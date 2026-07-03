Europa se încălzește de două ori mai repede decât restul lumii: cum se schimbă definitiv verile

Valurile de căldură care au lovit Europa în această vară nu mai sunt excepții, ci ar putea deveni o caracteristică obișnuită a climatului continentului, avertizează oamenii de știință. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) susține că guvernele trebuie să trateze canicula la fel de serios precum epidemiile de gripă din sezonul rece și să pregătească infrastructura pentru un viitor tot mai fierbinte.

Europa a înregistrat în această vară temperaturi record, iar efectele au fost resimțite în numeroase state. În Germania, Cehia și Polonia s-au atins 40 de grade Celsius, iar în Franța temperaturile au urcat până la 44 de grade. După valul de căldură au urmat furtuni violente, iar autoritățile franceze estimează că aproximativ 1.000 de decese în exces au fost asociate temperaturilor extreme.

Potrivit unui studiu realizat de World Weather Attribution (WWA), citat de Aljazeea, episoade de căldură de o asemenea intensitate sunt în prezent de zeci sau chiar sute de ori mai probabile decât în 2003 și practic inexistente în urmă cu 50 de ani.

Europa se încălzește de două ori mai repede decât media globală

Specialiștii explică faptul că Europa se încălzește de aproximativ două ori mai rapid decât media globală, ceea ce face ca fenomenele meteorologice extreme să devină tot mai frecvente.

„Este ca și cum linia de start a unei curse ar fi fost mutată mult mai aproape de linia de sosire”, explică Akshay Deoras, cercetător la Universitatea din Reading. În opinia sa, încălzirea globală a schimbat condițiile de bază, astfel încât același tip de configurație atmosferică produce acum temperaturi mult mai ridicate decât în urmă cu câteva decenii.

Modelele climatice analizate de WWA arată că, dacă emisiile de gaze cu efect de seră se mențin la nivelurile actuale, valuri de căldură precum cele din această vară ar putea avea loc o dată la câteva decenii, iar până la mijlocul secolului astfel de temperaturi ar putea deveni obișnuite în timpul verii.

Unele efecte sunt deja ireversibile

Profesorul Hannah Cloke, de la Universitatea din Reading, avertizează că o parte din schimbările observate în prezent sunt deja imposibil de inversat.

Ghețarii alpini, care alimentează marile râuri europene, s-au redus atât de mult încât nu mai pot reveni la dimensiunile anterioare, iar aportul lor la debitele de vară este deja diminuat permanent.

Totuși, experții spun că viitorul nu este complet decis. Reducerea emisiilor poate limita intensitatea și frecvența valurilor de căldură, iar investițiile în infrastructură și sisteme de avertizare pot reduce numărul victimelor.

Mii de decese provocate de căldură

Directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge, avertizează că mortalitatea asociată temperaturilor ridicate este în creștere și că locuințele europene nu sunt adaptate noilor condiții climatice.

Potrivit estimărilor Lancet Countdown Europe, aproximativ 62.000 de persoane au murit în Europa din cauza căldurii în 2024, iar numărul victimelor ar putea crește semnificativ până în 2050 dacă nu sunt luate măsuri.

OMS recomandă ca valurile de căldură să fie tratate ca un fenomen previzibil, nu ca o situație excepțională, iar autoritățile să investească în modernizarea clădirilor, sisteme eficiente de avertizare și identificarea persoanelor cele mai vulnerabile, în special a vârstnicilor care locuiesc singuri.

Experții subliniază că viitorul verilor europene depinde de deciziile luate în prezent. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea infrastructurii pot face diferența între veri dificile și veri care vor depăși capacitatea societății de a le gestiona.