Netanyahu și Trump au stabilit o întâlnire în SUA, în ciuda tensiunilor din ultimele săptămâni

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump au convenit să se întâlnească în curând în SUA, în urma unei discuţii telefonice avute vineri, 3 iulie.

Această discuţie are loc pe fondul unor relatări privind tensiunile dintre cei doi lideri cu privire la eforturile de a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, care a început la sfârşitul lunii februarie cu bombardamente americano-israeliene asupra Iranului, scrie Agerpres.

„Prim-ministrul (Neyanyahu n.red) a subliniat în conversaţia lor că Statele Unite sunt garanţii libertăţii în lume şi că Israelul apreciază foarte mult legăturile strânse dintre cele două naţiuni”, afirmă biroul premierului israelian într-un comunicat.

Netanyahu l-a felicitat pe Trump cu prilejul celei de-a 250-a aniversări a independenţei SUA şi cei doi lideri „au convenit să se întâlnească în curând în SUA”, se adaugă în text.

Deși SUA sunt principalul aliat al Israelului, Trump a lansat o serie de critici la adresa lui Netanyahu în ultimele săptămâni, întrucât ofensiva Israelului în Liban împotriva grupării şiite pro-iraniene Hezbollah a ameninţat negocierile de pace cu Iranul.

Luna trecută, Trump a afirmat că Netanyahu „nu are nicio judecată”, în contextul atacurilor israeliene asupra Beirutului.

„De ce a trebuit Bibi să lanseze un atac? Am fost atât de nervos. I-am spus-o clar. Nu are nicio judecată. I-am transmis asta direct”, i-ar fi mărturisit Trump jurnalistului american.

În fața acestei crize, Donald Trump a reacționat public pe platforma sa, Truth Social, făcând un apel ferm la moderație și transmițând un semnal clar către Tel Aviv:

„Atacul din această dimineață (duminică n.r) asupra Beirutului nu ar fi trebuit să aibă loc, mai ales într-o zi specială, când suntem atât de aproape de un acord de pace cu Iranul. Israelul are dreptul să se apere, dar atacul la care a răspuns a fost mic și nesemnificativ, nimeni nu a fost rănit sau ucis, și nu ar trebui să perturbe acest proces important.

Toate părțile ar trebui să dea înapoi. Nu ar mai trebui să existe atacuri ale Israelului nicăieri în Liban, dar nici atacuri din partea vreunei alte părți, inclusiv Hezbollah, împotriva Israelului. Acesta ar putea fi începutul unei păci lungi și frumoase – să nu dăm cu piciorul acestei șanse!”