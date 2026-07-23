 Filmul de groază care i-a îngrozit pe internauți înainte de lansare. Trailerul șocant a devenit viral | adevarul.ro
search
Joi, 23 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Filmul de groază care i-a îngrozit pe internauți înainte de lansare. Trailerul șocant a devenit viral

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Trailerul unui film de groază care va apărea pe marile ecrane la începutul lunii octombrie a băgat deja în sperieți internauții. Este vorba despre producția „Other Mommy” regizat de Rob Savage, o peliculă care se anunță absolut terifiantă chiar și pentru amatorii genului. 

Afișul filmului
Afișul filmului „Other Mommy” FOTO imdb

Trailerul unui film de groază a reușit să dea fiori internauților. Este vorba despre clipul de prezentare al producției „Other Mommy” („Cealaltă Mămică”), care va apărea la începutul lunii octombrie în cinematografe.

Majoritatea celor care au urmărit clipul de prezentare s-au declarat îngroziți și spun că se așteaptă la un film cu adevărat terifiant, mai ales că este produs de James Wan, un maestru al filmelor horror de categorie grea, precum „The Conjuring”, și regizat de reputatul Rob Savage, cunoscut, de asemenea, pentru apetitul său pentru filme cu temă malefică și de groază. Rob Savage a regizat, printre altele, „Host” și „Boogeyman”.

Pentru majoritatea fanilor genului horror, această colaborare între James Wan și Rob Savage sugerează că filmul va fi unul dintre cele mai înfricoșătoare lansate anul acesta.

„Other Mommy”, un film cutremurător despre posedare

Așa cum arată Internet Movie Database (IMDb), una dintre cele mai prestigioase publicații online dedicate criticii de film, „Other Mommy” pregătește o poveste cu adevărat terifiantă.

„Bella, o fetiță de 8 ani care trăiește într-o casă afectată de probleme conjugale, se confruntă cu o entitate sinistră care iese din dulapul ei. Prezența, pe care ea o numește «Cealaltă Mămică» («Other Mommy»), devine din ce în ce mai amenințătoare pentru ea și familia sa”, arată cei de la IMDb.

Așa cum arată trailerul, filmul începe cu o femeie îmbrăcată în negru, cu o expresie facială care îți dă fiori și care intră în casă. Femeia este întâmpinată de fiica ei, Bella. Urmează un schimb de replici straniu și tulburător.

Pe un ton calm, dar înfiorător, femeia îi mărturisește fiicei sale: „Uneori mă gândesc la momentul în care tu și eu eram o singură persoană. Îți amintești?”, înainte de a continua cu o întrebare și mai neliniștitoare, dacă poate „intra în inima ei”.

Ulterior, în cadru apare tatăl, care își întreabă fiica cu cine vorbește. În acel moment observă, sub masă, o scenă cu adevărat înfricoșătoare.

De acolo, lucrurile devin tot mai întunecate și se dovedește că există două personaje identice (mama și cealaltă mamă), care interacționează cu Bella.

Personajul principal este interpretat de Jessica Chastain, de asemenea o obișnuită a genului horror. Ea s-a remarcat prin rolurile sale din „Mama”, „IT: Chapter Two”, „Take Shelter” sau „Crimson Peak”.

Practic, Jessica Chastain interpretează atât rolul mamei adevărate, cât și pe cel al spiritului care posedă casa și ia chipul mamei.

Scenariul filmului este inspirat după romanul de succes al lui Josh Malerman, „Incidents Around the House”. În roman, la fel ca și în film, este vorba despre povestea unei fetițe, Bella, care dezvoltă o legătură înspăimântătoare cu o entitate ce arată exact ca mama ei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea. „Părea că nu sunt interesați de șefia Senatului”
digi24.ro
image
Rodrigo De Paul, mesaj pentru Argentina după finala pierdută: Zâmbetele noastre îi deranjează, manierele noastre îi enervează
stirileprotv.ro
image
George Simion, noi reproșuri pentru Anca Alexandrescu: „Faptul că merg la o emisiune nu dă dreptul cuiva să ne facă agenda politică”
gandul.ro
image
Schimbare de plan! Kremlinul nu mai ia în calcul RETRAGEREA din zonele ocupate din Sumî și Harkov în cadrul unui acord de pace
mediafax.ro
image
Veste șocantă! Fostul fotbalist, campion în SuperLiga României, a murit la doar 45 de ani
fanatik.ro
image
Val de scumpiri la pompă din cauza sistării petrolului kazah din Marea Neagră. Noile prețuri la benzină și motorină
libertatea.ro
image
VIDEO Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o invazie terestră în Iran
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
Dezastru în prima ligă din România! Clubul a informat Federația că se retrage din campionat
digisport.ro
image
Obiceiul care poate afecta memoria și creierul. Mulți români îl practică în fiecare zi
click.ro
image
Mihai Gâdea: Dacă această lege a salarizării trece, voi merge în stradă și voi protesta
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Culmea lăcomiei: primarul Marian Trâmbițașu s-a dat singur în judecată, pentru a-și mări salariul
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
cancan.ro
image
Parlamentarii, 6.200 lei pensie specială pentru 2 mandate. Pensia contributivă după 35 ani munciți, 2.800 lei
newsweek.ro
image
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
prosport.ro
image
Ce salarii vor avea preoții după noua lege a salarizării. Grila completă a veniturilor
playtech.ro
image
Nu a avut milă de vedetele Universității Craiova: „Așteptam mai mult de la Baiaram și Mora! Am avut șansă”
fanatik.ro
image
3 reguli de „aur” pentru a evita un accident auto în România. Titi Aur: „Acestea sunt cele mai mari greșeli”
ziare.com
image
FOTO Alexandru Țiriac, imagine rară, cu cea mai mare ”avere”: ”Nu va exista nici măcar o zi în care să uit”
digisport.ro
image
Ai dureri de stomac după ce mănânci ceapă? Specialiștii spun care este cauza reală
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Monicăi Bîrlădeanu. Imagini extrem de rare cu locuința sa și a lui Valeriu Gheorghiță. Locul arată splendid. Șemineul e preferatul ei din toată casă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Femeile ies mai devreme la pensie. Modificările aduse de noua lege și cum se aplică
mediaflux.ro
image
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Alimentele care te ajută să ai o viață lungă: „Fără excese!” Secretele vedetelor
click.ro
image
Ce spun specialiștii despre cazul tânărului mort la Iași: „Suplimentele sportive nu sunt substanțe miraculoase și nu se iau după ureche!”
click.ro
image
Pasagerul aspirat prin geamul unui avion Ryanair face dezvăluiri. Ce își amintește despre clipele trăite: „Cred în Dumnezeu”
click.ro
Jimmy Carter, Regina mamă, Regina Elisabeta, Profimedia (1) jpg
Regina se îmbiba în alcool! E incredibil cum a reușit să ajungă la 101 ani, la câte băuturi a consumat și o făcea zilnic
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
rocio espin pinar artemision jpg
21 iulie - Ziua in care a ars una dintre cele 7 minuni ale lumii antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Italia pentru Cristina Șișcanu. Vedeta s-a ales și cu răni. „Aseară am trăit o experiență groaznică”
image
Alimentele care te ajută să ai o viață lungă: „Fără excese!” Secretele vedetelor

OK! Magazine

image
"Creierul Chemo", un termen care descrie agonia bolnavilor de cancer. Kate Middleton a explicat ce a însemnat asta pentru ea

Click! Pentru femei

image
Starul din „Seinfeld” care a avut un comportament nepotrivit cu o minoră. Adevărul a ieșit la iveală!

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!