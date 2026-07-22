 China crește o nouă generație de miliardari, sub supravegherea strictă a statului. Averea fondatorului DeepSeek o depășește pe cea a șefilor OpenAI și Anthropic | adevarul.ro
search
Miercuri, 22 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

China crește o nouă generație de miliardari, sub supravegherea strictă a statului. Averea fondatorului DeepSeek o depășește pe cea a șefilor OpenAI și Anthropic

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

China asistă la ascensiunea unei noi generații de miliardari care își construiesc averile din inteligență artificială, jocuri video și branduri de consum, extinzându-se rapid pe piețele internaționale. Spre deosebire de generațiile anterioare de oameni de afaceri chinezi, aceștia evită însă cu grijă expunerea publică, conștienți că orice decizie politică le poate pune afacerea în pericol, scrie The Economist.

Liang Wenfeng, fondatorul DeepSeek/FOTO:X
Liang Wenfeng, fondatorul DeepSeek/FOTO:X

Averi construite peste noapte

Potrivit datelor Hurun, China numără în prezent cel puțin 30 de miliardari sub 41 de ani — cu nouă mai mulți decât anul trecut. Cel mai proeminent reprezentant al acestui val este Liang Wenfeng, fondatorul DeepSeek: în urma unei noi runde de finanțare care a evaluat compania la 71 de miliarde de dolari, averea sa a urcat la aproximativ 38 de miliarde de dolari — depășindu-i, potrivit estimărilor The Economist, atât pe directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, cât și pe co-fondatorul Anthropic, Dario Amodei.

Pe locul doi în topul tinerilor miliardari se află Wang Ning, fondatorul Pop Mart, compania din spatele popularelor jucării de colecție Labubu.

Spre deosebire de generațiile anterioare, care își construiau averile din imobiliare sau industrie grea, noii antreprenori chinezi mizează pe jocuri video, branduri de consum, lanțuri de ceainării și cafenele, precum și pe inteligența artificială. Șapte dintre acești antreprenori au devenit miliardari datorită jocurilor video, patru datorită afacerilor cu ceai și cafea, iar alți trei datorită inteligenței artificiale.

Expansiune internațională accelerată

Noua generație de antreprenori se extinde pe piețele externe într-un ritm mult mai rapid decât predecesorii lor. Dacă în trecut companiile chineze aveau nevoie, în medie, de aproape un deceniu pentru a începe expansiunea peste hotare, unele dintre noile afaceri reușesc acest lucru la doar doi ani de la înființare. Lanțul de ceainării Chagee, de exemplu, și-a deschis primul local internațional la doar doi ani după lansare și operează în prezent în nouă țări. Producătorul de electrocasnice Dreame obține aproximativ 80% din vânzări de pe piețele externe, iar Pop Mart a înregistrat anul trecut vânzări de peste 2 miliarde de dolari în afara Chinei — circa 40% din veniturile totale. The Economist atribuie această expansiune rapidă nu doar ambițiilor companiilor, ci și cererii interne slabe din China.

O nouă cultură corporativă

Odată cu afacerile, se schimbă și cultura organizațională. Dacă generația anterioară de companii tech chineze a devenit cunoscută pentru regimul de muncă „996” — de la ora 9:00 la 21:00, șase zile pe săptămână —, tinerii fondatori renunță tot mai frecvent la această practică. Liang Wenfeng susține că „creierul uman este capabil să se concentreze doar 6-8 ore pe zi, iar epuizarea duce la greșeli”. La miHoYo, această abordare este numită principiul „muncă fericită, creștere stabilă”.

Cum se pregătește China pentru un atac asupra navelor și bazelor militare americane

Nu toată lumea vede însă cu ochi buni aceste schimbări. Un investitor privat citat de publicație a comentat critic: „Tocmai disponibilitatea de a munci mai mult decât oricine altcineva a construit economia chineză în ultimii 30 de ani”.

Averi însoțite de riscuri tot mai mari

Odată cu creșterea averilor, cresc și riscurile. În urma campaniei președintelui Xi Jinping pentru „prosperitate comună”, marile afaceri private din China s-au confruntat cu un control din partea statului considerabil mai strict. Unul dintre cele mai cunoscute exemple rămâne Jack Ma, fondatorul Ali Baba, al cărui imperiu de afaceri a fost supus unei presiuni ample după ce a criticat autoritățile de reglementare financiară.

Antreprenorii activi pe piețele globale depind, în plus, tot mai mult de deciziile politice din Statele Unite. Fondatorul startup-ului de inteligență artificială Manus, Xiao Hong, ar fi putut deveni miliardar chiar în acest an, însă autoritățile chineze au blocat vânzarea companiei sale către americanii de la Meta.

Potrivit fondatorului Hurun, Rupert Hoogewerf, tinerii antreprenori funcționează cu conștiința că deciziile politice — fie din China, fie din SUA — pot schimba regulile jocului pentru afacerile lor în orice moment. „Se pare că ei consideră că, evitând expunerea publică, își pot menține afacerile pe linia de plutire mai mult timp”, a spus el. Așa ia naștere cea mai globalizată, dar în același timp cea mai discretă generație de miliardari chinezi de până acum.

Presiune globală și control intern

Companiile chineze de inteligență artificială concurează tot mai activ cu liderii mondiali ai domeniului. În ciuda sancțiunilor impuse de Statele Unite, dezvoltatorii din China au reușit să accelereze evoluția modelelor de inteligență artificială prin optimizare algoritmică și utilizare mai eficientă a resurselor de calcul. În același timp, Beijingul promovează activ propriile modele, printre care DeepSeek, pe piețele globale și se opune barierelor tehnologice, susținând un schimb internațional deschis de tehnologii AI.

Totodată, dezvoltarea sectorului tehnologic privat are loc sub un control statal din ce în ce mai strict. Modelul relației dintre autorități și marile afaceri din China presupune dominația statului asupra capitalului privat, iar sistemul de reglementare a inteligenței artificiale a devenit deja unul dintre cele mai stricte din lume, incluzând înregistrarea obligatorie a modelelor AI și controlul algoritmilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
digi24.ro
image
Rodrigo De Paul, mesaj pentru Argentina după finala pierdută: Zâmbetele noastre îi deranjează, manierele noastre îi enervează
stirileprotv.ro
image
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării Guvernului. Liderul AUR susține că Veștea și Tomac au încercat să spargă partidul: l-au chemat pe Murad la Vila Lac
gandul.ro
image
Schimbare de plan! Kremlinul nu mai ia în calcul RETRAGEREA din zonele ocupate din Sumî și Harkov în cadrul unui acord de pace
mediafax.ro
image
Ce a putut să spună iubita lui Lamine Yamal înainte de a fi împreună cu campionul mondial: ”Dacă nu ar fi fost milionar și fotbalist celebru…”
fanatik.ro
image
Scăderea deficitului bugetar arată că măsurile lui Bolojan funcționează, dar suntem doar la jumătatea drumului, arată economiștii. „Dacă creditorii se supără, îți închid lumina în trei săptămâni”
libertatea.ro
image
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit Poliția Locală lângă o tânără în scaun cu rotile
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
Replică pentru FIFA: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială!
digisport.ro
image
O româncă a furat o brățară de lux de 36.500 de euro din Cannes. Ce le-a spus judecătorilor
click.ro
image
Vârsta de pensionare a femeilor cu doi sau mai mulți copii: Cu cât se reduce vârsta standard pentru mame
antena3.ro
image
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi Zabka, care dezvoltă brandul Froo pe plan local
zf.ro
image
Culmea lăcomiei: primarul Marian Trâmbițașu s-a dat singur în judecată, pentru a-și mări salariul
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
cancan.ro
image
Parlamentarii, 6.200 lei pensie specială pentru 2 mandate. Pensia contributivă după 35 ani munciți, 2.800 lei
newsweek.ro
image
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
prosport.ro
image
Care este diferența dintre indemnizația de handicap și pensia de invaliditate. Explicațiile unui avocat
playtech.ro
image
Cine e designerul român care a creat ținutele Shakirei de la finala Cupei Mondiale: ”A fost un efort colectiv”
fanatik.ro
image
3 reguli de „aur” pentru a evita un accident auto în România. Titi Aur: „Acestea sunt cele mai mari greșeli”
ziare.com
image
OFICIAL La 26 de ani, ”cea mai frumoasă fotbalistă din lume” a semnat: ”Visul meu s-a împlinit”
digisport.ro
image
De ce mucegăiește brânza atât de repede. Reguli simple care îi prelungesc prospețimea
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Monicăi Bîrlădeanu. Imagini extrem de rare cu locuința sa și a lui Valeriu Gheorghiță. Locul arată splendid. Șemineul e preferatul ei din toată casă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
SUA pune piciorul în prag în fața Rusiei. Putin începe să cedeze privind pacea
mediaflux.ro
image
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu are pofte de milionar și la azil: „Noi nu gătim așa ceva!”. Cine îl mai ajută cu bani
click.ro
image
Ce spun specialiștii despre cazul tânărului mort la Iași: „Suplimentele sportive nu sunt substanțe miraculoase și nu se iau după ureche!”
click.ro
image
Tânără în scaun cu rotile, găsită cerșind în București. Mama ei o aștepta într-un bolid de 100.000 de euro
click.ro
Jimmy Carter, Regina mamă, Regina Elisabeta, Profimedia (1) jpg
Regina se îmbiba în alcool! E incredibil cum a reușit să ajungă la 101 ani, la câte băuturi a consumat și o făcea zilnic
okmagazine.ro
Seinfeld foto Profimedia jpg
Starul din „Seinfeld” care a avut un comportament nepotrivit cu o minoră. Adevărul a ieșit la iveală!
clickpentrufemei.ro
Un bombardier american B-52G, același model ca cel implicat în incidentul de la Palomares, realimentat în zbor (© The U.S. National Archives)
Cum au scăpat Statele Unite patru bombe nucleare deasupra Spaniei în 1966
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un tânăr din Statele Unite și-a schimbat complet viața pentru a trăi într-un trib, după ce s-a îndrăgostit de o femeie din Ecuador
image
Irinel Columbeanu are pofte de milionar și la azil: „Noi nu gătim așa ceva!”. Cine îl mai ajută cu bani

OK! Magazine

image
"Creierul Chemo", un termen care descrie agonia bolnavilor de cancer. Kate Middleton a explicat ce a însemnat asta pentru ea

Click! Pentru femei

image
Starul din „Seinfeld” care a avut un comportament nepotrivit cu o minoră. Adevărul a ieșit la iveală!

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!