitate de grupe, ambele respectând exact modelul propus de Minister și fiind exersate în clasă. 

„Tipurile de probleme s-au tot lucrat la clasă, deci ușoare, fără dificultăți, fără chițibușuri, fără nimic. Deci subiectul 2 foarte, foarte ușor, aș zice”, a precizat profesoara.

Singura provocare pentru candidații care aspiră la nota maximă a apărut la subiectul al treilea, dedicat sistemului endocrin. 

„Aici s-ar fi putut face diferența între nota maximă și mai puțin, pentru că le-a dat din sistemul endocrin. Din sistemul endocrin se lucrează mult. Singura mică dificultate ar fi reprezentat întrebările de amănunt referitoare la glandele suprarenale, hormoni suprarenali. În rest, mini-eseul despre tiroidă și variațiile hormonale ale acesteia nu ar fi trebuit să le pună probleme”, a detaliat profesoara.

Biologie vegetală: subiect mediu spre greu, cu cerințe diverse și detalii fine

În schimb, proba la Biologie vegetală a fost considerată mai solicitantă, cu un grad de dificultate mediu spre greu, care a necesitat o pregătire temeinică din partea candidaților. 

„Subiectul a fost destul de dificil, mediu spre greu, se putea lua nota de trecere, dar pentru nota bună elevul trebuia să știe multe amănunte”, a explicat profesoara. 

Primul subiect a acoperit o gamă largă de capitole din biologie, ceea ce a făcut ca această secțiune să fie una dificilă pentru elevi.

„La subiectul 1 au trecut prin majoritatea capitolelor din biologie, deci întrebări din regnuri, tipuri de țesut osos, itemi din diviziune, din plante, din analizator, din respirație, deci destul de greu”, a explicat profesoara.

Bacalaureat 2026 | Analiza subiectelor la Geografie. De ce examenul din acest an a testat gândirea analitică, nu reproducerea mecanică

La subiectul al doilea, partea mai grea a constat în cunoașterea temeinică a rolului elementelor figurate ale sângelui.

„Partea mai grea a fost pentru elevii care nu au învățat temeinic rolul elementelor figurate ale sângelui. Prima problemă, cea de sânge, a fost tipică, conform modelului ministerului, cea de-a doua, problema de genetică, a fost accesibilă. Dificultatea ar fi fost pentru copii să stabilească genotipul părinților, dar presupun că cei mai mulți au reușit să facă acest lucru, deci subiectul 2 era rezolvabil”, a precizat profesoara.

În ceea ce privește subiectul al treilea, profesoara a precizat:

„Au avut de realizat comparația între celula procariotă și celula eucariotă, dar vorbind doar de procariotă, aici se putea lua punctajul maxim. Mai greu a fost pentru elevi subiectul referitor la alcătuirea unor afirmații privind ciclul celular. Ultimul subiect, rinichiul, abordabil, rezonabil. Deși subiectul a fost mediu spre greu, putea fi luată nota de trecere, dar pentru nota maximă trebuiau să știe foarte bine.”

Bacalaureat 2026: Ce urmează, după proba de joi

În cazul elevilor care fac parte din minorități naționale, aceștia vor mai avea o probă scrisă vineri, la limba maternă.

Următoarea etapă esențială este afișarea rezultatelor inițiale, programată pentru marți, 7 iulie, până la ora 12:00. 

În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, se deschide fereastra pentru vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, proces care continuă și în zilele de 8 și 9 iulie.

Ministerul Educației a stabilit că vizualizarea lucrărilor are un caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora.

Candidații minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau de un reprezentant legal în momentul vizualizării.

Procesul depunerii contestațiilor

Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor, iar vizualizarea nu obligă candidatul la depunerea contestației.

Contestațiile depuse de candidați vor fi soluționate în perioada 9-10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 13 iulie. 

Comunicarea rezultatelor, indiferent de etapă, se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților, conform prevederilor legale privind protecția datelor personale.

Bacalaureat 2026. Baremele și subiectele pentru cea de-a treia probe scrisă, publicate de Ministerul Educației

Pentru a fi declarat „reușit”, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiții esențiale. În primul rând, trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, care au avut loc în perioada 8-17 iunie. În al doilea rând, trebuie să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea. În final, trebuie să obțină cel puțin media 6 la probele scrise, media fiind calculată ca medie aritmetică a notelor obținute la cele patru probe scrise – pentru elevii care susțin și proba la limba maternă – sau la cele trei probe, pentru ceilalți candidați. Candidații care nu îndeplinesc aceste cerințe sunt declarați „respinși” și pot participa la sesiunea a doua de Bacalaureat, programată în perioada iulie-august 2026.

Pentru a sprijini buna desfășurare a examenului, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția candidaților și a părinților linia TELVERDE 0800801100, destinată sesizării eventualelor disfuncționalități privind organizarea și desfășurarea examenului. În zilele în care se desfășoară probele scrise, linia este activă între orele 8:00 și 16:00, cu excepția zilei de vineri, 3 iulie, când intervalul de funcționare a fost cuprins între orele 8:00 și 14:00. Această măsură oferă un canal oficial de comunicare pentru orice problemă legată de logistică sau de respectarea regulamentelor, asigurând astfel un proces cât mai transparent și echitabil pentru toți candidații. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat de anunțul făcut în direct
digi24.ro
image
Ilie Bolojan anunță când s-ar putea ieftini carburanții: „Prețurile ar putea reveni la nivelul dinaintea lunii martie”
stirileprotv.ro
image
Detalii revoltătoare ies la iveală în scandalul azilelor groazei din Bihor. Viorel Pașca a lăsat un cadavru pe treptele unei primării, în semn de „protest”
gandul.ro
image
Toți șoferii fac ACEEAȘI greșeală înainte de concediu. Regula de 0,2 care îți poate SALVA vacanța
mediafax.ro
image
Gigi Becali a ales jucătorul surpriză U21 la FCSB: „Chiar dacă nu ar fi regula, ar fi jucat oricum!”
fanatik.ro
image
Cine sunt, cu nume și prenume, membrii rețelei conduse de Pașca, reținuți de DIICOT: soția, trei fii și două nurori, toți prinși de patru agenți sub acoperire
libertatea.ro
image
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri prezidențiale în Ucraina
digi24.ro
image
Comenzile pentru noul model Dacia Sandero Stepway au fost deschise, dar prețul e cam piperat
gsp.ro
image
Lucas Trejo a fost sedat, după ce și-a pierdut soția și copiii în cutremurul din Venezuela. Anunțul familiei
digisport.ro
image
Grecia luptă cu invazia peștilor-iepure toxici. Câte exemplare a prins într-o singură zi un un elev de 15 ani
click.ro
image
Ucraina refuză blindatele donate de o țară UE. Au costat o avere, dar au grave probleme tehnice: „Acum, în sfârșit, pot fi casate"
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Adolescenţi loviţi mortal de tren în Mediaş, după ce s-au ferit de altă locomotivă
observatornews.ro
image
Zodia BLESTEMATĂ în iulie 2026. Neti Sandu anunță o dublă lovitură pentru acești nativi
cancan.ro
image
Când vom avea o nouă formulă de calcul pentru pensii mai mari? Ministerul muncii, răspuns dezamăgitor
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
prosport.ro
image
Copiii din România ar putea pierde accesul la TikTok, Instagram și alte rețele sociale. UE pregătește interdicția
playtech.ro
image
Inna, mesaj emoționant la un an de la moartea lui Mihai Leu. Cântăreața nu l-a uitat pe legendarul sportiv
fanatik.ro
image
Vânzările de locuințe intră în raportările ANAF din iulie 2026. Ce declară notarii și când trebuie să depună proprietarul formular separat
ziare.com
image
"Abject" și "dezgustător". Nu s-a putut abține și a spus-o la TV, în timpul meciului de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Crina Abrudan a încins Dubaiul! De la piscina situată la etajul 77 până la podiumurile de modă, vedeta și-a etalat corpul bine lucrat la sală
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care s-a mutat Ileana Sterp după divorț. Este gard în gard cu mama Geta și e o splendoare. Amenajată în stil rustic, locuința este ceva ce rar vezi / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Ileana Badiu mai în formă ca niciodată după operație! Vedeta a trecut peste toate greutățile și a început să le care FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Comenzile pentru noul model Dacia Sandero Stepway au fost deschise » Care este prețul de pornire
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă. O țeapă de 30.000 de euro a băgat-o pe Iulia Mîzgan în depresie. „Nu am fost atentă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 3 iulie. Săgetătorii au planuri mari la locul de muncă, iar Leii au probleme de sănătate
click.ro
image
Italienii renunță la aragaz în timpul caniculei. Ce preparate aleg în locul mâncărurilor gătite
click.ro
Kate Middleton și William în Bahamas GettyImages 1239502886 jpg
Cât de slabă e, de fapt, prințesa? Kate Middleton, așa cum n-am mai văzut-o după diagnosticul de cancer: într-un șort mini
okmagazine.ro
retete chiftele jpg
Cum prepari chiftele pufoase și aromate care impresionează la masa familiei
clickpentrufemei.ro
Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria Alexandru Macedonski, în curs de reabilitare (© Facebook / Cosmin Vasile)
Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria poetul Alexandru Macedonski, transformată în muzeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alex Ciucu i-a făcut avansuri Ioanei Ginghină? Replica designerului: „Îi respect familia, era deja căsătorită!” Ce admiră la actriță?
image
Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă. O țeapă de 30.000 de euro a băgat-o pe Iulia Mîzgan în depresie. „Nu am fost atentă”

OK! Magazine

image
Nesigur și temător? Regele Charles și-a chemat fiul și frații la palat, înainte de confruntarea cu Harry. Marea absentă de la cina secretă

Click! Pentru femei

image
Nunta lui Taylor Swift va dura 10 ore! Ce alte detalii despre marele eveniment au fost făcute publice

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza