România va concura în cea de-a doua semifinală a Eurovision 2026, alături de țări precum Ucraina, Elveția și Australia

România va intra în competiția Eurovision 2026 în cea de-a doua semifinală, programată pe 14 mai, unde va concura alături de alte 14 țări, printre care Ucraina, Elveția și Australia. Tragerea la sorți pentru desemnarea ţărilor participante în cele două semifinale ale concursului a avut loc luni, 12 ianuarie, la Viena.

În prima semifinală, desfăşurată pe 12 mai, vor concura Israel, Muntenegru, Estonia, Georgia, Portugalia, San Marino, Croaţia, Suedia, Polonia, Belgia, Lituania, Serbia, Finlanda, Moldova şi Grecia, scrie Agerpres.

În cea de-a doua semifinală, pe 14 mai, vor concura Albania, Danemarca, Armenia, România, Cipru, Elveţia, Norvegia, Azerbaijan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Republica Cehă şi Letonia.

Punctele acordate de juriu se vor combina cu rezultatele votului publicului pentru a stabili cele zece melodii calificate în urma fiecărei semifinale.

Acestor 20 de cântece li se vor alătura propunerea Austriei, câştigătoarea de anul trecut şi care participă automat în finala din 16 mai.

Franţa, Germania, Italia şi Regatul Unit sunt de asemenea calificate direct în finală, fără să mai participe la selecţia din semifinale, graţie statutului lor de principali finanţatori.

Înaintea ediţiei cu numărul 70, concursul Eurovision a fost marcat de cel mai important boicot din istoria sa legat de participarea Israelului, ţară acuzată de unii dintre participanţi de manipularea votului publicului la ediţia din 2025 şi de încălcarea libertăţii presei în războiul din Gaza.

Radiodifuzorii din Spania, Irlanda, Islanda, Ţările de Jos şi Slovenia şi-au anunţat retragerea.

Desfiinţat în 2022, juriul de profesionişti va reveni în semifinale cu o prezenţă mai numeroasă şi mai diversificată, fiind alcătuit din tineri juraţi cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani.

Austria găzduieşte la Viena ediţia din 2026 a Eurovision graţie artistului JJ, care a câştigat ediţia de anul trecut, desfăşurată la Basel, în Elveţia.