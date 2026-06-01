Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
Încep înscrierile la Bac 2026. Acte necesare și termenul limită

Ministerul Educației a stabilit calendarul pentru examenul de Bacalaureat 2026, inclusiv perioada de înscriere pentru sesiunea de vară. Elevii din clasele terminale și absolvenții din anii anteriori trebuie să depună dosarele la unitățile de învățământ, în perioada stabilită oficial, pentru a putea participa la examen.

Examenul de Bacalaureat 2026 intră în etapa înscrierilor, iar elevii de clasa a XII-a și a XIII-a trebuie să depună dosarele în perioada stabilită de Ministerul Educației. Înscrierea este obligatorie pentru toți candidații care vor să participe la probele examenului național.

Înscrierea la Bacalaureat 2026 începe din 2 iunie

Potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației, înscrierile pentru sesiunea de vară a Bacalaureatului 2026 au loc în perioada 2–4 iunie 2026.

În această etapă, elevii de clasa a XII-a și a XIII-a trebuie să își depună dosarele la liceele unde au studiat. Înscrierea este obligatorie pentru toți candidații care doresc să susțină probele examenului național.

În cazul absolvenților din promoțiile anterioare, înscrierea se face la centrele stabilite de inspectoratele școlare.

Acte necesare pentru înscrierea la Bac

Pentru înscrierea la Bacalaureat 2026, candidații trebuie să pregătească un dosar cu documente standard. Lista poate varia ușor în funcție de liceu, însă în mod obișnuit sunt solicitate mai multe acte esențiale.

Printre documentele necesare se numără cererea-tip de înscriere, copia cărții de identitate, certificatul de naștere în copie, foaia matricolă și, în unele cazuri, o fotografie tip buletin. Pentru absolvenții din promoțiile anterioare poate fi necesară și o adeverință de absolvire, iar acolo unde este cazul se adaugă documente privind echivalarea competențelor.

În multe situații, o parte dintre aceste documente se află deja în dosarul elevului, iar înscrierea se finalizează prin confirmarea datelor la secretariatul liceului.

Cine se poate înscrie la sesiunea de vară a Bacului

La Bacalaureatul 2026 se pot înscrie elevii din clasele terminale de liceu, dar și absolvenții din promoțiile anterioare care nu au promovat examenul.

De asemenea, pot participa candidații care doresc să își îmbunătățească notele la anumite probe.

Un aspect esențial este încheierea situației școlare. Elevii trebuie să fi promovat toate clasele liceale pentru a putea susține examenul.

Elevii care au corigențe nu se pot înscrie la Bacalaureat până nu promovează examenele restante. Doar după încheierea situației școlare aceștia sunt considerați absolvenți și pot participa la sesiunea de examen.

Calendarul complet al examenului

Sesiunea de vară a Bacalaureatului 2026 se desfășoară în mai multe etape, de la înscriere până la afișarea rezultatelor finale.

Înscrierile au loc între 2 și 4 iunie 2026, iar cursurile pentru clasele terminale se încheie pe 4 iunie 2026.

Evaluarea competențelor începe imediat după această perioadă. Proba de comunicare orală în limba română (proba A) se desfășoară între 8 și 10 iunie 2026. Competențele în limba maternă (proba B) au loc între 10 și 11 iunie, iar competențele într-o limbă străină (proba C) între 11 și 12 iunie. Probele digitale (proba D) sunt programate între 15 și 17 iunie 2026.

Probele scrise încep la finalul lunii iunie. Limba și literatura română (proba E.a) este programată pe 29 iunie, proba obligatorie a profilului (E.c) pe 30 iunie, iar proba la alegere a profilului și specializării (E.d) pe 2 iulie. Limba și literatura maternă (E.b) se susține pe 3 iulie 2026.

Rezultatele inițiale sunt afișate pe 7 iulie 2026, urmate de perioada de contestații și vizualizare a lucrărilor între 7 și 10 iulie. Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie 2026.

