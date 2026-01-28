Cât plătește TVR pentru participarea României la Eurovision 2026. Adriana Săftoiu: Decizia a aparținut Consiliului de Administrație

În ciuda crizei bugetare cu care se confruntă, Televiziunea Română este gata să cheltuie sume importante pentru participarea României la Eurovision 2026, concurs ce urmează să se desfășoare la Viena. Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, taxa pe care TVR o va achita către organizatorul competiției, European Broadcasting Union, se ridică la aproximativ 75.000 de euro, sumă la care se adaugă și alte costuri legate de organizarea selecției naționale, respectiv cheltuieli logistice de participare.

Într-un răspuns oficial transmis la solicitarea ziarului „Adevărul”, TVR nu a dorit să comunice valoarea taxei de participare, invocând clauze de confidențialitate impuse de organizatorul european.

„Conform prevederilor CONFIRMATION OF PARTICIPATION FORM, documentul semnat de European Broadcasting Union (EBU), organizatorul Eurovision Song Contest, și Televiziunea Română, în calitate de participant, informațiile financiare legate de colaborarea pentru ESC 2026 sunt confidențiale”, au transmis reprezentanții TVR la solicitarea „Adevărul”.

În schimb, aceștia au comunicat bugetul alocat pentru producția Selecției Naționale. Acesta se ridică la aproximativ 150.000 de lei, sumă care va fi acoperită parțial printr-un parteneriat.

Sursele „Adevărul” au explicat însă motivul real din spatele acestui refuz. Taxa standard pe care o plătesc statele pentru participare se ridică, în mod normal, la aproximativ 150.000 de euro. Din cauza problemelor financiare, oficialii români au negociat această sumă și au obținut o reducere la jumătate. Astfel, România va plăti circa 75.000 de euro.

„Decizia a aparținut Consiliului de Administrație”

Contactată pentru a explica oportunitatea participării României la Eurovision 2026 în aceste condiții, directorul general al TVR, Adriana Săftoiu, a precizat că hotărârea a fost inițiată în timpul mandatului de director al lui Dan Turturică, fiind aprobată de Consiliul de Administrație

„Decizia nu a fost luată de actuala conducere în prima fază. Eu, după ce am preluat conducerea, am găsit o decizie a fostului Consiliu de Administrație, prin care au votat participarea României la Eurovision, în funcție de resursele bugetare. Iar noi, pe data de 10 decembrie, aveam o dată limită la care trebuia să comunicăm dacă participăm sau nu. Dacă n-aș fi luat decizia până atunci, curgeau niște penalități. Votul noului CA a fost majoritar, în favoarea participării. După acest vot, e inutil să vă spun dacă eu aș fi vrut sau nu, ori dacă am considerat sau nu oportună participarea. Decizia e luată de Consiliul de Administrație”, a declarat Adriana Săftoiu pentru „Adevărul”.

Scandal monstru la ultima participare a României la Eurovision

România a participat ultima dată la Eurovision în anul 2022, fiind implicată atunci într-un imens scandal. La momentul respectiv, EBU a descalificat juriul de la București, alături de cele din alte cinci state, pe motiv de manipulare a voturilor. Punctajele au fost anulate și înlocuite cu un calcul statistic, atât pentru semifinală, cât și pentru marea finală. Conducerea TVR de la acel moment a respins vehement acuzațiile și a susținut că juriul acordase punctaj maxim Republicii Moldova, însă organizatorii au modificat ierarhia în mod abuziv.

Pagubele de imagine au fost dublate de costuri financiare ridicate. Potrivit datelor furnizate anterior de instituție, cheltuielile totale pentru ediția din 2022 s-au ridicat la 1,57 milioane de lei. Dintre aceștia, taxa de participare achitată către EBU a fost de aproximativ 782.000 de lei (aproximativ 150.000 de euro). Diferența de bani a acoperit organizarea selecției naționale (380.000 de lei) și deplasarea delegației.