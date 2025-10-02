Zboară ca o dronă, lovește ca o rachetă. SUA testează UAV-ul kamikaze Switchblade 600

Armata Statelor Unite a efectuat primele trageri de luptă cu folosirea sistemului kamikaze Switchblade 600, în cadrul inițiativei denumite „Transformare în contact”. Măsurile fac parte dintr‑un efort de adaptare a tacticilor blindatelor prin integrarea unor tehnologii noi, în special a platformelor neconvenționale de zbor, anunță un comunicat publicat pe site‑ul guvernamental american.

Inițiativa urmărește revizuirea modului în care unitățile de blindate operează pe câmpul de luptă, prin adoptarea de capabilități care să le extindă raza de acțiune și precizia. Unul dintre instrumentele experimentate a fost Switchblade 600 — un aparat care îmbină mobilitatea unei drone cu potența unui foc de rachetă.

Dispozitivul este lansat dintr‑un tub de lansare și poate executa zboruri punctuale, staționări asupra unei zone vizate și lovituri cu mare acuratețe. Operatorii păstrează însă posibilitatea de a devia sau de a anula atacul în timpul zborului, dacă situația se schimbă pe teren.

Înainte de exercițiile de tragere, militarii au urmat un curs de instruire de cinci zile furnizat de producător, în cadrul căruia au învățat procedurile de configurare, armare și programare pentru misiuni de recunoaștere și atac.

„Switchblade ne permite să angajăm vehicule sau mici grupuri de combatanți de la distanțe mult mai mari decât înainte. Asta crește letalitatea noastră, reduce pagubele colaterale și contribuie la protejarea soldaților de pe linia întâi”, a declarat căpitanul Jeffrey Weller, citat în materialul oficial.

Switchblade 600 a fost lansat dintr‑un MQ‑9A Reaper modificat

Din punct de vedere tehnic, Switchblade 600 este propulsat electric, măsoară aproximativ 1,5 m lungime și cântărește în jur de 34 kg. Autonomia de zbor se situează între 40 și 45 de minute, iar încărcătura explozivă transportată are o masă de circa 2,2 kg; raza operațională anunțată este de până la 43 km. Deși are forma și comportamentul unei drone, ea poartă o ogivă multi‑rol derivată din arhitectura Javelin, ceea ce o apropie de conceptul unei rachete dirijate.

„Este, în fond, o rachetă controlată de la distanță care zboară ca o dronă până în apropierea țintei. Operatorul folosește camerele de la bord pentru identificare, selecție și angajare a obiectivului”, a explicat responsabilul operațiunilor de zbor din firma producătoare.

Recent, Switchblade 600 a fost și lansat dintr‑un MQ‑9A Reaper modificat, demonstrând astfel interoperabilitatea cu platformele mari de aviație. În paralel, pe plan internațional, alte firme dezvoltă soluții similare: institutul sârb Vlatacom a prezentat modelul vILA 1, care întrunește unele caracteristici asemănătoare celor ale rachetelor de croazieră.

Adoptarea unor astfel de sisteme ridică întrebări operaționale și etice — atât în privința reguliilor de angajare, cât și a măsurilor de prevenire a folosirii lor împotriva civililor — însă pentru militari ele apar tot mai des ca o cale de a crește eficiența și de a reduce riscurile directe la adresa personalului. Rămâne de urmărit modul în care aceste capabilități vor fi integrate în tacticile unităților blindate și în regulile de angajare pe câmpul de luptă.