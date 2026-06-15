Cum folosesc familiile din Rusia inteligența artificială pentru a-și „readuce la viață” apropiații uciși în războiul din Ucraina

Pe fundalul unei coloane sonore orchestrale, un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale prezintă o Moscovă acoperită de zăpadă, unde panouri publicitare anunță simbolic sfârșitul războiului din Ucraina.

„Operațiunea militară specială s-a încheiat”, arată unul dintre mesaje — utilizând formula oficială a Kremlinului pentru invazia din Ucraina. „Eroii noștri se întorc acasă.”

În imagini, o femeie elegantă împinge un cărucior pe stradă, se întoarce brusc și îmbrățișează un bărbat în uniformă militară, izbucnind în lacrimi. Secvența, de doar 15 secunde, a fost publicată pe Instagram de o bloggeriță cunoscută sub numele de Katia Jin, personajele fiind inspirate, potrivit descrierilor, de ea și de soțul ei.

În realitate, ca în cazul a zeci de mii de soldați ruși, bărbatul a dispărut pe front, iar soarta sa rămâne necunoscută.

Astfel de imagini și clipuri generate de AI au devenit tot mai răspândite pe rețelele sociale din Rusia începând cu mijlocul anului 2025, fiind distribuite în special de rudele militarilor implicați în războiul din Ucraina.

În majoritatea cazurilor, soldații sunt prezentați ca eroi, într-o narațiune care evită complet referințele la distrugerile provocate de invazie sau la perspectiva ucraineană asupra conflictului.

Formă de consolare simbolică

Pentru unele familii îndoliate, aceste creații digitale reprezintă o formă de consolare simbolică. În anumite situații, deepfake-urile sunt folosite chiar în cadrul ceremoniilor funerare.

Reacțiile online sunt însă profund divizate: unii utilizatori spun că au fost emoționați până la lacrimi, în timp ce alții consideră practica lipsită de etică și profund tulburătoare.

Cercetătoarea Katarzina Nowaczik-Basińska, de la Leverhulme Centre for the Future of Intelligence din cadrul Universității Cambridge, atrage atenția că impactul pe termen lung al acestor tehnologii asupra procesului de doliu este încă insuficient înțeles.

„Crearea unor deadbots sau a unor reprezentări digitale ale soldaților căzuți este extrem de complexă și dificil de evaluat din punct de vedere etic”, afirmă aceasta.

BBC a încercat să o contacteze pe Katia Jin pentru un punct de vedere, însă aceasta nu a răspuns solicitărilor. Ulterior publicării investigației, o parte a conținutului său generat de AI a dispărut de pe platformele Instagram și TikTok.

Până recent, creatoarea publica frecvent astfel de videoclipuri către o audiență de milioane de urmăritori, însoțite uneori de tutoriale despre modul de realizare.

Povestea familiei sale devenise parte din strategia de promovare, iar utilizatorii puteau comanda propriile „videoclipuri de adio” pentru rudele decedate, trimițând fotografii și instrucțiuni, pe baza cărora AI genera scene personalizate.

Trei state NATO vor simula apărarea Coridorului Suwalki, unul dintre cele mai sensibile puncte de pe flancul estic al Alianței

În Rusia, astfel de producții includ adesea decoruri cinematografice, scrisori de despărțire și scenarii simbolice în care persoanele decedate urcă spre un cer albastru sau apar ca prezențe „angelice” care își îmbrățișează familia.

O mare parte a conținutului vizează soldați uciși pe front, un subiect despre care autoritățile ruse evită în mod constant comunicarea publică transparentă.

Anna Korableva, din orașul Kamensk-Uralski, a început să producă videoclipuri similare împreună cu sora sa în 2025. Proiectul său, intitulat sugestiv „videoclipuri de despărțire”, își propune să ofere familiilor o formă de „reîntâlnire simbolică” cu cei pierduți.

„La început plângeam aproape zilnic. Cu timpul am învățat să separ emoția de partea tehnică”, a declarat aceasta.

Majoritatea solicitărilor, spune ea, provin de la familii ale militarilor uciși în Ucraina de la începutul invaziei din 2022.

Deși Moscova nu publică date oficiale credibile privind pierderile, estimările realizate de BBC, Mediazona și voluntari indică cel puțin 225.000 de soldați ruși uciși, cifră considerată probabil mult sub nivelul real.

În paralel, circulă și videoclipuri în care soldați aflați încă pe front sunt transformați digital în figuri simbolice, protejate de „aripi de îngeri”, într-o narațiune predominant eroizantă.

Aceste materiale provoacă reacții dure în rândul utilizatorilor din Ucraina, unde sunt percepute ca o cosmetizare a violenței și a pierderilor umane.

„Ar trebui să vă fie rușine că vă prezentați <<eroii>> care au venit să câștige bani din sângele copiilor noștri”, a comentat un utilizator ucrainean.

Comercializarea doliului

Accesul la instrumente internaționale de inteligență artificială este tot mai restricționat în Rusia, ceea ce a determinat apariția unei piețe locale de creație AI, unde prețurile variază între câteva sute și câteva mii de ruble.

Calitatea acestor producții este inegală, unele imagini prezentând deformări vizuale sau erori evidente de randare, însă costurile reduse au transformat fenomenul într-o activitate profitabilă.

Unele creatoare susțin că veniturile lunare pot depăși salariul mediu din Rusia, ceea ce alimentează criticile privind comercializarea doliului.

Cercetătorii în etica tehnologiei avertizează că aceste practici fac parte dintr-o industrie globală a „vieții digitale postume”, aflată în expansiune, în care avatarurile celor decedați sunt utilizate în contexte tot mai variate.

În acest cadru, războiul accentuează dimensiunea morală a fenomenului, ridicând întrebări dacă astfel de reconstrucții digitale ajută procesul de doliu sau, dimpotrivă, îl complică.

Unii beneficiari ai acestor servicii spun că imaginile nu reduc durerea pierderii, ci o amplifică, în timp ce alții le percep ca pe o formă de conexiune emoțională, chiar dacă una artificială.

Într-o mărturie, o utilizatoare a scris: „Mulțumesc, AI, pentru această posibilitate de a fi din nou cu persoana iubită.”

Fenomenul rămâne, în ansamblu, un teritoriu etic și emoțional nereglementat, aflat la intersecția dintre tehnologie, propagandă și traumă colectivă.