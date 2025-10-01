Alertă în Ucraina. Centrala nucleară de la Cernobîl a rămas fără energie electrică în urma bombardamentelor rusești

Centrala nucleară de la Cernobîl a rămas fără energie electrică în urma bombardamentelor rusești, a anunțat miercuri, 1 octombrie, Ministerul Energiei din Ucraina.

Potrivit Ministerului Energiei, o nouă carantină de siguranță care izolează a patra unitate energetică distrusă a centralei nucleare Cernobîl și previne eliberarea de materiale radioactive în mediu a fost lăsată fără alimentare cu energie electrică, scrie focus.

„Noua unitate de izolare în condiții de siguranță, o instalație cheie care izolează a patra unitate energetică distrusă a centralei nucleare Cernobîl și previne eliberarea de materiale radioactive în mediu, a rămas fără alimentare cu energie electrică”, se arată în raportul Ministrului Energiei.

Specialiștii desfășoară în prezent lucrări pentru restabilirea alimentării cu energie electrică.

Experții avertizează că lipsa energiei poate compromite sistemele de răcire și de monitorizare ale centralelor, crescând riscul unui incident major similar celui de la Fukushima sau Cernobîl în 1986.

Nu este prima dată când centrala a fost ținta unor atacuri rusești. Pe 14 februarie 2025, sarcofagul a fost atacat de o dronă de atac rusească. Au avut loc o explozie și un incendiu. Sistemul de izolare intern al unității de alimentare distruse nu a fost spart, iar nivelurile de radiații nu au crescut.

Situația se suprapune unei crize prelungite la centrala nucleară Zaporijia, cea mai mare din Europa, care de peste o săptămână funcționează fără energie externă.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a avertizat că acest eveniment reprezintă cel mai lung de acest fel de la începutul războiului din 2022.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris situația la Zaporijia drept „critică”, subliniind că pierderea alimentării externe s-a repetat de zece ori de la începutul invaziei rusești.