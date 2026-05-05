Video Un bărbat străin și o femeie, tâlhăriți într-un bloc din Sectorul 2. Infractorii au fost săltați în urma unor percheziții

Trei persoane au fost reținute marți, în urma unor percheziții domiciliare în județul Ilfov. Ele sunt acuzate că au tâlhărit un bărbat și o femeie într-un imobil din Capitală.

Potrivit poliției, pe 8 aprilie un bărbat în vârstă de 61 de ani, cetățean străin, a sesizat poliția cu privire la faptul că el și o femeie, în vârstă de 36 de ani, ar fi fost victimele unei tâlhării, în timp ce se aflau într-un imobil din Sectorul 2.

Oamenii legii au stabilit, după cercetări, că fapta ar fi fost comisă de doi bărbați, în vârstă de 36, respectiv 52 de ani.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, în jurul orei 14:00, după ce ar fi urmărit în prealabil persoanele vătămate, bănuiții ar fi acționat în scara blocului, în dreptul liftului. Astfel, unul dintre aceștia, având capul acoperit cu o cască de motocicletă, ar fi folosit spray iritant-lacrimogen asupra bărbatului de 61 de ani, iar cel de-al doilea ar fi agresat fizic femeia, lovind-o în zona capului, deposedând-o ulterior de un rucsac în care se afla o sumă de bani, fără a reuși însă să plece cu bunul sustras”, potrivit anchetatorilor.

De asemenea, din cercetări a reieșit că cei doi ar fi fost sprijiniți de un alt bărbat, în vârstă de 26 de ani, care le-ar fi asigurat transportul cu un autoturism.

Marți, 5 mai 2026, au fost puse în aplicare cele două mandate de percheziție domiciliară și cele trei mandate de aducere, persoanele vizate fiind depistate și conduse la audieri.

Față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați în fața magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigații Criminale - Sector 2, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și tulburarea liniștii și ordinii publice.