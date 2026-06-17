Ursula von der Leyen: Este în interesul SUA și al UE ca europenii să poată folosi cele mai bune modele de AI

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat miercuri că Statele Unite și Uniunea Europeană au un interes comun în dezvoltarea și utilizarea sigură a celor mai avansate modele de inteligență artificială.

Declarația a fost făcută în cadrul unui prânz de lucru organizat la summitul G7 de la Évian-les-Bains, în Franța, la care au participat lideri politici și reprezentanți ai unor companii din domeniul tehnologiei și inteligenței artificiale.

„Folosim tehnologiile dezvoltate de partenerii noștri de încredere, iar sistemele noastre financiare sunt interconectate. Este în interesul nostru comun ca cetățenii și companiile noastre să poată utiliza în siguranță cele mai performante modele de inteligență artificială”, a declarat von der Leyen, notează Reuters.

Comparație cu siguranța din aviație

Șefa Comisiei Europene a comparat dezvoltarea inteligenței artificiale cu standardele de siguranță aplicate în aviație și a susținut o cooperare mai strânsă între Bruxelles și Washington în acest domeniu.

„Testăm avioanele înainte ca acestea să zboare. Statele Unite și Uniunea Europeană sunt lideri mondiali în domeniul siguranței aviației și pot deveni un exemplu și în ceea ce privește inteligența artificială. Aștept cu interes să colaborăm cu SUA în acest domeniu”, a spus aceasta.

Declarațiile vin la câteva zile după ce compania americană Anthropic a suspendat accesul utilizatorilor străini la cele mai avansate modele ale sale, în urma unui ordin emis de guvernul Statelor Unite.

Potrivit Reuters, unul dintre aceste modele, numit Mythos, a fost dezvoltat pentru identificarea vulnerabilităților din codurile informatice și consolidarea apărării împotriva atacurilor cibernetice. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează însă că aceeași tehnologie ar putea fi folosită și pentru a facilita atacuri informatice complexe asupra infrastructurilor financiare și digitale.