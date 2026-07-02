Bacalaureat 2026 | Profesorul Ionela Cociorva decodifică subiectele la Biologie: Detaliile fine care fac diferența între o notă de 7 și una de 10

Absolvenții de liceu care au optat pentru disciplinele din aria Biologiei în cadrul probei la alegere a profilului și specializării, susținută joi, 2 iulie, au primit subiecte de dificultăți diferite, în funcție de specializare.

Ionela Cociorva, profesoară de Biologie la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București, a analizat pentru „Adevărul” subiectele probelor scrise de Anatomie și Biologie vegetală, oferind o perspectivă detaliată asupra gradului de dificultate și a punctelor-cheie care au făcut diferența între o notă de trecere și una maximă.

→ Imaginea 1/5: Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Anatomie (1) png

→ Imaginea 1/5: Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Biologie vegetală (1) png

Anatomie: subiect abordabil, cu o singură provocare pentru nota 10

Potrivit profesoarei Ionela Cociorva, proba la Anatomie a fost una accesibilă, cu un grad de dificultate mediu, care nu a creat obstacole majore pentru candidați.

„Gradul de dificultate a fost mediu, se putea lua notă de trecere fără probleme, absolut fără probleme. Pentru nota maximă trebuiau să știe câteva amănunte, care făceau diferența între un 8-10, să zicem”, a explicat profesoara.

Primul subiect, care a vizat sistemul nervos simpatic și parasimpatic, a fost considerat „foarte rezonabil și abordabil, fără a ridica probleme majore pentru elevi”.

La subiectul al doilea, candidații au avut de rezolvat o problemă de genetică și una de transfuzie de sânge, compatibilitate de grupe, ambele respectând exact modelul propus de Minister și fiind exersate în clasă.

„Tipurile de probleme s-au tot lucrat la clasă, deci ușoare, fără dificultăți, fără chițibușuri, fără nimic. Deci subiectul 2 foarte, foarte ușor, aș zice”, a precizat profesoara.

Singura provocare pentru candidații care aspiră la nota maximă a apărut la subiectul al treilea, dedicat sistemului endocrin.

„Aici s-ar fi putut face diferența între nota maximă și mai puțin, pentru că le-a dat din sistemul endocrin. Din sistemul endocrin se lucrează mult. Singura mică dificultate ar fi reprezentat întrebările de amănunt referitoare la glandele suprarenale, hormoni suprarenali. În rest, mini-eseul despre tiroidă și variațiile hormonale ale acesteia nu ar fi trebuit să le pună probleme”, a detaliat profesoara.

Biologie vegetală: subiect mediu spre greu, cu cerințe diverse și detalii fine

În schimb, proba la Biologie vegetală a fost considerată mai solicitantă, cu un grad de dificultate mediu spre greu, care a necesitat o pregătire temeinică din partea candidaților.

„Subiectul a fost destul de dificil, mediu spre greu, se putea lua nota de trecere, dar pentru nota bună elevul trebuia să știe multe amănunte”, a explicat profesoara.

Primul subiect a acoperit o gamă largă de capitole din biologie, ceea ce a făcut ca această secțiune să fie una dificilă pentru elevi.

„La subiectul 1 au trecut prin majoritatea capitolelor din biologie, deci întrebări din regnuri, tipuri de țesut osos, itemi din diviziune, din plante, din analizator, din respirație, deci destul de greu”, a explicat profesoara.

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La subiectul al doilea, partea mai grea a constat în cunoașterea temeinică a rolului elementelor figurate ale sângelui.

„Partea mai grea a fost pentru elevii care nu au învățat temeinic rolul elementelor figurate ale sângelui. Prima problemă, cea de sânge, a fost tipică, conform modelului ministerului, cea de-a doua, problema de genetică, a fost accesibilă. Dificultatea ar fi fost pentru copii să stabilească genotipul părinților, dar presupun că cei mai mulți au reușit să facă acest lucru, deci subiectul 2 era rezolvabil”, a precizat profesoara.

În ceea ce privește subiectul al treilea, profesoara a precizat:

„Au avut de realizat comparația între celula procariotă și celula eucariotă, dar vorbind doar de procariotă, aici se putea lua punctajul maxim. Mai greu a fost pentru elevi subiectul referitor la alcătuirea unor afirmații privind ciclul celular. Ultimul subiect, rinichiul, abordabil, rezonabil. Deși subiectul a fost mediu spre greu, putea fi luată nota de trecere, dar pentru nota maximă trebuiau să știe foarte bine.”

Bacalaureat 2026: Ce urmează, după proba de joi

În cazul elevilor care fac parte din minorități naționale, aceștia vor mai avea o probă scrisă vineri, la limba maternă.

Următoarea etapă esențială este afișarea rezultatelor inițiale, programată pentru marți, 7 iulie, până la ora 12:00.

În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, se deschide fereastra pentru vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, proces care continuă și în zilele de 8 și 9 iulie.

Ministerul Educației a stabilit că vizualizarea lucrărilor are un caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora.

Candidații minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau de un reprezentant legal în momentul vizualizării.

Procesul depunerii contestațiilor

Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor, iar vizualizarea nu obligă candidatul la depunerea contestației.

Contestațiile depuse de candidați vor fi soluționate în perioada 9-10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 13 iulie.

Comunicarea rezultatelor, indiferent de etapă, se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților, conform prevederilor legale privind protecția datelor personale.

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Pentru a fi declarat „reușit”, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiții esențiale. În primul rând, trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, care au avut loc în perioada 8-17 iunie. În al doilea rând, trebuie să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea. În final, trebuie să obțină cel puțin media 6 la probele scrise, media fiind calculată ca medie aritmetică a notelor obținute la cele patru probe scrise – pentru elevii care susțin și proba la limba maternă – sau la cele trei probe, pentru ceilalți candidați. Candidații care nu îndeplinesc aceste cerințe sunt declarați „respinși” și pot participa la sesiunea a doua de Bacalaureat, programată în perioada iulie-august 2026.

Pentru a sprijini buna desfășurare a examenului, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția candidaților și a părinților linia TELVERDE 0800801100, destinată sesizării eventualelor disfuncționalități privind organizarea și desfășurarea examenului. În zilele în care se desfășoară probele scrise, linia este activă între orele 8:00 și 16:00, cu excepția zilei de vineri, 3 iulie, când intervalul de funcționare a fost cuprins între orele 8:00 și 14:00. Această măsură oferă un canal oficial de comunicare pentru orice problemă legată de logistică sau de respectarea regulamentelor, asigurând astfel un proces cât mai transparent și echitabil pentru toți candidații.