Autoritățile din Malibu, California, au dispus evacuarea oamenilor din peste 30 de proprietăți după ce o groapă imensă cu o adâncime de aproximativ 9 metri s-a format sub calea de acces a unei locuințe achiziționate de actorul Nicolas Cage pe malul oceanului, provocând o scurgere de gaze și generând îngrijorări privind siguranța publică.

1/3 Dolină lângă casa lui Nicholas Cage din Malibu Foto: AFP

Autoritățile din Malibu au precizat într-un comunicat că groapa a fost semnalată marți dimineața devreme, dar se crede că procesul de formare a acesteia începuse cu o zi înainte. Oficialii au menționat că dolina, care continua să se extindă – ajungând marți seara la dimensiuni de aproximativ 9 pe 18 metri bloca accesul rezidenților și al echipelor de intervenție.

Deși Centrul Național pentru Uragane a anunțat marți că ciclonul post-tropical Marie urma să slăbească în intensitate și să se disipeze în următoarele două zile pe măsură ce înainta spre Oceanul Pacific, autoritățile din Malibu au avertizat că furtuna va continua să aducă maree înalte și precipitații în zonă, ceea ce ar putea agrava situația la locul unde a apărut craterul, scrie The New York Times.

Casa sub care s-a format groapa a fost achiziționată de actorul Nicolas Cage în 2024 pentru suma de 10,5 milioane de dolari, după cum relata la acea vreme publicația The New York Times. Locuința, dispusă pe patru niveluri și cu o suprafață de aproape 370 de metri pătrați, beneficiază de acces direct la plajă, conform evidențelor imobiliare.

Autoritățile au închis marți dimineață un drum privat care ducea spre casă și au interzis accesul locuitorilor în cinci locuințe din vecinătate. Alimentarea cu gaze a zonei a fost întreruptă în timp ce compania Southern California Gas intervenea pentru remedierea unei scurgeri de gaze, au anunțat reprezentanții orașului.

Până seara, surparea care continua să se extindă a determinat autoritățile să declare stare de urgență locală și să extindă ordinul de evacuare la 31 de proprietăți. Oficialii orașului au precizat că vehiculele de intervenție, precum autospecialele de pompieri, nu au putut circula pe drumul respectiv, a cărui lățime se redusese din cauza surpării. De asemenea, s-a anunțat că filiala americană a Crucii Roșii a deschis un adăpost temporar pentru persoanele din locuințele afectate, la liceul Malibu High School.

Serviciul Național de Meteorologie a emis o avertizare privind inundațiile de coastă în sudul Californiei pentru weekendul de Labor Day, iar autoritățile locale au declarat că monitorizau situația și interveneau în problemele legate de eroziunea costieră din zonă.

Valuri puternice au lovit coasta Californiei de Sud marți, după ce furtuna Marie a agitat apele Oceanului Pacific. În Long Beach, la sud-est de Malibu, autoritățile au dispus evacuarea locuitorilor din zeci de case, în timp ce valurile se spărgeau peste digul de protecție.