Joi, 26 Februarie 2026
Fricile și nevoile angajatului din România: motivul pentru care foarte mulți și-ar păstra actualul loc de muncă

Publicat:

40% dintre angajați vor să-și schimbe locul de muncă în următoarele șase luni și alți 11% cel târziu până la finalul anului, principalul motiv fiind salariile mici, potrivit unei cunoscute platforme de recrutare.

O lupă pusă pe cuvântul Jobs dintr-un ziar
40% dintre angajați vor să-și schimbe locul de muncă din cauza salariilor mici. Foto arhivă

40,2% dintre respondenții celui mai recent sondaj derulat de eJobs România spun că principalul lor obiectiv profesional pentru 2026 este legat de schimbarea locului de muncă până la jumătatea anului. Alți 11,7% plănuiesc să facă același lucru, dar până la final de an. 23,1% nu lucrează momentan și vor să se angajeze, iar 12,2% vor să rămână la actualul loc de muncă, însă au în vedere o promovare sau o schimbare de rol. Doar 12,7% spun că nu au în vizor nicio schimbare din acest punct de vedere. Pentru cei care sunt pregătiți de o schimbare de job, principalul motiv care i-ar determina să se răzgândească ar fi legat de o majorare de salariu – 31,2% menționează acest lucru. 33% spun, pe de altă parte, că angajatorul nu ar putea face nimic pentru a-i întoarce din drum. 9,8% ar putea rămâne pe loc dacă ar primi mai multe beneficii extrasalariale, 9,4% dacă ar putea lucra remote și 6,3% dacă ar fi promovați.

Tema salariului revine pe panoul de discuții cu angajații pentru că este nu doar principalul argument care i-ar face să se răzgândească, în cazul în care acesta ar fi majorat, ci și principala lor nemulțumire și motivul pentru care își caută un alt job. Astfel, aproape 40% ne-au spus că salariul actual nu mai acoperă costul vieții și efectele creșterii inflației. Alte justificări pe care le aduc deciziei de a-și schimba locul de muncă sunt faptul că au ajuns la burnout sau că lucrează într-un mediu toxic, dorința de a trece la un mod de lucru mai flexibil (remote sau hibrid), lipsa oportunităților de promovare sau faptul că angajatorul actual traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și simt că nu le oferă stabilitate”, explică Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs.

Se tem de concedieri și de scăderea puterii de cumpărare

De altfel, starea generală de incertitudine la nivel economic este și cea mai mare anxietate pe care o au, din punct de vedere profesional, pentru 2026 – răspuns menționat de aproape 30% dintre participanții la sondaj. 26,2% sunt îngrijorați de stagnarea salarială în raport cu creșterile de prețuri, iar 12,1% de posibilitatea unor restructurări sau concedieri masive în domeniu. 11,5% se tem că este tot mai dificil să își găsească un job mai bun din cauza concurenței mari, iar 10% simt că nu mai pot face față echilibrului tot mai precar dintre viața personală și cea profesională.

Întrebați cum se raportează la stabilitatea locului lor de muncă în 2026, 42,3% au spus că gradul de siguranță a rămas la fel. 20% sunt mai nesiguri decât anul trecut și simt că job-ul lor este la risc, 15,3% sunt foarte îngrijorați deoarece compania pentru care lucrează trece printr-o perioadă instabilă, iar 7% se simt chiar mai siguri pe jobul lor decât anul trecut. Cu toate acestea, aproape 6 din 10 respondenți spun că acestea sunt temeri pe care le au fără însă ca angajatorul să fi anunțat schimbări majore până acum”, mai spune Raluca Dumitra. Dintre schimbările pe care angajatorii totuși le-au anunțat, participanții la sondaj au menționat restructurări sau reorganizări de departamente (15,1%), înghețarea salariilor (8,8%), schimbarea sistemului de bonusare sau a beneficiilor (5,1%), revenirea obligatorie la birou (3,6%) sau integrarea AI în procesele zilnice de lucru (3%).

În acest context, cei care au obiectivul de a-și schimba locul de muncă cred că principalul obstacol de care s-ar putea lovi în găsirea unui job nou sunt ofertele salariale sub așteptări (27,9%). 25,4% menționează discriminarea pe criterii de vârstă (25,4%) și aproape la fel de mulți (24,4%) cred că sunt prea puține poziții disponibile în orașul lor sau pe domeniul lor de activitate.

Dacă salariul e bun, nu mai contează modul de lucru

În timp ce în ultimii 3 ani ofertele de joburi remote au fost căutate cu precădere de către candidați, anul acesta pare să nu mai fie un criteriu atât de important pe care îl au în vedere atunci când vor să aplice. Pentru jumătate din ei, nu mai contează modul de lucru (de la birou / remote / hibrid) dacă salariul este atractiv. 16% vor căuta oferte full time de la birou, 13,5% hibrid cu 1 – 2 zile pe săptămână la birou, 8,4% hibrid cu 3 – 4 zile pe săptămână la birou și 13,3% remote exclusiv de acasă.

Dacă ar fi să aleagă un singur beneficiu extrasalarial nou pentru 2026, cei mai mulți (33,3%) ar opta pentru săptămâna de lucru de 4 zile, 24,6% ar vrea să aibă la dispoziție un buget generos pentru cursuri și formare profesională, mai ales în contextul adoptării în creștere a AI-ului în companii, 16,7% ar vrea zile suplimentare de concediu, peste pragul legal, iar 8,8% abonament la servicii de sănătate mintală sau terapie.

