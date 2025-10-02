search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Zboară ca o dronă, lovește ca o rachetă. SUA testează UAV-ul kamikaze Switchblade 600

0
0
Publicat:

Armata Statelor Unite a efectuat primele trageri de luptă cu folosirea sistemului kamikaze Switchblade 600, în cadrul inițiativei denumite „Transformare în contact”. Măsurile fac parte dintr‑un efort de adaptare a tacticilor blindatelor prin integrarea unor tehnologii noi, în special a platformelor neconvenționale de zbor, anunță un comunicat publicat pe site‑ul guvernamental american.

Dronă Switchblade 600/FOTO:x
Dronă Switchblade 600/FOTO:x

Inițiativa urmărește revizuirea modului în care unitățile de blindate operează pe câmpul de luptă, prin adoptarea de capabilități care să le extindă raza de acțiune și precizia. Unul dintre instrumentele experimentate a fost Switchblade 600 — un aparat care îmbină mobilitatea unei drone cu potența unui foc de rachetă.

Dispozitivul este lansat dintr‑un tub de lansare și poate executa zboruri punctuale, staționări asupra unei zone vizate și lovituri cu mare acuratețe. Operatorii păstrează însă posibilitatea de a devia sau de a anula atacul în timpul zborului, dacă situația se schimbă pe teren.

Înainte de exercițiile de tragere, militarii au urmat un curs de instruire de cinci zile furnizat de producător, în cadrul căruia au învățat procedurile de configurare, armare și programare pentru misiuni de recunoaștere și atac.

„Switchblade ne permite să angajăm vehicule sau mici grupuri de combatanți de la distanțe mult mai mari decât înainte. Asta crește letalitatea noastră, reduce pagubele colaterale și contribuie la protejarea soldaților de pe linia întâi”, a declarat căpitanul Jeffrey Weller, citat în materialul oficial.

Switchblade 600 a fost lansat dintr‑un MQ‑9A Reaper modificat

Din punct de vedere tehnic, Switchblade 600 este propulsat electric, măsoară aproximativ 1,5 m lungime și cântărește în jur de 34 kg. Autonomia de zbor se situează între 40 și 45 de minute, iar încărcătura explozivă transportată are o masă de circa 2,2 kg; raza operațională anunțată este de până la 43 km. Deși are forma și comportamentul unei drone, ea poartă o ogivă multi‑rol derivată din arhitectura Javelin, ceea ce o apropie de conceptul unei rachete dirijate.

„Este, în fond, o rachetă controlată de la distanță care zboară ca o dronă până în apropierea țintei. Operatorul folosește camerele de la bord pentru identificare, selecție și angajare a obiectivului”, a explicat responsabilul operațiunilor de zbor din firma producătoare.

Recent, Switchblade 600 a fost și lansat dintr‑un MQ‑9A Reaper modificat, demonstrând astfel interoperabilitatea cu platformele mari de aviație. În paralel, pe plan internațional, alte firme dezvoltă soluții similare: institutul sârb Vlatacom a prezentat modelul vILA 1, care întrunește unele caracteristici asemănătoare celor ale rachetelor de croazieră.

Adoptarea unor astfel de sisteme ridică întrebări operaționale și etice — atât în privința reguliilor de angajare, cât și a măsurilor de prevenire a folosirii lor împotriva civililor — însă pentru militari ele apar tot mai des ca o cale de a crește eficiența și de a reduce riscurile directe la adresa personalului. Rămâne de urmărit modul în care aceste capabilități vor fi integrate în tacticile unităților blindate și în regulile de angajare pe câmpul de luptă.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
digi24.ro
image
Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă
stirileprotv.ro
image
O tânără femeie s-a stins din viață din cauza unei DIETE extreme. Medicii, șocați când au aflat cât cântărea la momentul decesului
gandul.ro
image
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
mediafax.ro
image
Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Fotbalistul de la Real Oviedo are de ce să fie mândru
fanatik.ro
image
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
libertatea.ro
image
Afișe cu un nigerian arestat și acuzat de viol, lipite în Capitală, cu mesajul „Apără-ţi oraşul!”. Poliția vrea să știe cine e în spate
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Putin sare în apărarea lui Călin Georgescu, la 3 ore după ce Nicușor Dan a prezentat la UE raportul despre alegerile prezidențiale
antena3.ro
image
Noapte critică pentru două judeţe din România: va ploua în câteva ore cât în două luni
observatornews.ro
image
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Strat de zăpadă de 50 cm. Cât ține vremea rea și ce regiuni vor fi cele mai afectate de ninsori
playtech.ro
image
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care a luat prin surprindere lumea tenisului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Fără milă! Elvețienii, concluzie categorică după ce au văzut FCSB - Young Boys: ”E clar”
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Incident grav pe un aeroport din New York! Două avioane s-au ciocnit la sol
kanald.ro
image
1 leu/kWh pentru clienții casnici cu un venit mai...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
DOCUMENTUL fără de care nu ai cum să plăteşti facturile la iarnă!
romaniatv.net
image
Lovitură maximă pentru Klaus Iohannis. ANAF i-a luat casa!
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Vedete din România care au murit din cauza cirozei. Poveștile triste ale lui Ducu Darie, Michaela Niculescu, Ileana Ciuculete și Denisa Răducu
click.ro
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?

OK! Magazine

image
Cu cine a fost surprinsă la Paris Brigitte, în timp ce Emmanuel Macron se afla la summit-ul danez. Cine e frumușelul din imagine

Click! Pentru femei

image
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe