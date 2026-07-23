Trailerul unui film de groază care va apărea pe marile ecrane la începutul lunii octombrie a băgat deja în sperieți internauții. Este vorba despre producția „Other Mommy” regizat de Rob Savage, o peliculă care se anunță absolut terifiantă chiar și pentru amatorii genului.

Trailerul unui film de groază a reușit să dea fiori internauților. Este vorba despre clipul de prezentare al producției „Other Mommy” („Cealaltă Mămică”), care va apărea la începutul lunii octombrie în cinematografe.

Majoritatea celor care au urmărit clipul de prezentare s-au declarat îngroziți și spun că se așteaptă la un film cu adevărat terifiant, mai ales că este produs de James Wan, un maestru al filmelor horror de categorie grea, precum „The Conjuring”, și regizat de reputatul Rob Savage, cunoscut, de asemenea, pentru apetitul său pentru filme cu temă malefică și de groază. Rob Savage a regizat, printre altele, „Host” și „Boogeyman”.

Pentru majoritatea fanilor genului horror, această colaborare între James Wan și Rob Savage sugerează că filmul va fi unul dintre cele mai înfricoșătoare lansate anul acesta.

„Other Mommy”, un film cutremurător despre posedare

Așa cum arată Internet Movie Database (IMDb), una dintre cele mai prestigioase publicații online dedicate criticii de film, „Other Mommy” pregătește o poveste cu adevărat terifiantă.

„Bella, o fetiță de 8 ani care trăiește într-o casă afectată de probleme conjugale, se confruntă cu o entitate sinistră care iese din dulapul ei. Prezența, pe care ea o numește «Cealaltă Mămică» («Other Mommy»), devine din ce în ce mai amenințătoare pentru ea și familia sa”, arată cei de la IMDb.

Așa cum arată trailerul, filmul începe cu o femeie îmbrăcată în negru, cu o expresie facială care îți dă fiori și care intră în casă. Femeia este întâmpinată de fiica ei, Bella. Urmează un schimb de replici straniu și tulburător.

Pe un ton calm, dar înfiorător, femeia îi mărturisește fiicei sale: „Uneori mă gândesc la momentul în care tu și eu eram o singură persoană. Îți amintești?”, înainte de a continua cu o întrebare și mai neliniștitoare, dacă poate „intra în inima ei”.

Ulterior, în cadru apare tatăl, care își întreabă fiica cu cine vorbește. În acel moment observă, sub masă, o scenă cu adevărat înfricoșătoare.

De acolo, lucrurile devin tot mai întunecate și se dovedește că există două personaje identice (mama și cealaltă mamă), care interacționează cu Bella.

Personajul principal este interpretat de Jessica Chastain, de asemenea o obișnuită a genului horror. Ea s-a remarcat prin rolurile sale din „Mama”, „IT: Chapter Two”, „Take Shelter” sau „Crimson Peak”.

Practic, Jessica Chastain interpretează atât rolul mamei adevărate, cât și pe cel al spiritului care posedă casa și ia chipul mamei.

Scenariul filmului este inspirat după romanul de succes al lui Josh Malerman, „Incidents Around the House”. În roman, la fel ca și în film, este vorba despre povestea unei fetițe, Bella, care dezvoltă o legătură înspăimântătoare cu o entitate ce arată exact ca mama ei.