Constanța rămâne fără apă caldă aproape o săptămână, în plin sezon estival. Când începe sistarea

Locuitorii din Constanța și turiștii cazați în unități racordate la sistemul centralizat de termoficare vor rămâne fără apă caldă timp de aproximativ o săptămână, în perioada 16-23 august. Întreruperea este necesară pentru efectuarea unor lucrări de racordare a unor noi surse de producere a energiei termice.

Termocentrale Constanța anunță că furnizarea apei calde va fi oprită începând cu 16 august, de la ora 22.00. Pentru realizarea lucrărilor va fi necesară oprirea totală a instalațiilor de producere a energiei termice.

Lucrările sunt realizate în cadrul proiectului „Sursă de producere energie utilă termică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța”, care vizează racordarea unor noi surse de producere a energiei termice.

„Termocentrale Constanța informează consumatorii că va întrerupe livrarea apei calde în perioada 16-23 august a.c. pentru executarea unor lucrări de racordare a noilor surse de producere a energiei termice în cadrul proiectului «Sursă de producere energie utilă termică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța»”, au transmis reprezentanții companiei.

Când va fi reluată furnizarea apei calde

Reluarea furnizării apei calde este programată să înceapă din 23 august și se va face etapizat, după finalizarea lucrărilor.

„Pentru desfășurarea lucrărilor este necesară oprirea totală a instalațiilor de producere în data de 16 august a.c., de la ora 22.00. Reluarea furnizării apei calde se va face, etapizat, după finalizarea lucrărilor menționate, începând cu data de 23 august”, au precizat reprezentanții Termocentrale Constanța.

Operatorul Termoficare Constanța a fost informat cu privire la programul de oprire.

Întreruperea are loc în plin sezon estival, într-o perioadă în care Constanța este una dintre principalele destinații turistice de pe litoralul românesc. Măsura îi va afecta atât pe locuitorii racordați la sistemul centralizat, cât și pe turiștii cazați în unități care utilizează acest sistem.

Reprezentanții Termocentrale Constanța și-au cerut scuze pentru disconfortul creat de întreruperea furnizării apei calde.