Zelenski a discutat cu Trump despre înlocuirea ambasadoarei Ucrainei în SUA

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a adus în discuție înlocuirea actualei ambasadoare a Ucrainei în SUA, Oksana Markarova, în cursul convorbirii telefonice pe care a avut-o vineri cu preşedintele Donald Trump, a relatat Bloomberg, potrivit agențiilor internaționale de presă, citate de Agerpres.

Pe lista cu potenţiali candidaţi pentru a deveni noul emisar al Kievului la Washington s-ar afla premierul Denis Şmîgal, viceprim-ministrul ucrainean Olga Stefanişîna, ministrul apărării Rustem Umerov şi ministrul energiei Gherman Galuşcenko, potrivit Bloomberg, care citează o sursă anonimă.

Zelenski a declarat sâmbătă că discuţia sa cu Trump din 4 iulie a fost cea mai bună şi „cea mai productivă” de până acum, precizând că au fost puse în discuție „mai multe alte aspecte importante”.

Casa Albă nu a răspuns solicitării pentru comentarii din partea Reuters, care nu a reuşit să verifice pe moment dintr-o sursă independentă informaţia.

Bloomberg scrie că posibila înlocuire a ambasadoarei Markarova ar putea surveni într-un moment delicat în relaţiile Ucrainei cu Statele Unite, pe fondul diminuării ajutorului american şi al intensificării bombardamentelor ruseşti asupra teritoriului ucrainean.

Zelenski, potrivit sursei, a instruit Ministerul ucrainean de Externe să discute cu partea americană numirea următorului ambasador.

La rândul său, deputatul Iaroslav Jelezniak, comentând articolul din Bloomberg, a declarat că Şmîgal a refuzat postul, iar ministrul Galuşcenko nu ar fi în cărţi, iar în acest context un candidat potențial ar fi ministrul culturii, Nikolai Tociţki, potrivit portalului ucrainean The New Voice of Ukraine.

Oksana Markarova, fost ministru de finanţe al Ucrainei, este ambasador în Statele Unite din februarie 2021. Durata medie a mandatului ambasadorilor ucraineni în străinătate este de între trei și cinci ani.

În ultimele săptămâni, presa ucraineană a relatat despre o posibilă remaniere a cabinetului de miniştri de la Kiev şi despre o posibilă demisie a premierului Denis Şmîgal.

În iunie, ministrul de externe Andri Sybiha a declarat că Zelenski a luat deja „anumite decizii privind personalul” cu referire înlocuirea șefilor mai multor misiuni diplomatice, care ar urma să aibă loc în iulie, relatează Ukrainska Pravda.

În septembrie 2024, a izbucnit un scandal care a vizat-o pe ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite după ce președintele ucrainean, în plină campanie electorală prezidențială, a vizitat o fabrică de muniție din Pennsylvania. La acea vreme, președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson, a cerut demiterea Markarovei din funcție, susținând că a organizat evenimentul la care „nu au fost invitați republicani”. Johnson a mai declarat la acea vreme că republicanii și-au pierdut încrederea în capacitatea Markarova de a-și îndeplini sarcinile diplomatice în SUA în mod onest și eficient.