Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
Doi adolescenți din Craiova, reținuți după ce i-au pus cuțitul la gât unui taximetrist și l-au tâlhărit

Doi adolescenți, în vârstă de 15 și 16 ani, din municipiul Craiova, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii Secției 3 Poliție Craiova, fiind cercetați pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Cei doi adolescenți au fost reținuți FOTO: Captură video IPJ Dolj

Potrivit poliției, încidentul în care sunt implicați un băiat de 15 ani și altul de 16 ani a avut loc în noaptea de joi spre vienri, când un bărbat, de 57 de ani, din municipiul Craiova, taximetrist, a sunat la 112 și a anunțat că două persoane necunoscute i-ar fi sustras 400 de lei.

La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii, care au stabilit faptul că, în timp ce se afla pe strada Calea București, bărbatul a fost solicitat de către doi tineri pentru a efectua o cursă, iar la intersecția străzii Calea București cu strada Horia, tânărul care se afla pe bancheta din spate i-ar fi pus un obiect ascuțit în zona gâtului, cel din față sustrăgându-i 400 de lei din portofel. Ulterior, cei doi au fugit într-o direcție necunoscută”, potrivit IPJ Dolj.

La scurt timp au fost identificați doi tineri de 15 și 16 ani, ambii din municipiul Craiova, bănuiți de comiterea faptei.

Aceștia au fost duși la audieri, iar în baza probatoriului administrat, cei doi au fost reținuți de către polițiști, pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

