CEO-ul Ryanair, de părere că dronele care blochează aeroporturile trebuie doborâte. „Operațiunile noastre au fost perturbate”

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, s-a arătat nemulțumit de capacitatea UE de a proteja aeroporturile de drone neautorizate, punctând că ar trebui doborâte.

La reuniunea informală a Consiliului European de la Copenhaga de miercuri, 1 octombrie, liderii europeni au discutat despre crearea unui „zid anti-drone”, în speranța contracarării incursiunilor efectuate de vehicule aeriene fără pilot trimise de Rusia sau de alți actori rău intenționați.

„De ce nu le doborâm pe aceste drone?” a spus O’Leary într-un interviu pentru POLITICO, când a fost întrebat despre recentele incursiuni cu drone la aeroporturile europene. El a pus sub semnul întrebării de ce acest lucru nu se întâmplă „dacă un avion militar rus overfly-ează spațiul aerian NATO”.

„Operațiunile noastre au fost perturbate acum trei săptămâni când dronele au survolat Polonia și aeroporturile poloneze au fost închise pentru patru ore”, a spus directorul general al companiei aeriene, referindu-se la un incident atribuit Rusiei.

„Săptămâna trecută, au fost aeroporturile din Danemarca care au fost închise pentru aproximativ două ore”, a adăugat el, referindu-se la incursiunile de la aeroporturile din Copenhaga și Aalborg, pentru care autoritățile locale nu au identificat încă un responsabil.

„Este deranjant și cerem măsuri”, a afirmat acesta.

În ciuda urgenței sporite de a proteja aeroporturile europene, O’Leary consideră că un „zid anti-drone” nu este soluția.

„Credeți că rușii nu pot lansa, de fapt, o dronă din interiorul Poloniei?” a spus O’Leary.

„Nu am încredere în liderii europeni care stau la masă, beau ceai și mănâncă biscuiți”, a spus el.

„Dacă nu poți nici măcar să protejezi survolurile peste Franța, ce șansă avem să ne protejeze împotriva Rusiei?” a adăugat, referindu-se la anularea rutelor care survolau Franța în timpul grevelor controlorilor de trafic aerian din țară.

„Nu am încredere în von der Leyen. Este inutilă și ar trebui să demisioneze”, a spus O’Leary.

Cel mai recent incident s-a produs în orașul norvegian Brenneisund, unde activitatea aeroportului a fost blocată în noaptea de 30 septembrie, după ce o dronă neidentificată a fost observată în apropierea pistei.

La sosirea la faţa locului, poliţiştii au urmărit drona pe cer, însă nu au reuşit să identifice sau să localizeze persoana care o controla.

„După o căutare îndelungată, am încheiat operaţiunea la faţa locului fără să găsim pilotul”, a declarat Morten Sørensen, purtător de cuvânt al districtului de poliţie Nordland.

Reprezentanţii aeroportului au precizat că ultimul zbor programat a reuşit să aterizeze conform planificării, însă traficul aerian a fost suspendat pentru restul nopţii. Activitatea urmează să fie reluată abia în dimineaţa zilei de 1 octombrie.