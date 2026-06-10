Bacalaureat 2026: Elevii susțin proba orală la limba maternă. Ce trebuie să știe candidații

Miercuri, 10 iunie, elevii clasei a XII-a vor susține evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă din cadrul examenului național de bacalaureat 2026.

Probele de evaluare a competențelor din cadrul primei sesiuni (iunie - iulie) a examenului național de bacalaureat 2026 se desfășoară în intervalul 8 - 17 iunie în conformitate cu următorul calendar:

8 - 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română [proba A];

10 - 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă [proba B];

11 - 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională [proba C];

15 - 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale [proba D].

Ministerul Educației transmite că sunt așteptați să susțină examenul în prima sesiune peste 130.000 de candidați (absolvenți de liceu din promoția curentă și din seriile anterioare).

Probele A și B de la bacalaureat evaluează competențele de comunicare orală în limba română și în limba maternă. Candidații sunt examinați de doi profesori, care stabilesc independent nivelul de competență pe baza unei grile ce urmărește înțelegerea unui text scris și capacitatea de a susține diferite tipuri de discursuri orale (descriptiv, informativ, narativ sau argumentativ).

Rezultatele nu sunt exprimate prin note, ci prin trei niveluri de competență: utilizator mediu, utilizator avansat și utilizator experimentat.

Dacă profesorii acordă niveluri diferite, se aplică reguli speciale pentru stabilirea rezultatului final.

Candidații nu pot schimba biletul de examen, iar cei care refuză să răspundă la întrebări sunt considerați absenți la probă. Biletele de examen sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și nu sunt făcute publice, cu excepția modelelor oficiale publicate pentru pregătire.

De asemenea, elevii cu dizabilități pot beneficia de condiții speciale, inclusiv timp suplimentar pentru pregătirea și susținerea răspunsului.

De asemenea, candidații nu au voie să introducă în sălile de examen telefoane mobile, căști, dispozitive electronice sau alte materiale care ar putea facilita comunicarea ori rezolvarea subiectelor. Încălcarea acestor reguli atrage eliminarea din examen, indiferent dacă obiectele respective au fost folosite sau nu. Toate probele sunt monitorizate și înregistrate audio-video.

Probele scrise din sesiunea iunie - iulie 2026 vor începe luni, 29 iunie cu examenul la Limba şi literatura română.